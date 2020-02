Exesposo de Pamela Anderson: Se casó conmigo para que le pagara sus deudas

El productor de cine, Jon Peters, sostuvó que, en los 12 dias que duró el enlace, abonó más de $200.000 de facturas pendientes y le renovó el armario a la diva.

Por: Jhoanna Rossell / Pasante 09:45 AM / 12/02/2020

Jon Peters, el productor de cine que se casó recientemente con Pamela Anderson, afirmó esta semana que su matrimonio con la exconejita Playboy terminó luego de que él cancelara todas las deudas de la actriz que, según Peters, se encontraba en quiebra.

El hollywoodense no tardó en responder a las acusaciones de su expareja afirmando que la veterana modelo se casó con el solo para pagar sus deudas. “Dejé todo por Pam. Ella debía 200.000 dólares en facturas y no tenía forma de pagarlo. Así que lo hice yo y este es el agradecimiento que he recibido", declaró a la revista Page Six, añadiendo que con su dinero la actriz renovó también su armario.

Peters se mostró indignado ante las declaraciones que dio una fuente cercana a Pamela la semana pasada al sitio Page Six, en las que afirmaba que él pidió que se casaran por capricho, pero un día y medio después, ella se dio cuenta de que había "cometido un terrible error'' puesto que el productor era “demasiado controlador”.

Jon Peters junto a su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood



El realizador del exitoso remake “A Star Is Born”, protagonizado por Lady Gaga y Bradley Cooper, manifestó: “Todo es una mentira”. Además reveló que Anderson fue quien le propuso matrimonio. “No hace falta decir que cuando me envió un mensaje de texto diciendo que quería casarse, fue como un sueño hecho realidad a pesar de que estaba comprometido con otra persona", se sinceró.

A pesar de la separación, Peters no descarta continuar trabajando con Anderson en la película Private Dancer que están preparando y así se lo hizo saber a través de un mensaje. “Puedo seguir queriéndote dándote una nueva carrera”, le escribió.

Tener a abogados revisando constantemente sus finanzas y asumir las deudas de la exconejita resultó muy agobiante y por eso decidió terminar su relación. Esto resulta totalmente diferente a lo dicho por las personas del entorno de Anderson la semana pasada, que acusaron a su ahora exmarido de ser una persona controladora y manipuladora. “La recibí en mi vida con los brazos abiertos y con amor, ya que he cuidado de ella durante muchos años”, responde Peters ante las críticas.