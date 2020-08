Este es el horóscopo del 9 al 15 de agosto

Por: Carlos Pineda 07:21 AM / 09/08/2020

ARIES: Marzo 20 – Abril 20

Antes de invertir tu dinero toma en cuenta todas las responsabilidades que eso conlleva. Se consolidan planes más rápido de lo que imaginas. Compra de vehículo. TRABAJO: No digas todo lo que pienses porque dejarías al descubierto lo que puede ser un as bajo tu manga. AMOR: Los solteros estarán muy pendientes de alguien que les quita el sueño. Se recomienda hablar con la pareja para no alimentar dudas y problemas. SALUD: Exámenes pendientes. CONSEJO: Busca la fórmula para ganar un dinero extra.

TAURO Abril 21 – Mayo 21

Recibirás una buena noticia. Tendrás que distribuir mejor tú tiempo. No te lamentes por nada de lo que te pase, cuidar la comunicación. TRABAJO: Si tienes negocios, ten cuidado al elegir el personal. Los empleados estarán más activos que nunca, ganarán terreno. AMOR: A muchos el amor les cae de sorpresa y lo vivirán intensamente. Romances que les enganchan cada día más, disfrútenlos. SALUD: Bienestar. CONSEJO: Es recomendable que practiques alguna actividad deportiva para drenar las tensiones.

GÉMINIS Mayo 22 – Junio 21

Busca apoyo para resolver una situación incómoda. Se resuelve algo con un inmueble. Fortalece tus pensamientos, superarás pruebas que te fortalecerán. Ahorra un poco más. TRABAJO: Beneficios que llegarán en el tiempo esperado, aprovecha las buenas oportunidades que te presenta la vida. AMOR: No permitas que el peso del pasado afecte tu relación actual, todo en su lugar. SALUD: Molestias en una rodilla. CONSEJO: Eres comunicativo por naturaleza, así que utiliza ese don que Dios te dio.

CÁNCER Junio 22 – Julio 23

Buenas noticias. Llegan oportunidades a tu vida porque comenzarás a recoger lo sembrado. Viajas, el fin de semana, a un sitio de playas para drenar estrés. TRABAJO: Buen momento. El período de aprendizaje te sigue fortaleciendo y debes prepararte para la buena racha. AMOR: Se ven contrariedades, discusiones que pueden agravarse, así que hay que controlar los celos y dejar el agua correr. Lo que es del cura llega a la iglesia. SALUD: Alergias. CONSEJO: El que no cuida lo que tiene a pedir se queda. Comunícate.

LEO Julio 24 - Agosto 23

Enfrentarás retos, nada pasa por casualidad. Muchos planifican mudanza o están pendientes de arreglar su hogar. Están los caminos abiertos para solicitar préstamos bancarios, es una estupenda oportunidad. Sigue tu sexto sentido, un sueño te revelará algo. TRABAJO: Poco a poco escalarás posiciones, aprovecharás un beneficio laboral. AMOR: Consolidación en pareja, ahora sí formalizarán la relación. SALUD: Visita al oftalmólogo. CONSEJO: Organiza una reunión con amigos para salir de la rutina y animarte.

VIRGO Agosto 24 – Septiembre 20

Optimismo. Te cancelan un dinero que te permitirá salir de una deuda. Reunión familiar para afrontar un problema que concierne a todos. Prende mucho incienso de rosas para armonizar. TRABAJO: Comienza un nuevo ciclo en tu trabajo, notarás cambios que son favorables. AMOR: Estarán más dedicados(as) al cuidado de la familia y llenar de atenciones a su pareja. SALUD: Visita al médico, algo te perturba el sueño. CONSEJO: Mantén tu optimismo al máximo. Si piensas positivo, atraerás lo bueno para ti.

LIBRA Septiembre 24 – Octubre 23

Buenas noticias, tienes buenas energías para evolucionar y proponerte nuevas metas. Nuevo reto en tu vida te hace sentir diferente y animado(a). A quienes piensan comprar vehículo se les cumplirá el deseo. TRABAJO: Caminos abiertos para lograr lo que quieras. AMOR: La desconfianza estará reinando, propondrás darte un tiempo para ver qué pasa y si amas realmente a esa persona hablarán y se entenderán. SALUD: Cuídate mucho el estómago. CONSEJO: Mira las dos caras de la moneda antes de opinar

ESCORPION Octubre 24 - Noviembre 22

Querrás hacer un regalo especial. Eres muy noble y eso te traerá recompensas. Alguien se acerca para darte un sabio consejo que aceptarás por llegar justo en el momento cuando lo necesitabas. TRABAJO: Mucho movimiento, cansancio, no todo puede ser trabajo y más trabajo, organiza tu tiempo. AMOR: Se darán un tiempo para recapacitar por errores cometidos días atrás, recuerda que es de sabios rectificar. SALUD: Cuida los nervios. CONSEJO: Ten paciencia, las cosas llegarán para ti porque te lo mereces.

SAGITARIO Noviembre 23 - Diciembre 21

Te sientes más encaminado(a), te gusta lo que haces y es importante para avanzar en la vida. Necesidad de unos días de descanso. Arreglo en tu casa. A mitad de semana cambios en la comunicación, no te descuides. TRABAJO: Trabajarás con tranquilidad, todo va a tomando cuerpo. Te darán una oportunidad que vale oro, valórala. AMOR: Separa las cosas para evitar los problemas en pareja, retribuye el amor y el tiempo que te dedican. SALUD: Bienestar. CONSEJO: Aprende a aceptar la autenticidad de la gente.

CAPRICORNIO Diciembre 22 - Enero 20

No comentes tus planes para que se cumplan. Llénate de paciencia y acepta las pruebas que el destino está poniéndote para que las superes. Facilidad para los viajes, mejora en las relaciones con hermanos. TRABAJO: Si una puerta se cierra otra se abre, con perseverancia todo es posible. AMOR: Las tensiones te mantienen un poco distante de tu pareja, no confundas todo, organiza y ubica las emociones. SALUD: Cuida tu columna. . CONSEJO: Dios tiene para todos su mejor momento, el tuyo está iniciándose.

ACUARIO Enero 21 - Febrero 19

Triunfas en algo muy importante para ti. Te quedan ganancias después de un gran sacrificio de tiempo. Una mujer querrá desequilibrar tus relaciones con sus comentarios fuera de lugar. TRABAJO: Te dejará pensativo(a) un ofrecimiento. Estás en búsqueda de aumentar tus ganancias. Mucha productividad en tus labores. AMOR: Uniones con mucha firmeza y estabilidad. No dejes nada pendiente. SALUD: Bienestar. CONSEJO: Cuidado con los comentarios, te puedes meter en camisa de once varas, mide tu actuar.

PISCIS Febrero 20 - Marzo 20

Recibes un obsequio que te conmoverá por lo especial de quien te lo entrega. Gasto imprevisto. Se resuelve un inconveniente con una mujer. TRABAJO: Alguien en tu lugar de trabajo busca las maneras de crear conflictos. AMOR: Estarás atravesando días de mucha confusión, así que date tiempo, no tomes decisiones apresuradas de las cuales puedas arrepentirte después. SALUD: De viento en popa. CONSEJO: Construye tu felicidad de acuerdo a lo que quieres de corazón, no te confundas