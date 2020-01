Estrellas expresaron su apoyo a Australia en los Globos de Oro

Cate Blanchett dijo que quería hacer un reconocimiento especial a los voluntarios que luchan contra los incendios.

Por: AP 10:07 AM / 06/01/2020

Las comunidades australianas que combaten los incendios forestales recibieron varios mensajes de apoyo en la ceremonia de los Globos de Oro, de personalidades como Ellen DeGeneres, Patricia Arquette y la actriz nacida en Australia Cate Blanchett. Russell Crowe no asistió a la gala; se encontraba en su país natal debido a los incendios.

De momento, las llamas han consumido un área que sería el doble del estado de Maryland en Estados Unidos. Han matado al menos a dos docenas de personas y destruido unas 2.000 viviendas.

DeGeneres, quien recibió el Premio Carol Burnett a la trayectoria, honró al principio de su discurso de aceptación a aquellos que están luchando contra los fuegos. Patricia Arquette se lamentó por “el continente de Australia en llamas”. Phoebe Waller-Bridge dijo que subastará su traje de los Globos y donará el dinero a los esfuerzos de los bomberos.

Blanchett dijo que quería hacer un reconocimiento especial a los voluntarios que luchan contra los incendios. “Cuando un país enfrenta un desastre climático, todos enfrentamos un desastre climático”, dijo. Pierce Brosnan expresó que todos le daban su apoyo a Australia: “Manténganse fuertes. Estamos con ustedes. Dios los bendiga”.

Joaquin Phoenix, quien ganó el premio al mejor actor de drama por “Joker” (“Guasón”), dijo que apreciaba los buenos deseos y felicitaciones pero que “tenemos que hacer más que eso”. Votar por el cambio está bien, señaló, pero a veces la gente debe tomar cartas del asunto. Criticó a aquellos en la sala que usaron aviones privados para volar a Palm Springs para una gala de premios. “Yo trataré de ser mejor y espero que ustedes también”, dijo.

Crowe ganó el premio al mejor actor en una serie limitada de TV por su papel de Roger Ailes en la miniserie de Showtime “The Loudest Voice”, pero no se encontraba en California para recibirlo. Estaba en Australia ayudando a proteger su casa, y envió un discurso que leyó Jennifer Aniston.

“No se equivoquen, la tragedia que se desarrolla en Australia se basa en el cambio climático”, dijo Crowe. “Debemos actuar con base en la ciencia, cambiar nuestra fuerza laboral global a energía renovable y respectar nuestro planeta como el lugar único e increíble que es. De ese modo, todos tendremos un futuro”.

Los comentarios fueron hechos pese a una amonestación del anfitrión Ricky Gervais al público para que no se hablara de política. “Ustedes no están en posición de sermonear al público sobre nada”, declaró Gervais al principio del espectáculo. “Ustedes no saben nada sobre el mundo real”.