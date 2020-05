Estuve muy cerca de la muerte: guitarrista de 'Queen' sufrió infarto

El músico, de 72 años, reveló que los médicos le encontraron tres arterias bloqueadas, que detenían el suministro sanguíneo hacia su corazón.

Por EFE 02:02 PM / 25/05/2020

El veterano guitarrista de Queen Brian May admitió este lunes 25 de mayo que sufrió un ataque al corazón que le dejó "muy cerca de la muerte", en un video colgado en su cuenta de Instagram.



El legendario músico, de 72 años, reveló cómo los médicos le encontraron tres arterias bloqueadas, que detenían el suministro sanguíneo hacia su corazón, cuando tuvo que ser ingresado en el hospital por un dolor en el glúteo debido a un desgarro y al nervio ciático comprimido.



"Pensaba que era un tipo muy sano y todo el mundo me dice que tengo una gran presión sanguínea, un gran ritmo cardíaco y todo, y me mantengo en forma, voy en bicicleta, sigo una buena dieta, sin demasiada grasa", comentó el veterano guitarrista.



May cuenta que una vez hospitalizado por los dolores que sufría en el glúteo, sufrió un "pequeño ataque al corazón".



El músico explica que cuando dice que el ataque fue "pequeño" se refiere a que "fueron unos 40 minutos de dolor en el pecho, y rigidez", con una "sensación en los brazos y sudor".



May da las gracias a los médicos que le trataron y afirma que el bloqueo en sus arterias podía haberlo matado.



"La verdad es que estuve muy cerca de la muerte, aunque el dolor que sentía era provocado por otra cosa", confesó el músico.



También, tirando de humor, bromeó con el hecho de que haberse pasado 50 años "corriendo de aquí para allá con una correa colgada del hombro izquierdo llevando un guitarra pesada colgada podría haber tenido algo que ver".