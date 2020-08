Estoy segura que estás con Dios: Carmen Julia Álvarez sobre Daniel Alvarado

Escribió en Instagram: "Aún creo que vas a llamarme o enviar un ws. Tengo guardado tu último mensaje! (...) fuiste un ser humano único".

Por: Redacción Web 04:12 PM / 08/08/2020

"Me cuesta mucho escribir sobre Alvarado". La actriz Carmen Julia Álvarez ha intentado en varias oportunidades de homenajear, en Instagram, al padre de sus dos hijos, Daniela y Carlos Daniel. El primer actor y gaitero, Daniel Alvarado, murió el pasado 8 de julio al sufrir un infarto.

Ha tratado desde el 23 de julio de dedicarle unas líneas. Ese día manifestó junto a una foto en la que se ven ambos: "No he podido publicar nada de ti mi Dani, Papi, Alvarado, Dennis. Que difícil! Prometo hacerte por aquí un pequeño homenaje como te lo mereces. Por tus hijos. Y por mí. Pero cuando de verdad sienta que puedo. Esta foto fue en Apartaderos. Mérida. Que bien lo pasamos!! Se nota!! Gracias por tanto!".

Este jueves 6 de agosto posteó una imagen de Alvarado junto a su mascota, un perro, y por el que muchos han preguntado. "Sigo aclarando que me cuesta mucho escribir de Daniel. Poco a poco estoy preparando algo para la próxima semana. Pero me motivó publicar esta hermosa foto, porque mucha gente ha preguntado por Whisky el perrito de Daniel. Este falleció empezando la pandemia (...)", manifestó.

Y este sábado, a un mes del fallecimiento de Alvarado, ha dicho: "Es tan difícil Daniel. Esta foto fue en un cumpleaños tuyo. La tenía guardada para este próximo 12. Pero hoy tus hijos (estoy tan orgullosa de ellos) @carlosdanielalvaradoa y @danialvarado323 te escribieron tanta verdad. Con ese amor que les enseñaste. Como eras. Que que más puedo decir que ellos no hayan dicho. Solo que aún creo que vas a llamarme o enviar un ws. Tengo guardado tu último mensaje! Como dicen ellos: Siempre estás. Aún estás. Y estarás porque para todos fuiste un ser humano único! Dios nos ayudará a entender. Y estoy segura estás con él. Cuesta mucho Alvarado. Mucho!".

Sus hijos

Carlos Daniel Alvarado expresó este sábado: "Alvarado tengo tanto que contarte

.

Hace un mes que te nos fuiste papi lindo y de verdad que que es tan sencillo pero a la vez tan complejo, voy a tratar de explicarlo, todavía escucho tu voz, tus consejos, tus chistes y tu estrepitosa irreverencia,

(Estoy seguro que jamás te voy a dejar de escuchar)

Te veo en los ojos de Camila, de mis hermanos, en mi forma de ser y de pensar, en la cocina, en las películas y en las canciones, en los primos y sus historias, en los amigos y en las pequeñas cosas, en el café y la arepita de la mañana, en el que vamos a hacer este fin de semana?

.

Cómo no extrañarte Alvarado?

Si te tenemos en todos lados, en la risa, en el llanto, en la alegría y en canto

.

Hoy más que nunca me aferro a tus principios, de lealtad, de amor y de amistad, esos que te hicieron grande y querido, único y genuino

.

Que hizo que vivieras en el medio artístico sin dejar un solo enemigo y tantos hermanos queridos

.

Hoy hago un pacto de Amor con nuestro Señor Jesucristo en mantener viva tu memoria, pero no en lo grande, sino en las pequeñas cosas, en el día a día, en el cariño, en la sonrisa, en el cristal que muchas veces incomprendido que observabas las cosas

.

Cómo no extrañarte, cómo no amarte, cómo no llorarte, si nos regalaste a tu familia millones de bellas cosas y centenares de gente querida, al lado de virtudes extentintas y viejas modas, el poder de la palabra y la sonrisa amigable

.

Te amamos Alvarado".