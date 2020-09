Esto revela su signo zodiacal este viernes 4 de septiembre de 2020

Por: Carlos Pineda 07:09 AM / 04/09/2020

ARIES 21/03 a 19/04

A partir de hoy todo lo relacionado con el trabajo cobrará especial importancia en tu vida, al igual que todo lo relacionado con la salud, concluye lo que inicias.

TAURO 20/04 a 20/05

Si vas a utilizar maquinaria potencialmente peligrosa hoy, tendrás que poner los cinco sentidos en todo lo que hagas, porque tenderás a accidentarte, mucho cuidado.

GÉMINIS 21/05 a 21/06

Los cambios que se están produciendo en tu vida serán constructivos en el futuro, así que no tienes que nada que temer, ábrete al mundo y canaliza tus proyectos.

CÁNCER 22/06 a 23/07

Las relaciones con las personas del entorno cercano estarán propiciadas, pertenezcan o no a tu familia; el contacto con ellas te hará muchísimo bien, deja pasar las cosas.

LEO 23/07 a 22/08

Aparta de tu mente sentimientos como el rencor o la venganza, pasa la página y deja que otras personas y experiencias llenen tu vida, lo importante es vivir y aprender de la vida.

VIRGO 23/08 a 23/09

Te sentirás con ganas de comerte el mundo, de ir a por tus sueños a toda costa. Lo único que deberías evitar será la impulsividad y la agresión, darán resultados pésimos.

LIBRA 24/09 a 23/10

Hoy será un día en el que podrías sentir que tu vida material, emocional, mental y espiritual están en perfecta armonía, algo que te proporcionará una satisfacción infinita.

ESCORPION 24/10 a 22/11

Este viernes deberías tratar de no entrar en pleitos o confrontaciones, no te favorecerán a evolucionar, si te niegas a hacerlo, te negarás a crecer, el orgullo no te deja evolucionar.

SAGITARIO 23/11 a 21/12

Te sentirás optimista y con ganas de hacer algunos planes para tu futuro, amistades muy cercanas podrían darte algunas pistas sobre cualquier cuestión que te preocupe.

CAPRICORNIO 22/12 a 19/01

Hoy podrías conseguir algunos conocimientos o apoyo de una de tus amistades o de otras personas con más experiencia que tú, aprende de las vivencias diarias.

ACUARIO 20/01 a 18/02

En el ámbito económico tendrás unos buenos aspectos, a no ser que te empeñes en lo contrario, hoy tu romanticismo será envolvente, dedícale tiempo a tu pareja.

PISCIS 19/02 a 20/03

Te espera un día muy positivo para todo lo relacionado con el trato personal, con las relaciones públicas y en el plano social. Te sentirás en equilibrio en armonía con la vida.