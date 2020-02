Esto revela el horóscopo del 9 al 15 de febrero

Por: Carlos Pineda 07:00 AM / 09/02/2020

ARIES: Marzo 21 – Abril 20

Cuida el dinero. La impaciencia y las reacciones impulsivas en el trabajo traen malas consecuencias. En el amor mejora la comunicación con tu pareja y consolídala. Con optimismo todos tus sueños serán realidad. Al inicio de semana los días más tensos. Las reacciones a los estímulos externos debes controlarlos.

TAURO Abril 20 – Mayo 21

Lograras vencer las dificultades, no descuides tus proyectos. Piensa bien antes de dar un cambio en tu trabajo. Tu relación amorosa requiere más atención, evita la rutina. Cuidado con lo que comes. A mitad de semana fuerte deseo de seguridad material. La prosperidad no se decreta, trabaja para que llegue.

GÉMINIS Mayo 21 – Junio 21

La paciencia es tu arma de triunfo. Dedícale tiempo a la familia. En el trabajo la falta de concentración te genera altibajos. Cuida los ingresos y evitas los gastos imprevistos. En el amor no pienses tanto, disfrútalo. Evita involucrarte en chismes, no pierdas el tiempo en conflictos que no te benefician.

CÁNCER Junio 21 – Julio 23

Inicio de semana de cuidado, controla tus inseguridades y activa tus fortalezas. Quieres hacer cosas diferentes, cómo sabes si una puerta se abrirá si no la has tocado. El amor te da seguridad no lo descuides. Decreta lo positivo, siéntete merecedor de lo mejor. Recuerda rompe con el pasado y cancélalo.

LEO Julio 24 - Agosto 23

No te descuides, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Nuevas oportunidades y propuestas. En el amor los celos generan conflictos, dedícale tiempo a tu pareja. El ser feliz depende de ti. A final de semana los días más conflictivos, toma previsiones. Escucha los que te tiene que decir los demás.

VIRGO Agosto 24 – Septiembre 23

La impaciencia y la irritabilidad te bloquean, evita los comentarios te generan dificultades e imprevistos. En el trabajo mucha discreción y cautela. Cuida con los gastos imprevistos. En el amor no te reprimas y disfrútalo si analizarlo. El análisis te ayuda en las situaciones difíciles. El fin de semana los mejores días

LIBRA Septiembre 24 – Octubre 23

Semana para cuidar el dinero. Activa tus fortalezas y acepta tus limitaciones. La constancia en el trabajo de genera nuevas oportunidades. El amor evita la rutina, necesitas darle más tiempo y más entrega con tus seres queridos. Al inicio de semana complicaciones, el fin de semana más tranquilo

ESCORPION Octubre 24 - Noviembre 23

Es hora de salir de la monotonía. Ábrete a la prosperidad a través de buenas decisiones. Cuida la buena alimentación. Excelente estabilidad en tu trabajo. No descuides a tu pareja, te necesita, escúchala. El orden y la disciplina son tus fortalezas para el triunfo. El fin de semana muy complicado.

SAGITARIO Noviembre 23 - Diciembre 21

Ordena tus ideas para que puedas llevarlas a la acción. Concentra tus energías en lo que planeaste. En el trabajo mantén el control. En el amor la libertad deberá ser compartida, déjale espacio a tu pareja, libérate de tus miedos. El optimismo es mayor fortaleza actívala en tu vida diaria. Ganancias en el comercio.

CAPRICORNIO Diciembre 21 - Enero 20

Semana para disfrutar de la pareja, mejora tu comunicación. Oportunidades cambios y en tu trabajo. Impulsivo para gastar tu dinero. Disfruta más del amor, mucha energía sexual. Las dudas hacia los demás te generan dudas. Al inicio de semana debes tomar previsiones, no te precipites en tus opiniones.

ACUARIO Enero 21 - Febrero 19

Para evolucionar debes tocar puertas hasta lograr lo que tienes en mente. No descuides tu actividad física. La falta de orden de genera tensiones. A mitad semana en el amor evita las muchas tensiones. El orgullo te aleja de tus sueños, más sencillez y humildad. Fin de semana actúa con precaución, no te arriesgues.

PISCIS Febrero 19 - Marzo 20

Cuida tus niveles de energía, fuertes reacciones emocionales y muy influenciable. Quieres hacer algo distinto, evita la rutina. La comunicación asertiva y sincera mejora tu relación. En tu interior se encuentran las mejores ideas o mejores respuestas que estas buscando. Direcciona tus energí sin influencias de terceros.