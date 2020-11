Este es el horóscopo del jueves 12 de noviembre de 2020

Por: Carlos Pineda 07:12 AM / 12/11/2020

ARIES 21/03 a 19/04

Revelaciones inesperadas lo ayudan a comprender algunas situaciones que no entendía. Sea claro en sus palabras, pues pueden dar pie a controversias y malentendidos. MENSAJE: Adecuar el lenguaje.

TAURO 20/04 a 20/05

Buen momento para salir, relacionarse y sociabilizar. Aproveche su gran capacidad de convencimiento para lograr mejoras en su trabajo. MENSAJE: Para usted la tranquilidad y la familia son vitales.

GÉMINIS 21/05 a 21/06

Diviértase en pareja, con amigos o familiares. Deje de lado las actitudes tan adultas y ríase más. Bien en lo laboral-económico, pero estará mejor en el futuro. MENSAJE: Visualízate en abundancia y progreso.

CÁNCER 22/06 a 23/07

Necesita irse un poco del mundo de los adultos, sea niño un tiempo, juegue con ellos. Renovados aires para mejorar su relación sentimental. MENSAJE: La familia es tu seguridad emocional, cuídala.

LEO 23/07 a 22/08

Sepa expresar sus sentimientos a la gente que quiere, ellos andan necesitando de ti. Las oportunidades siempre se presentan, sólo hay que saber descubrirlas. MENSAJE: El estar con los tuyos te renueva.

VIRGO 23/08 a 23/09.

En ocupaciones y el trabajo se caracteriza por procesos largos. Reestructure todo para renovarse. En Salud: Haga gimnasia, siempre es reparadora. MENSAJE: Oxigene su vida, cambie de hábitos.

LIBRA 24/09 a 23/10

En su trabajo acepte opiniones diferentes, mejorarán sus tareas, piense con tranquilidad. Su popularidad aumenta si tiene una actitud generosa. MENSAJE: Evite la rutina ya sea de trabajo o familiar.

ESCORPION 24/10 a 22

Utilice su gran tolerancia para comprender las actitudes de los demás, de esta manera evitará roces con ellos. MENSAJE: Intente resolver esos pequeños problemitas diarios, mejorará su calidad de vida.

SAGITARIO 23/11 a 21/12

Reviste todo y manténgase atento a los cambios imprevistos. Eres una persona muy decidida y siempre encaminada a conseguir lo que te propones. MENSAJE: Romper con el pasado, renueva tu energía.

CAPRICORNIO 22/12 a 19/01

En ocupaciones, paso a paso, no sea apurado, no se adelante, contenga el presente. Consolide las partes de sus proyectos. En salud, no deje sus buenos hábitos. MENSAJE: Divertirse y salir con amigos es salud.

ACUARIO 20/01 a 18/02

Sea realista, los problemas hay que eliminarlos de raíz. Asuntos relacionados con el extranjero o algún pariente traen información positiva. MENSAJE: El amor debe ser una solución, no un problema.

PISCIS 19/02 a 20/03

En ocupaciones, por fin son cotizadas sus habilidades en sus tareas. Dele más espacio al amor en su vida. Aproveche estos días positivos. MANSAJE: Comprende lo que piensan y esperan los demás de ti.