Este es el horóscopo del jueves 16 de abril

Por: Carlos Pineda 06:18 AM / 16/04/2020

ARIES 21/03 a 19/04

El deseo de viajar te impacta en estos momentos pero la situación no lo permite intenta hacer lo mejor con lo que tienes. MENSAJE: El tiempo para viajes y disfrutar llegará pero todo tiene su tiempo

TAURO 20/04 a 20/05

Tendrás momentos de enemistades entre familia, pero deberías tratar en lo posible para arreglar situaciones que no deben existir. MENSAJE: La estabilidad familiar te mantiene tranquilo, búscala

GÉMINIS 21/05 a 21/06

Ideas de mudarte y cambios en todo ámbito de tu vida llegaran a tu mente pero no es el momento apropiado. MENSAJE: Ser practico y realista te dan los resultados esperados en tus actividades diarias.

CÁNCER 22/06 a 23/07

Sentimientos encontrados por el pasado generan dificultades. Tranquilidad es algo que deberías implementar, has tu mejor esfuerzo. MENSAJE: Los apegos afectivos y no te dejan avanzar,

LEO 23/07 a 22/08

Recuerda utilizar tu fuerza interior ya que te será muy útil. Atención a lo familiar. Controla tu desesperación e intranquilidad. MENSAJE: Al buscar la calma interior, la realidad aparece.

VIRGO 23/08 a 23/09

Trata de recordar quién eres y por qué has logrado lo que has logrado. Es importante que reconozcas tus meritos y te des crédito. MENSAJE: La autocrítica debe ser para mejorar no para refrenarte.

LIBRA 24/09 a 23/10

Deberías eliminar las ideas de experimentar en el área de el amor, disfruta de lo que tienes para que no cometas errores: MENSAJE: No juegues con los sentimientos de tu pareja, puede ser peligroso.

ESCORPION 24/10 a 22/11

En el trabajo se presentaran situaciones un poco incomodas, pero tranquilidad que todo estará bien. No descuide a tu pareja. MENSAJE: Cuidado en lo profesional eres muy competitivo, esto aleja a los demás.

SAGITARIO 23/11 a 21/12

Los problemas dentro de la familia comienzan a resolverse en los próximos días. Mucha atención a tu salud especialmente a los dolores de cabeza. MENSAJE: Busca a tus seres queridos, esto te da paz.

CAPRICORNIO 22/12 a 19/01

No te sentirás cómodo en compartir con seres queridos y esto es debido a los aprietos que acompañan tu entorno económico. MENSAJE: Dar afecto sería más importante que dar cosas materiales

ACUARIO 20/01 a 18/02

Encuentras una salida a los aprietos económicos del momento pero pon mucho esfuerzo en eliminar el descuido y el derroche: MENSAJE. Pide ayuda a tus mejores amigos si la necesitas

PISCIS 19/02 a 20/03

Mide tus gastos y todo el entorno personal y económico irá bien. Sentirás mucha armonía en el ámbito del amor y MENSAJE: Deberías permanecer con la mente positiva