Falta de seguros amenaza la producción de TV y de Hollywood en 2021

Por: Reuters 10:00 AM / 11/07/2020

Las aseguradoras han dejado, en gran medida, de trabajar con producciones de cine y televisión independientes para cubrir el riesgo ante el covid-19, un cambio que amenaza la oferta de nuevos espectáculos en 2021, dijeron productores de Hollywood, aseguradoras y expertos de la industria.

Miles de rodajes en todo el mundo cerraron abruptamente en marzo por la propagación del coronavirus y la imposición de cuarentenas en todo el mundo.

Ahora que los cineastas intentan volver al trabajo, se encuentran con que las aseguradoras han dejado de proporcionar la cobertura para el covid - 19 que necesitan para asegurar financiamiento.

Algunas aseguradoras incluso están añadiendo excepciones para covid - 19 o enfermedades contagiosas a las pólizas existentes cuando los miembros del elenco se someten a exámenes médicos, dijo a Reuters el abogado de seguros Kirk Pasich.

Sin cobertura, muchos productores no pueden obtener una garantía de terminación o el aval que los bancos requieren para prestar dinero a las producciones.

Hasta que los equipos puedan trabajar de nuevo con garantías y el seguro cubra los costos relacionados con coronavirus, “habrá menos contenido de la calidad a la que estamos acostumbrados”, dijo a Reuters el productor de cine independiente Robert Salerno.

Las aseguradoras, ya tambaleantes por otros reclamos por la pandemia, dicen que no pueden ofrecer la cobertura porque no está claro cómo se desarrollará la enfermedad.

Aunque algunos países han controlado o eliminado el virus, los casos han resurgido en otros lugares, incluido Estados Unidos.

“No es un riesgo que se pueda siquiera valorar”, dijo a Reuters un ejecutivo de seguros, que no estaba autorizado a hablar en público.

Solo un puñado de aseguradoras ofrecen pólizas de cine y televisión en todo el mundo. Chubb Ltd y Allianz SE, dos de las principales aseguradoras que ya no ofrecen esa cobertura, no quisieron hacer comentarios.

Media Guarantors Insurance Solutions, que ofrece avales, ha visto caer el negocio en un 80% durante la pandemia, dijo el presidente ejecutivo Fred Milstein. Los productores están observando de cerca el nuevo aumento de casos de COVID-19 en Estados Unidos mientras consideran una nueva programación.

“Todo el mundo está tomando el pulso para ver si las tasas (de coronavirus) bajan de nuevo”, dijo.

Los grandes estudios pueden asegurarse a sí mismos, pero los productores independientes, que filman el 70% de las nuevas películas y numerosos programas de televisión en Estados Unidos cada año, están buscando alternativas, dijo Jean Prewitt, director ejecutivo de la Independent Film & Television Alliance.

Los presupuestos suben entre el 10% y el 30%, ya que los productores añaden medidas de seguridad en el plató y reescriben los guiones para reducir el riesgo de infección, dijo Prewitt.

Nicolas Chartier, productor de la película ganadora del Oscar “The Hurt Locker”, está sintiendo los efectos. Su productora Voltage Pictures planeaba filmar secuelas del drama romántico “After: Aquí empieza todo” en septiembre. Ambas están en espera porque el seguro no está disponible, dijo a Reuters.

“No puedes obtener una garantía de cumplimiento porque ahora mismo el seguro no cubre el covid - 19”, dijo. “Todo el mundo está preocupado por el abandono de la película”.

Los proyectos que cuestan un millón de dólares o menos pueden ser financiados con dinero en efectivo, pero aun así se enfrentan a riesgos de salud, especialmente para las tramas con escenas de romance o de lucha.

“Filmar a dos personas en una habitación o dos personas hablando en un banco”, dijo Chartier. “No es precisamente la película más emocionante”.