Este es el horóscopo del viernes 20 de noviembre de 2020

Por: Carlos Pineda 06:45 AM / 20/11/2020

ARIES 21/03 a 19/04

Da pasos precavidos pero no seas tan cauteloso y cuidadoso que acabes no pudiendo tomar ninguna medida en absoluto. Hay una gran diferencia entre una verdadera amenaza y un impedimento molesto.

TAURO 20/04 a 20/05

Sospechas que no hay manera de escapar de una situación estresante o de evitar un problema inminente. MENSAJE: ¿Te estás preparando para un conflicto o para una experiencia incomoda?

GÉMINIS 21/05 a 21/06

Todos tenemos fallos, flaquezas y defectos que son una parte integral y atractiva de nuestra personalidad. MENSAJE: No cojas el teléfono y empieces a decir cosas perjudiciales para tu imagen, a cuidarse.

CÁNCER 22/06 a 23/07

Lo que importa es que preferirás que los demás te vean como la clase de persona con la que no se puede meter uno. MENSAJE: Un personaje que raras veces acepta ordenes, pero que a menudo las da.

LEO 23/07 a 22/08

Por qué no te entiende la gente, por qué no pueden ver tu punto de vista o por qué no quitan unos cuantos obstáculos como señal de respeto. MENSAJE: La autoridad y el respeto de construye no se impone

VIRGO 23/08 a 23/09

Prepárate para descubrir toda la fuerza e influencia que tienes, lo cual resulta ser muy fructífero. MENSAJE: Estas en buena posición para hacerte valer, sin necesidad de pelear o batallar.

LIBRA 24/09 a 23/10

Una cosa es sentirte incomodo porque algo malo, triste o lamentable. Otra cosa es sentir pena porque creas que no tienes derecho a sentirte de otra manera. MENSAJE: La solidaridad no es automática.

ESCORPION 24/10 a 22

Por favor, haz memoria sobre tus "errores más importantes". Recuerda los momentos en los que te encontraste "en el lado equivocado de una puerta". MENSAJE: Ver nuestros errores no ayuda acrecer.

SAGITARIO 23/11 a 21/12

Si eres realista y sensato a veces te sentirás un poco inseguro. Pero todos tenemos que hacer suposiciones de vez en cuando, no especular por lo no sucede. MENSAJE. También tenemos que comprometernos.

CAPRICORNIO 22/12 a 19/01

A menudo nos lanzamos sin mirar y entonces descubrimos, por el camino difícil, porque es prudente tomar precauciones y no ser aventurero. MENSAJE. La seguridad te da comodidad más no felicidad.

ACUARIO 20/01 a 18/02

Estás contento deberías estarlo. Las cosas están saliendo casi tan bien como se esperaba que lo hicieran. MENSAJE: No podemos (y no lo haremos) negar la existencia de ciertos problemas complicados

PISCIS 19/02 a 20/03

Cuando algo está realmente bien, sientes un cosquilleo en los dedos. Una forma muy natural de sensibilidad interior MENSAJE: La prosperidad debe ser entendida y utilizada para sembrar.