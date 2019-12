07:00 AM

07:00 AM / 22/12/2019

Esto revela el horóscopo del 22 al 28 de diciembre 2019

Carlos Pineda

ARIES: Marzo 20 – Abril 20

Capacidad para el auto regeneración, no a los temores, concéntrate en las soluciones no en las debilidades. Tendencia a coartar la libertad de los demás. Los cambios hay que propiciarlos de adentro hacia fuera. En el amor el ser imperativo puede herir a las personas que más quieres, nuevas oportunidades que se ajustan a lo que quieres. No es el momento de presionar, cuídate de las confusiones.

TAURO Abril 21 – Mayo 21

La influencia de Marte te activa la fuerte lucha para vencer tus limitaciones, te sentirás presionado por tantos compromisos y responsabilidades que tienes que enfrentar. Alerta con las rupturas en el amor, producto de tu intolerancia. En la salud cuidar los huesos y la dentadura. Cuida tu vitalidad. Si fortaleces la confianza en ti mismo, todo se supera. No permitas que lo externo influya en tus decisiones.

GÉMINIS Mayo 22 – Junio 21

Muy exagerado, la dispersión mental te hace perder el control y la fuerza. La necesidad de comunicarte te consume energéticamente. Si tu entorno familiar está bien, tú estás bien, no le eches más leña al fuego porque te traerá problemas. Adquieres una responsabilidad que cambiará tu vida. Afirma: "Yo soy la férrea voluntad de Dios actuando a favor de mis logros. Nada es imposible para mí".

CÁNCER Junio 22 – Julio 23

Esta semana la rutina será tu peor enemigo, ciclo para encontrarte contigo mismo y encontraras respuestas, drena tensiones y recarga las pilas. Activa la comunicación, vista amigos. La terquedad no es buena consejera Si una puerta se cierra, miles de ventanas se abren. Tu pareja quiere más tiempo contigo, activa la buena vibra y disfrútalo. En la medida que actúes con fortaleza encontrarás el éxito. .

LEO Julio 24 - Agosto 23

Influencias astrales variables, expresión el yo a través de los afectos, fuerte carga emocional. Fuerte lucha por vencer los temores y fobias. Sin embargo todo comienza a tomar un rumbo definitivo. Demostrarás tu fuerza y entusiasmo para seguir adelante. El apoyo de tu pareja en tus proyectos será vital. Afirma: "Yo soy riqueza, bienestar y felicidad. Cada paso que doy es signo de mi gran poder creador

VIRGO Agosto 24 – Septiembre 20

A mitad de semana inquietud nerviosa, ansiedades y preocupaciones. Muy susceptible por problema familiar que no solucionas. Aprende a soltar las situaciones para que encaminen su rumbo. Recibes una buena noticia, tiene que ver con un vehículo. En el amor momentos de desconfianza estarán activos, dedícale más tiempo a tu pareja. El amor es como una planta hay que cuidarlo. Siembra para el futuro.

LIBRA Septiembre 24 – Octubre 23

Cuidado con las reacciones impulsivas pueden destruir lo construido. Es momento de distenderte y disfrutar más de lo bueno de la vida, no todo es trabajo, la diversión es parte de la vida. Estás persiguiendo un sueño, lucha por alcanzarlo con la verdad y con humildad. Renacer afectivo, los amores del pasado déjalos en el pasado, no repitas vivencias. Nuevos rumbos te esperan para vivirlos

ESCORPION Octubre 24 - Noviembre 22

Influencias astrales cambiantes: tendencia a actuar con imprudencia y algo errático. Buscas las situaciones extremas. Por otro lado alegrías y celebraciones dentro del núcleo familiar. Ponte al día con las deudas. Hay una situación, tendrás que enfrentarla y tiene que ver con el amor. Afirma: "Vivo en armonía con el cosmos y el universo. Abro mi corazón a la felicidad, la vida y los grandes triunfos".

SAGITARIO Noviembre 23 - Diciembre 21

No intentes realizar acciones que estén más allá de tus posibilidades. Debes corregir una actitud que puede originarte algún problema, controla un poco tu temperamento y piensa antes de hablar. No te descuides con el dinero, toma previsiones y controla los gastos. Adecua la manera de expresar tu amos, sin quererlo puedes hacer daño. La estabilidad emocional siempre te ha dado buenos resultados.

CAPRICORNIO Diciembre 22 - Enero 20

Semana de alta energía que debe ser manejada con cautela. Control en lo económico, organiza tus gastos y dale importancia a lo que realmente la tiene. La mejor crítica es la que te haces tú mismo. Las relaciones de amor se nutren del presente desconéctate del pasado. Dedica estos días para drenar energía en actividades alejadas de la rutina. La vida es un eterno aprendizaje, mírala con optimismo.

ACUARIO Enero 21 - Febrero 19

La falta de tacto y brusquedad ofende a los demás. Cuídate de las indiscreciones. Mira la vida a través de tus fortalezas. Comprarás cosas para mejorar tu hogar. Sentimientos confusos, debes tomar decisiones, piensa y saca tus propias conclusiones. No dejes pasar las oportunidades en función de tus planes más inmediatos. Aleja las preocupaciones y conéctate con la alegría y el optimismo.

PISCIS Febrero 20 - Marzo 20

Si mejoras t intensidad y fortaleza emocional activaras tu fuerza de voluntad y te reencontraras con tus sueños. Trabaja con el corazón y recibirás recompensas en algún momento. Salir de la rutina con tu pareja, A mitad de semana cuida la comunicación, aléjate de situaciones peligrosas. Cuando te venga un pensamiento de progreso o de anhelos, decrétalo y pídelo con fuerza y vendrá a ti.