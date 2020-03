Familia Rivera: Trabajamos por Jenni, no por beneficio propio

Rosie y Juan Rivera recordaron este viernes en una entrevista con Efe que el trabajo que hacen en la empresa que forman para mantener vivo el legado de su hermana, la cantante Jenni Rivera, es en su honor, no por beneficio propio.



"Esto no es nuestro, es de Jenni. Lo hacemos como lo quiere Dios y como lo quiere Jenni, y también cómo lo van a recibir los fanáticos. Es lo que nos motiva y nos apasiona: la esencia tiene que ser Jenni", explicó Rosie.



Rosie, hermana menor de "La Gran Señora", es la heredera de la empresa de Jenni, quien se la ofreció en vida, pero comparte las responsabilidades con Juan, ya que cuando falleció la famosa cantante de banda se dio cuenta de que unidos lo harían mejor.

A pesar de la parte positiva de Jenni Rivera Enterprises, con la que la familia consigue que se continúe escuchando a la artista que falleció en un accidente aéreo en 2012 cuando estaba en la cumbre de su carrera, los hermanos reconocieron que en ciertas ocasiones se vuelve muy complejo.



"Aquí estamos representando a un ícono de la música. Hemos cometido errores, somos impulsivos. Seguiremos fallando y entendemos que no le podemos caer bien a todo el mundo. Jesucristo vino a salvar el mundo y hasta a él lo criticaron", admitió Juan en relación a las críticas que reciben de manera constante.

¿Enriqueciendose?

Para muchos, Rosie, Juan y Lupillo Rivera (el tercer hermano y el más famoso), se están enriqueciendo a costa de la memoria de su hermana a través de esta compañía.



Aun así, Rosie aseveró que ella sabe que no es así y con eso le basta.



"Todo depende de la perspectiva. Yo veo la crítica como confeti: tiras confeti y unos caen sobre ti y otros caen al suelo. Si uno te cae y te cala (molesta), es algo que tienes que arreglar. A mí me dicen que hago dinero y me aprovecho, pero yo sé mi meta. Sé quien soy y si se me olvida tengo quien me lo recuerde".