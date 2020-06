Fans de K-pop BTS igualan su donación de $ 1 millón a Black Lives Matter

La discográfica del grupo K-pop, Big Hit Entertainment, dijo este domingo que BTS había donado un millón de dólares a BLM a principios de junio.

Por: Reuters 09:09 AM / 08/06/2020

Los fans de la popular banda masculina surcoreana BTS igualaron su donación de un millón de dólares a Black Lives Matter (BLM) en apoyo a las protestas en Estados Unidos contra la brutalidad policial, dijo este lunes 8-J una entidad que organiza recaudaciones de fondos entre los fans.

La discográfica del grupo K-pop, Big Hit Entertainment, dijo el domingo a Reuters que BTS había donado un millón de dólares a BLM a principios de junio.

La banda, formada por siete miembros, escribió en su cuenta de Twitter el jueves que están en contra del racismo y de la violencia con el hashtag BlackLivesMatter.

“Nos oponemos a la discriminación racial. Condenamos la violencia. Tú, yo y todos tenemos el derecho a ser respetados. Nos mantendremos unidos”.

El hashtag se hizo viral entre los fans del grupo y comenzó otra ola de donaciones con la etiqueta MatchAMillion.

El movimiento animó a la comunidad de fans de BTS, conocidos como ARMY, a igualar la donación de un millón de dólares de la banda.

El lunes, One In An ARMY (OIAA), un grupo que lleva a cabo campañas de donaciones en nombre de la comunidad de fans del BTS, dijo en un comunicado que el total de la donación en vivo superó los 817.000 dólares en las 24 horas posteriores a la información de la donación del BTS.

“Estamos muy orgullosos de que ARMY haya canalizado una vez más su fuerza para el bien y esté teniendo un impacto real en la lucha contra el racismo hacia los negros”, dijo la OIAA.

La campaña ha recaudado 1.007.518 dólares hasta el lunes a las 0047 GMT y continuará indefinidamente, dijeron los organizadores.