Festival de Cine de Santiago celebrará 15° aniversario con Gael García y Wagner Moura

Por: Xinhua 09:37 AM / 27/02/2020

La decimoquinta edición del Santiago Festival Internacional de Cine (Sanfic 15) de Chile tendrá como invitados especiales a los actores Wagner Moura, de Brasil, y Gael García Bernal, de México, informaron los organizadores.

El comité organizador del evento anunció que sumará una alianza con el alemán Festival Internacional de Cine de Berlín a través de su programa Berlinale Spotlight.

La versión 2019 del certamen de cine más importante de Chile se realizará del 18 al 25 de agosto próximo, y contará con unas 100 películas internacionales y chilenas.

Francisca Florenzano, directora ejecutiva de Fundación CorpArtes, que organiza el evento, dijo que a lo largo de sus 15 años, Sanfic se ha convertido en una "plataforma única" donde el público puede encontrar una selección de las mejores películas del mundo, de diversos países y de reconocidos directores internacionales.

"Muchas (de las cintas) no tendrían posibilidad de presentarse en Chile de otra forma", enfatizó.

Agregó que en esta edición buscan que el público pueda conocer, aprender e intercambiar experiencias en torno al lenguaje cinematográfico, a través de conversatorios abiertos al público con artistas, funciones gratuitas y talleres escolares, entre muchas otras actividades.

Dentro de la selección de cintas destacan las dos ganadoras en el Festival de Cine de Cannes "I lost my body" de Francia y "Nuestras madres" de Guatemala, así como "The men behind the wall", triunfadora en el "Berlinale".

Invitados especiales

El comité organizador también confirmó como invitados especiales al actor brasileño Wagner Moura, nominado a "Mejor Actor de Serie de Televisión" en los Globos de Oro de 2016 por su papel de Pablo Escobar en la serie de Netflix "Narcos".

Wagner debutó este año como director con su ópera prima "Marighella" que, ambientada en 1969 y centrada en el político y guerrillero Carlos Marighella, fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Berlín y será la película inaugural de Sanfic 15.

A él se suma el mexicano Gael García Bernal, actor en la loada cinta de Alejandro González Iñárritu, "Amores perros", nominada al Oscar en la categoría de "Mejor Película Extranjera".

García Bernal ha trabajado en más de 60 producciones, siendo dirigido por reconocidos directores como Elia Suleiman, Pablo Larraín, Werner Herzog, Walter Salles y Alfonso Cuarón, entre otros.

El actor presentará en el festival chileno la cinta "Chicuarotes", su segunda producción como director, la cual se presentó recientemente en Cannes.