Este es el horóscopo del domingo 26 de enero al 2-F

Por: Carlos Pineda 10:00 AM / 26/01/2020

ARIES: Marzo 20 – Abril 20

Cuando sientes que los demás te analizan, tiendes a encerrarte en ti mismo-a; te preocupa demasiado lo que los demás puedan pensar de ti... piensa en ello TRABAJO: En el plano material, te irá bastante bien, Cambios prósperos, se recomienda ahorrar, no ser impulsivo con el dinero, piensa en el mañana. AMOR: Relaciones afectivas intensas; pensarás menos en ti mismo-a y más en los demás, abre tu corazón al amor. SALUD: Haz ejercicios. CONSEJO: Tu mente estará ágil, con cierta facilidad para expresar tus ideas

TAURO Abril 21 – Mayo 21

Ciclo de expansion y éxito en los negocios y el dinero, algo te causa alegría, se te concede un negocio muy esperado, vigila los gastos no exageres. TRABAJO: Podrás cambiar de forma de pensar, adaptándote a las diferentes situaciones que se te presenten AMOR: En lo emocional necesitarás libertad, por eso no soportarás las preguntas de tu pareja, en el caso de que la tengas. SALUD: Bienestar. MENSAJE: Tu pensamiento está influenciado por tus emociones, llénate de buenas energías, optimismo y sigue adelante

GÉMINIS Mayo 22 – Junio 21

Necesitas tranquilizarte un poco y no perderte en sueños que, a lo mejor, son poco realistas. Resolverás asuntos pendientes. Llega un dinero que esperabas. TRABAJO: Riesgos de sufrir errores o accidentes en el trabajo, así que deberás prestar atención a lo que hagas AMOR: Muchos han tomado la decisión de darse un tiempo de soledad para sanar heridas. SALUD: Dolencias musculares. MENSAJE: Descubrirás que algunas de las respuestas que estabas buscando desde hacía tiempo, en realidad, estaban dentro de ti

CÁNCER Junio 22 – Julio 23.

Disfrutarás de una buena dosis de intuición y generosidad, además de sentirte con cierta seguridad en ti mismo-a. Estás cansado de esperar, quieres iniciar un cambio, empieza desde adentro hacia fuera y lo conseguirás. TRABAJO: Conquistarás nuevos espacios y te darás cuenta de que Dios no abandona a nadie. AMOR: Tu energía estará dispersa y se manifestará en los cambios constantes de humor. SALUD: Alergia o fiebres. MENSAJE: Estarás muy sensible y adivinarás el pensamiento de los demás

LEO Julio 24 - Agosto 23

Excelentes las comunicaciones, los viajes y los negocios; así que si tienes que firmar algún contrato, no tendrás problemas. Sabrás cómo manejar tu dinero no te lamentes porque sólo atraerás energías negativas TRABAJO: Sientes que estás comenzando un nuevo ciclo con mucha expectativa, te sentirás muy bien. AMOR: Te gustaría tener más independencia y libertad en tu vida en especial el sentimental. SALUD: Tener actividad física MENSAJE: Dedícale más tiempo a tus seres queridos, más calidad que cantidad

VIRGO Agosto 24 – Septiembre 20

Sentirás cierta incertidumbre en tus asuntos personales que podrá afectar a tu salud hoy; será mejor que te cuides un poco, situación que te ocasiona intranquilidad. TRABAJO: las responsabilidades y obligaciones que tienes te están presionando demasiado, por eso preferirás trabajar solo-a AMOR: Estas viviendo una etapa mágica en el amor, se sienten renovados y ganas de vivirlo intensamente, decisiones importantes. SALUD: Cuida tus nervios. CONSEJO: Necesitas comprender con detalle tus emociones

LIBRA Septiembre 24 – Octubre 23

Se producirán cambios en la manera que tienes de relacionarte con el entorno, mejorarán las relaciones con tus parientes. Es posible que sufras una crisis en tus creencias. TRABAJO: Estarán muy bien tus asuntos laborales, si tienes que cerrar algún negocio, todo se hará sin problemas AMOR: En el terreno sentimental, podrías tener algún que otro desacuerdo con tu pareja por cuestiones económicas o sexuales. SALUD: Congestión, gripes. CONSEJO: No busques en el exterior lo que se encuentra en tu interior

ESCORPION Octubre 23 - Noviembre 22

Muy extremista en casi todas las facetas de tu vida; el nerviosismo y descontento emocional podrán afectar mucho a tu humor. Te recomiendo mantenerte alejado(a) de personas chismosas. TRABAJO: La creatividad en el trabajo juega un papel importante, así que no dejes nada en el aire, perderías dinero. Concreta, es el momento. AMOR: Estabiliza tu relacion y llegaran gratas sorpresas. SALUD: Descansa mas. MENSAJE: Necesitas dejar atrás los miedos y las dudas a la hora de expresar tus sentimientos

SAGITARIO Noviembre 23 - Diciembre 21

Tendrás posibilidades para mejorar tu trabajo, así que no debes desperdiciarlas, organízate. No comentes los planes antes de que se te cumplan; recuerda que la envidia mata. Aprovecha tus cualidades personales TRABAJO: Buena oportunidad que tienes que aprovechar al máximo, cuida tu energía será cambiante AMOR: Mucha reflexión antes de tomar decisiones importantes. El que no cuida lo que tiene a pedir se queda. SALUD: Evita las alteraciones. MENSAJE: Todo lo que te rodea están cambiando, canalízalo

CAPRICORNIO Diciembre 22 - Enero 20

Tendrás un buen olfato para los negocios, por eso sabrás sacar el mejor partido a las oportunidades que se te presenten, lograrás tramitar o resolver algo que te tenía un poco intranquilo(a). TRABAJO: Aprovecha el tiempo al máximo y ahorra, se te presentará la oportunidad de invertir. AMOR: Poder de regeneración estará muy presente y transformaras situaciones negativas en positivas SALUD: Cuida tus articulaciones. MENSAJE: Pensamientos profundos, preguntas sin respuestas, tratas de armar un rompecabezas.

ACUARIO Enero 21 - Febrero 19

Tendrás la posibilidad de aumentar tus ingresos, y también de conseguir hacer realidad un sueño. Busca la armonía y la paz dándote un tiempo de soledad para organizar tus ideas. TRABAJO: Te irá muy bien en el trabajo y es posible que mantengas reuniones para desarrollar proyectos en común con otras personas. AMOR: Es mejor que continúes actuando con precaución antes de herir corazones. SALUD: Cansancio mental, trata de dormir lo suficiente. MENSAJE: No pienses en lo negativo, transmútalo y no te afectará

PISCIS Febrero 20 - Marzo 20

Recuerda: estando bien tu plano emocional, estarán bien todas las demás facetas de tu vida. Tiendes a ver la vida de color rosa, por eso, a veces, eres tan poco realista TRABAJO: Eres muy responsable en quien se puede confiar, y las personas con quienes trabajas lo saben, por eso confiarán en ti. AMOR: Gozarás de un poder seductor, esto te llevará a vivir momentos llenos de sensualidad e intensidad. SALUD: Cuida los pies. MENSAJE: Asume total control y buena vibra en el presente, que es la base de tu futuro