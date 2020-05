Este es el horóscopo del jueves 7 de mayo

Por: Carlos Pineda 06:26 AM / 07/05/2020

ARIES 20/03 a 20/04

Expresión de los sentimientos. El amor lo movilizará a buscar, y no reparará en los lugares o la distancia que deba recorrer, para ir al encuentro de su enamorado

TAURO 21/04 a 21/05

La Luna favorecerá los encuentros, y Venus protegerá los asuntos del corazón. No deje pasar la oportunidad de disfrutar del amor, nuevas relaciones en puerta.

GÉMINIS 22/05 a 21/06

Todas la influencias astrales a su favor, para ser el signo más querido y mimado. Júpiter le colmará de satisfacciones, pero deberá confiar más en su voluntad.

CÁNCER 22/06 a 23/07

Etapa para la introspección y el recogimiento espiritual. Los temas del amor no estarán muy favorecidos, no obstante no tema tomar la iniciativa en su relación.

LEO 23/07 a 22/08

Tomar decisiones, en los asuntos del amor. Tendrá interesantes oportunidades de conocer gente e iniciar nuevos vínculos afectivos. Rompa con el pasado

VIRGO 23/08 a 23/09

Entre amores y amistades, que se desvivirán por complacerle. Si tiene pareja, deberá apelar a la tolerancia y la serenidad, para evitar una ruptura, cuida lo que dices

LIBRA 24/09 a 23/10

Intimidad compartida, para los que están en pareja. Los solteros desearán concretar su situación en el amor, y lo harán sin un esfuerzo especial, mantén el equilibrio.

ESCORPION 24/10 a 22/11

Su capacidad de percepción y su buena intuición, le harán ver claro, el rumbo de su vida afectiva. La entrega y la confianza, trata de fortalecer tus compromisos.

SAGITARIO 23/11 a 21/12

Aciertos en el amor. La Luna nueva fortalecerá las relaciones de pareja, pero de su comportamiento dependerá que las cosas marchen por buen camino

CAPRICORNIO 22/12 a 19/01

Estar bien a nivel personal, le permitirá estar bien con su pareja. Si está soltero/a es muy posible que encuentre una persona afín en su entorno de trabajo

ACUARIO 20/01 a 18/02

Cambios en su vida sentimental. A pesar de su sentido de la libertad, empezará a pensar en la idea de buscar pareja y establecer un compromiso más estable.

PISCIS 19/02 a 20/03

Dedicarse a su vida amorosa, le permitirá borrar las tensiones de otra índole. Si está en pareja, será una jornada propicia para fortalecer los vínculo