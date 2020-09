Falleció el abogado Sarcos Yguarán, padre del animador Daniel Sarcos

Falleció la madrugada del sábado 5 de septiembre.

Por: Redacción Web 08:20 AM / 07/09/2020

El abogado zuliano Daniel Sarcos Yguarán, padre del animador Daniel Sarcos, murió la madrugada del pasado sábado 5 de septiembre.

Así lo anunció en sus redes sociales el presentador zuliano, la mañana de este lunes 7-S, en un post, donde se lee República Dominicana.

Sarcos destacó, en un emotivo mensaje, que Sarcos Yguarán le enseñó la humildad y a no perder sus raíces.

“En la madrugada del sábado 5 de septiembre el corazón de mi padre se detuvo, murió el mestizo que logro ser reconocido en la radio como elegante locutor, el guajiro que se convertiría en abogado, el litigante que sin importar sus logros profesionales nunca se desligo de su gente y sus raíces, el hermano que nunca dudo en ayudar a todos sus hermanos menores para que se hicieran profesionales”, escribió Sarcos, en su mensaje en su cuenta en Instagram.

(...) mi padre el que me enseñó a caminar de su mano por las grandes ciudades del mundo sin perder nunca el norte y a la vez con su ejemplo me hablaba de la igualdad de todos los seres humano, no importa en que pequeño pueblito de la geografia nos encontráramos, me decía "así son los contrastes de la vida, hace dos días estábamos en Río de Janeiro y hoy estamos en este pueblo sin calles, ni electricidad ,pero con la flia, hay que saber desenvolverse con igual comodidad en cualquier situación (....)".

“Él fue una extraña combinación entre un abogado difícil de derrotar, un bohemio enamorado de la lectura y los placeres de la vida, taurino que gustaba de la buena música”, recordó el exanimador de Sábado Sensacional.

Sarcos agradeció a todos sus seguidores por las muestras de afecto y cariño, ante la tan lamentable noticia. “A los familiares, amigos y allegados les informo que hemos decidido pasar todo este doloroso proceso en la más estricta intimidad de la familia, ya esperaremos el momento oportuno para llevar sus restos a nuestra tan amada tierra”, apuntó.

El julio de 2019, Daniel Sarcos visitó a su padre en República Dominicana, quien pudo conocer al hijo más pequeño del presentador venezolano.

“¡Gracias Dios por permitirme vivir este momento!”, escribió Sarcos después de publicar la bella postal de los tres juntos. “En la familia hemos vivido momentos muy difíciles últimamente con respecto a la salud de mi papá, lo grave de la situación nos llevó al borde de perderlo la semana pasada, por un momento pensé que los tres Danieles de la familia no llegaríamos a estar juntos”, escribió en esa oportunidad.