Fin de la polémica: Jousy Chan fuera del Miss Venezuela

La carabobeña de 21 años se lamentó y atribuyó en parte su revés a “no cumplir con los estereotipos de los organizadores del concurso”.

Por: Redacción Web 04:26 AM / 17/02/2020

La polémica sobre la participación o no de Jousy Chan en el Miss Venezuela llegó a su fin. Ella misma anunció que no quedó entre las seleccionadas en los casting del máximo concurso de belleza del país. “En esta oportunidad, el objetivo no fue cumplido y no quedé entre las seleccionadas para optar por el título de las mujeres más bellas del país”, informó, al tiempo que agradeció al público que apoyó su postulación y expresó comentarios a su favor.

La aspiración de la joven a participar se habían desatado por quienes cuestionaban si era o no venezolana. Ante las críticas que señalan de que no es venezolana, por sus rasgos asiáticos, hace dos semanas había respondido: “Soy venezolana. Sé que muchos de ustedes me van a preguntar de dónde soy. Pues sí, mi papá es chino, mi mamá es venezolana, por eso tengo esta combinación”.

Además cuando se le preguntó si se sentía en desventaja por tener rasgos asiáticos, manifestó que no siente que sea una desventaja puesto que considera que está marcando la diferencia.

“Sé que ustedes al igual que yo estaban súper ilusionados de verme dándolo todo”, escribió la modelo en su cuenta instagram @jousychan.