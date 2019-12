Estoy muy feliz con la aceptación del público: Carlitos Medina en Maracaibo

Agencias

Todo un derroche de energía desbordó Carlitos Medina, el artista número uno del vallenato en Venezuela, en el escenario de Baribar del Hotel Intercontinental de Maracaibo.

Un variado repertorio de 20 temas deleitó a los asistentes, quienes corearon y bailaron durante casi tres horas, en un salón que estuvo a reventar por la asistencia de fanáticos del artista zuliano en su regreso a los escenarios venezolanos.

Canciones como La Plata, Cómo te olvido, Amarte más no pude, Mañanitas de invierno, La que me quiera, la quiero; Mi ex, El ahijado, Niégame 3 veces, Gracias a Dios, La soltería, Cuánto me amas, Los caminos de la vida, entre otras, figuran en la lista que el artista vallenatero seleccionó para interpretarle a su púbico de Maracaibo.

Carlitos Medina cantó sin pausa en un evidente dominio de escena, control vocal y sobrado desempeño al manejar el acordeón que deleitó a sus fanáticos.

Al culminar el concierto, conversó con la prensa ofreciendo algunos datalles de su carrera y planes de corto y mediano plazo.

- ¿Cómo te sentiste al retomar tu actuación en vivo al ofrecer este concierto en Maracaibo?

- Me sentí muy contento, y a la vez nervioso, porque después de tanto tiempo me presento con mi nuevo proyecto musical que es como solista y acordeonero. Pero en definitiva, muy feliz con la aceptación del público.



- ¿Cuáles son tus planes inmediatos al cerrar 2019 y comenzar 2020?

- Vamos a hacer otro show antes de finalizar el año aquí en Venezuela y estamos en conversaciones para algunas presentaciones en tarimas públicas.



Tenemos también planes de ir a Colombia, específicamente Valledupar y Barranquilla, desplegar giras de medios que impulsen mi estatus como artista número 1 del vallenato en Venezuela, además aprovecharé la ocasión para reunirme con algunos compositores que me han ofrecido temas que debo elegir de mi nuevo inédito, cuyos planes indican que lanzaremos durante el primer trimestre del año 2020.

Medina fue acompañado en este encuentro con los medios de comunicación por su mánager, José Sánchez, quien fue enfático al comentar que el 2020 lo proyectan como un ciclo de mucho trabajo y promoción de un artista que está mostrando a corta edad su preparación como cantante y acordeonero con grandes habilidades en escena, es decir, “hemos logrado llevar a un nivel óptimo de un artista virtuoso, muy completo y con gran dominio de escena lo que lo hace altamente competitivo y con un futuro prominente en la industria musical latinoamericana”.

El artista está radicado entre Colombia y Estados Unidos y recién culminó una gira de Barranquilla y Valledupar, donde la receptividad del público fue asombrosa.

“Agradecemos de corazón el apoyo de la gente de Colombia. De ahí salimos fortalecidos para continuar con nuestro trabajo”, indicó Carlitos Medina.