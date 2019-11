08:00 AM

17/11/2019

Este es tu horóscopo de la semana

Carlos Pineda (Cosmobiólogo)

HORÓSCOPO SEMANAL del 17 al 23 de Noviembre 2019

ARIES: Marzo 20 – Abril 20

Estás seguro del terreno que pisas y eso es muy importante. Lucha de pensamientos: la razón contra el

corazón. Se liman asperezas con un amigo. Preocupación por gastos, trata de administrarte mejor.

TRABAJO: Te ofrecerán algo que llenará tus expectativas. No escuches chismes de pasillo. AMOR:

Buen entendimiento. Uniones estables que se fortalecerán aún más cuando demuestras lo que sientes.

SALUD: Dietas y ejercicios. CONSEJO: Trata de ser siempre tú, nada de apariencias.

TAURO Abril 21 – Mayo 21

Tienes buena estrella, nada se quedará inconcluso. Conversación con abogados. La verdad está en tus

narices y, muchas veces, no la ves. Viaje que te abrirá nuevos horizontes. Nadie sabe lo que tiene hasta

que lo pierde. TRABAJO: Estabilidad. Sin muchos cambios, pero con bastante movimiento. AMOR:

Estás haciendo planes, recuerda que el que mucho abarca poco aprieta, establece prioridades. SALUD:

Malestar en el estómago, come más sano. CONSEJO: La sinceridad te hará sembrar semillas sanas.

GÉMINIS Mayo 22 – Junio 21

Buenas noticias. Comienzas a ver la cosecha de lo que sembraste. Te aceptan un proyecto. Se resuelve

asunto relacionado con mudanza., precaución con firmas. TRABAJO: Ascensos para muchos y empleo

para los que están en esa búsqueda. AMOR: Te ofrecen disculpas y decidirás continuar sin rencores.

Pones los puntos sobres las íes. Los casados pasan por un buen momento. SALUD: Fuertes dolores de

cabeza. CONSEJO: No permitas que otros determinen tu estado de ánimo, mantente firme.



CÁNCER Junio 22 – Julio 23

Debes manejarte con mucha inteligencia para evitarte conflictos. Descubres cosas que te sorprenderán, las

verdades siempre salen a flote. Te recomiendo que comiences a probar quién es quién. TRABAJO:

Quieres comenzar un nuevo ciclo en otros escenarios y eso es totalmente válido. AMOR: Deseas un amor

sincero que te llene y te dé el lugar que mereces, mantente centrado y con objetivos claros. SALUD:

Molestias gripales, cuídate la garganta. CONSEJO: Todo llega a su tiempo, deja el agua correr.



LEO Julio 24 - Agosto 23

Concéntrate en hacer las cosas bien, que lo demás viene solo. Quieres retomar estudios. Te ocurrirá algo

curioso y pensarás: & quot;De que vuelan, vuelan& quot;. TRABAJO: Te sorprenderán cambios. Tienes que preservar

la humildad para que sigan abriéndose las puertas. AMOR: Te decides por el compromiso, matrimonios

para muchos. Compras para equipar tu hogar. SALUD: Visita al odontólogo. CONSEJO: No indagues

demasiado, lo que pasa es porque tiene que ser así, sólo adáptate a los cambios.

VIRGO Agosto 24 – Septiembre 20

Dale las gracias a Dios todos los días por lo que tengas que vivir. Organiza tu tiempo y no empeñes tu

palabra si no estás seguro de cumplirla. TRABAJO: Tu inteligencia te llevará a recorrer nuevos caminos

llenos de éxito, ganas terreno sin proponértelo. AMOR: Es mejor hablar con la verdad que acumular todo

lo que te disguste, evadir no resuelve nada. SALUD: Molestias nasales, visita al médico. CONSEJO:

Rodéate de gente similar a ti, con tus aspiraciones y maneras de ver las cosas.

LIBRA Septiembre 24 – Octubre 23

¡Levanta ese ánimo! Hay que propiciar los cambios para bien. ¿Cómo? Tocando puertas y llamando a

contactos, siempre con la fe puesta en encontrar nuevas oportunidades. Maneja la inseguridad y no

invadas el espacio de tu pareja. TRABAJO: El Sol te da la apertura, pero tu carácter puede hacerte perder

oportunidades. AMOR: Debes valorar la comprensión, la consideración y la comunicación. Inténtalo y

verás. SALUD: Problemas alérgicos. CONSEJO: Aprende a mirar las dos caras de la moneda.

ESCORPIÓN Octubre 24 - Noviembre 22

Muchas veces ves las cosas muy lentas y te desesperas pero recuerda que todo tiene su momento.

TRABAJO: Viene una racha de buena suerte. Te siento en medio de dos grandes oportunidades. AMOR:

Lleva a tu pareja a un lugar especial donde no importe el tiempo. SALUD: La rutina te agobia.

CONSEJO: Hay un proverbio que dice: "Mientras más conozco a los demás, más me conozco a mí

mismo, mientras más me conozco a mí mismo, mejor conozco a los demás.

SAGITARIO Noviembre 23 - Diciembre 21

Debes mantener el optimismo para que se te abran las puertas. Trámite de algún documento importante.

Planificarás un viaje. TRABAJO: La suerte viene por ti, tú decides si la aprovechas o la pierdes. Lleva

una agenda, es indispensable el orden. AMOR: Planificación familiar, buscarás un hijo. Compromiso y

estabilidad. Los solteros quieren darse un tiempo para pensar mejor las cosas. SALUD: Cuidado con el

colesterol. CONSEJO: Busca en ti mismo tus fortalezas para que nada te desanimen.

CAPRICORNIO Diciembre 22 - Enero 20

Se resuelve asunto con una vivienda. Utiliza las herramientas que tengas a la mano para evolucionar.

Llega un dinero de forma inesperada. No alimentes rencores. TRABAJO: A través de tu dedicación

vienen los logros y la prosperidad. Nuevos ciclos de éxito. AMOR: Necesitas cariño, te hace falta

compartir y vivir nuevas experiencias. Los casados liman asperezas. SALUD: Cansancio en las piernas.

CONSEJO: Camina a paso firme, con templanza, para que nada ni nadie te haga tambalear.

ACUARIO Enero 21 - Febrero 19

Semana de mucho cuidado y de limpieza espiritual. Te recomiendo utilizar una de tus fortaleza que es la

intuición ya que tienes la habilidad de sintetizar tus pensamientos. TRABAJO: Mucha competencia, da lo

mejor y evita escuchar comentarios de otros. Los comentarios fuera de lugar deben evitarse, afectan tus

relaciones de trabajo. AMOR: Salidas que pueden traer un romance duradero. SALUD: Estrés, molestias

en la cervical. CONSEJO: Ábrete a los conocimientos, aplícalos y tendrás éxito.

PISCIS Febrero 20 - Marzo 20

Negociación en puerta que te conviene aceptar. Sabios consejos que vienen de una mujer de la familia.

Trabaja la paciencia y la tolerancia para que puedas pensar de manera razonable. TRABAJO: Propuesta

que te pone un poco dudoso, pero que te beneficia, no la pierdas. Reconocimientos. AMOR: Quieres la

estabilidad en tu vida. Necesitas un cambio de look que motive al amor de tu vida. SALUD: Estable.

CONSEJO: Todo sale bien cuando las cosas se hacen con amor y convicción.