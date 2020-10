Este es el horóscopo del lunes 12 de octubre de 2020

Por: Carlos Pineda 07:10 AM / 12/10/2020

ARIES 21/03 a 19/04

Sera un buen día para las inversiones financieras, también será un buen momento para expandir tu ámbito económico, ya que podrás invertir y conseguir buenos resultados.

TAURO 20/04 a 20/05

Hoy será un buen día para que te dediques a analizar tu mundo emocional, porque quizá estés arrastrando algún problema relacionado con tus emociones, no te distraigas.

GÉMINIS 21/05 a 21/06

En general el trato con los demás será tranquilo, tu mente estará despierta y lleves a la práctica tus ideas, que darán muy buenos resultados, te sentirás en plenitud de fuerzas.

CÁNCER 22/06 a 23/07

Utiliza lo positivo que se relacione con el optimismo y la cordialidad para hacer cualquier cosa que no puedas hacer en solitario. No obstante, en el amor no las tendrás todas contigo.

LEO 23/07 a 22/08

Hoy una actitud firme será recomendable a fin de evitar la desorganización y de conseguir tus metas, te ayudara a mejorar en el ámbito laboral y personal, tu magnetismo será muy fuerte.

VIRGO 23/08 a 23/09

Hoy será un día de actividad frenética, especialmente en el ámbito del trabajo; además, contarás con un don de gentes que hará que convenzas a los demás de lo que tú quieras.

LIBRA 24/09 a 23/10

Lo profesional se encuentra en uno de sus mejores momentos; podrías crecer muchísimo en este sentido. Las relaciones con las personas deberá manejarlas con mucha diplomacia.

ESCORPION 24/10 a 22/11

Hoy tus aspectos positivos se asociarán a las actividades relacionadas con los estudios, los viajes o la expansión. Será un día en que recibirás el reconocimiento que te mereces.

SAGITARIO 23/11 a 21/12

En el trabajo, si quieres llegar a tus metas, deberás fijar tu atención y trabajar de forma ordenada, así evitarás retrasos y pérdidas de energía. También quizás te sonría la fortuna.

CAPRICORNIO 22/12 a 19/01

Hoy será un buen día para el cierre de proyectos y para la firma de contratos, así que si vas a hacer algo relacionado con ello, no tendrás problemas si lo haces ordenado y con lógica.

ACUARIO 20/01 a 18/02

Hoy los cambios serán ventajosos, los viajes también; magníficas posibilidades de expansión, y tu sexto sentido podrá ayudarte a encontrar la solución y la tranquilidad en tu vida

PISCIS 19/02 a 20/03

Podrías tener éxito en las inversiones o en cualquier proyecto, y esto se debe a que trabajas de forma original. La diplomacia y la astucia te ayudarán a vencer cualquier oposición.