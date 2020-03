Filme con Johnny Depp abrirá el Festival de Cine de Cartagena

El festival -que culminará el lunes 16 de marzo con la proyección del filme francés "Les Misérables" de Ladj Ly- abrirá con la película de Guerra al ser "testigo del nacimiento y del crecimiento del cine nacional".

Dos de los primeros actores que aparecerán en las pantallas del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) este año serán Mark Rylance y Johnny Depp, protagonistas de "Waiting for the barbarians", dirigida por el colombiano Ciro Guerra y elegida para abrir el miércoles la edición 60 del certamen.



El festival -que culminará el lunes 16 de marzo con la proyección del filme francés "Les Misérables" de Ladj Ly- abrirá con la película de Guerra al ser "testigo del nacimiento y del crecimiento del cine nacional".



"Ahora que nuestro cine está dando un paso más allá al irrumpir con fuerza en los circuitos mundiales del cine de autor, el Festival quiere seguir acompañando y abrazando esta nueva etapa que se abre para el cine colombiano", detallaron los organizadores en un comunicado.



La película de Guerra, su primera rodada en inglés y que será proyectada en el Teatro Adolfo Mejía de Cartagena, es una adaptación de la novela del mismo nombre del nobel sudafricano John Maxwell Coetzee y fue estrenada en la pasada edición del Festival de Cine de Venecia.



Homenaje a "Caliwood"



En su edición 60, el FICCI también rendirá homenaje con una galería fotográfica, en la sala de exposiciones del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena, al "Grupo de Cali", que además integraron Luis Ospina, Carlos Mayolo, Andrés Caicedo, Ramiro Arbeláez y Sandro Romero Rey.



Ospina falleció en septiembre pasado como uno de los máximos referentes del pico de producción del séptimo arte en Colombia y del periodo denominado "Caliwood".



"Caliwood" fue un grupo de cinéfilos que en medio de la rumba desenfrenada y el caos de los años 70 y 80 lograron producir un conjunto de cintas que se convirtieron en una parte fundamental del cine colombiano.



Las fotos son obra de Eduardo Carvajal, quien en palabras de Romero "durante casi cincuenta años se ha dedicado a guardar la memoria de los rodajes a través de su cámara fotográfica".



"La Rata (tal como se le conoce en el entorno cinéfilo) no ha parado de obturar su cámara para dejar el testimonio de una época, de varias generaciones, de grupos fascinantes de técnicos y creadores que se han encargado de construir la historia del audiovisual en Colombia", agregó Romero, citado por el FICCI.



CERCA DE 200 PELÍCULAS



Durante los seis días del festival serán proyectadas unas 200 películas de 51 países de los cinco continentes, incluido el documental "La Agencia", con el que EFE conmemora sus 80 años de historia.



También habrá una muestra denominada "La Deriva Cósmica", con la que se busca hacer una reflexión sobre la relación entre los seres humanos y el planeta.



"El cine es una forma de mestizaje que desde hace más de un siglo le ha permitido al primate humano indagar con opiniones cinematográficas sobre su gesta en la tierra, por nuestro origen y nuestro destino, por nuestro propósito, por la razón de nuestra deriva cósmica sobre una roca que flota por el cosmos", dijo el director artístico del Ficci, Felipe Aljure.



Agregó: "Le ha permitido a la especie entender que somos tan pequeños y tan insignificantes en la escala cósmica que no estamos ni cerca de poder responder las preguntas fundamentales sobre la razón de ser de la vida, pero el cine no está aquí para entregar las respuestas sino para mantener vivas las preguntas".



Entre las películas que aparecen en esta muestra sobresalen la austriaca "Erde", de Nikolaus Geyrhalter; la normacedonia "Honeyland", de Tamara Kotevska y Ljubomir Stefanov, y "O índio cor de rosa contra a fera invisível: a peleja de noel nutels", del brasileño Tiago Carvalho.