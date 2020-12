Evaluna, hija de Ricardo Montaner, reveló que tuvo covid-19

La venezolana experimentó solo pérdida de olfato y síntomas leves, pero estuvo muy preocupada por la situación.

Por: Agencias 02:58 PM / 19/12/2020

Evaluna, hija de Ricardo Montaner, reveló que hace un mes se contagió de covid-19.

La venezolana dio la información en El Rincón de la Tribu, el podcast que su esposo, el cantante Camilo Echeverry, tiene en Spotify.

Según informó la revista Hola, Camilo presentó a su esposa como la invitada especial en su podcast y explicó que la también actriz se contagió en Colombia. Un poco de fiebre y no tener olfato fueron los únicos síntomas que ella presentó y, a pesar de ello, no fue nada sencillo.

“Me duró dos días no tener olfato ni gusto, eso fue muy desagradable”, explicó la venezolana.

En su caso, sus defensas actuaron bien y la atención médica fue oportuna para evitar que se sintiera aún peor. “Estaba a punto de subirme la fiebre un día, pero no dejé que me subiera”, explicó.

Por su parte, Camilo expresó: “Yo venía de un viaje de no verte por bastantes días y para mí era supremamente importante ese momento (...) Fue justo antes de los Grammy y yo dije ‘lo que no puede pasar es que yo me infecte antes de los Grammy y lo que no puede pasar tampoco es que yo me vaya a los Grammy sin haber tenido mi dosis de haber estado cerquita de Evaluna".