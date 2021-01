Este es el horóscopo del lunes 4 de enero de 2021

Por: Carlos Pineda 07:07 AM / 04/01/2021

Aries 21/03 a 19/04

Deberías sentirte un poco más estable respecto a tu empleo; sin embargo, no te sorprendas si se te presenta una oferta de otro empleo. MENSAJE. Mantén la calma y no te precipites.

Tauro 20/04 a 20/05

Puedes aportar contribuciones maravillosas a cualquier organización en que te incorpores, los primeros días de la semana serán óptimos para organizarte y actuar. MENSAJE. Mejora la comunicación

Géminis 21/05 a 21/06

Deberías examinar esmeradamente tus metas y objetivos a mitad de semana debes empezar a establecer un plan de acción y empezar a actuar. MENSAJE: Fluye la comunicación de pareja.

Cáncer 22/06 a 23/07

Hoy debes concentrarte más en tus negocios que en tu relación íntima. Pórtate lo mejor que puedas. Los obstáculos son por toma de decisiones precipitadas. MENSAJE: Reflexionar es importante.

Leo 23/07 a 22/08

Podrás lograr cualquier acuerdo con éxito. Intenta no interponer dificultades de comunicación con la pareja, te hacen perder tiempo y obstruyen las oportunidades. MENSAJE: Establece prioridades

Virgo 23/08 a 23/09

Tu pareja no está dispuesta a complacerte, no reacciones severamente cuando te relaciones con tus socios o tu pareja no fluyen, inicio de semana para poner orden. MENSAJE: No dejar nada pendiente.

Libra 24/09 a 23/10

Inicio de semana con tensiones en lo familiar, pareja y profesional, utiliza la paciencia, tolerancia y la agudeza mental para solventar las dificultades. MENSAJE: Evita las indecisiones.

Escorpión 24/10 a 22/11

Mantén la tranquilidad. No puedes vivir tu vida según como a ti parece, el establecer relaciones tranquilas y aceptar las debilidades de los demás. MENSAJE: El escuchar te ayuda con los demás.

Sagitario 23/11 a 21/12

Intenta controlar tus malos hábitos y alcanza un compromiso con tu pareja, implementa los cambios que son necesarios para no perder tiempo. MENSAJE: Con el dinero debes ser cauteloso.

Capricornio 22/12 a 19/01

Llegó el momento de resolver la situación si sientes mucha tensión y te preocupas por los miembros de la familia, concéntrate en tus logros materiales. MENSAJE: Te ayuda ser práctico y diplomático.

Acuario 20/01 a 18/02

Solicita la ayuda de los que ocupan puestos claves para resolver los atrasos, obtener apoyo para los asuntos que te inquietan y así poder proseguir. MENSAJE: la disciplina da sus frutos.

Piscis 19/02 a 20/03

La mayoría de los problemas entre socios o parejas se presentan porque nadie cumple con sus promesas. Implementa algunas de las buenas ideas que se te ocurren. MENSAJE. No exagerar.