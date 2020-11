Este es el horóscopo del lunes 2 de noviembre de 2020

Por: Carlos Pineda 07:31 AM / 02/11/2020

ARIES 21/03 a 19/04

Estarás hoy muy soñador y metido en tus propios pensamientos y eso te puede afectar en el trabajo. La fantasía no es tu fuerte MENSAJE: Eres bueno iniciando pero debes concluir lo que inicias.

TAURO 20/04 a 20/05

Saldrás airoso, si tienes la confianza necesaria para enfrentar lo que se presente, época de cambios críticos y decisivos, con anuncio de algún evento importante en su vida. MENSAJE: Toma mucha agua.

GÉMINIS 21/05 a 21/06

Concéntrate ahora en superarte, en lograr tus metas. Vuela bien alto, no te impongas límites. Nuevos estudios, una nueva carrera o un nuevo pasatiempo. MENSAJE: Es importante tener continuidad.

CÁNCER 22/06 a 23/07

No es que seas el signo más hablador del zodiaco, pero hoy tu capacidad de comunicación será mayor y eso te beneficiará mucho en los negocios. MENSAJE: Mejora tu imagen pública y personal.

LEO 23/07 a 22/08

Te cuesta mucho perder tu lado más independiente, pero si quieres conquistar a alguien que te ha atrapado mucho físicamente, demuéstrale tu interés. MENSAJE: La recompensa no se hará esperar.

VIRGO 23/08 a 23/09

Los demás te aportarán puntos de vista muy interesantes que te servirán para el futuro. El amor también estará al alza hoy. MENSAJE: Así que aprovecha para exteriorizar tu lado romántico y sensual.

LIBRA 24/09 a 23/10

Predominan las características favorables, lo que no debe ser motivo para bajar la guardia, pues los enemigos esperan cualquier fallo o descuido. MENSAJE: En el trabajo evita los malos entendidos.

ESCORPION 24/10 a 22/11

Piensa y observa muy bien con quién te vas a unir o a que empresa te vas a incorporar, En tal caso, le llevará mucho tiempo planear las futuras actuaciones. MENSAJE: En lo físico mantente activo.

SAGITARIO 23/11 a 21/12

Debe tener cuidado de no sobrecargar su sensible y muy excitable sistema nervioso que puede ceder bajo la tensión. MENSAJE: No asumas responsabilidades que no estás preparado para llevar a cabo.

CAPRICORNIO 22/12 a 19/01

Es el momento de hacer limpieza y de desprenderte de todo aquello que llevas tiempo acumulando y que únicamente sirve para obstaculizar tu paso. MENSAJE: Dedícale tiempo a los que te beneficia.

ACUARIO 20/01 a 18/02

Una persona cercana va a poner su granito de arena para que todo sea más llevadero. Comer muy ligeramente. MENSAJE: No sobrecargar tu cuerpo de toxinas, esto te quita vitalidad y dinamismo.

PISCIS 19/02 a 20/03

Una conversación con amigos o con una persona cercana te dará una información muy valiosa y te hará ver algunas cosas que antes no habías tenido en cuenta. MENSAJE: Prosperidad en lo material.