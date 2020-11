Este es el horóscopo del 8 al 14 de noviembre de 2020

Por: Carlos Pineda 07:09 AM / 08/11/2020

ARIES: Marzo 20 – Abril 20

Tendrás que sacar cartas debajo de la manga para defender tu posición. Quieres sentirte tranquilo y, por eso, tomarás decisiones importantes. TRABAJO: Nuevas oportunidades, pero debes tocar más puertas. AMOR: Deberás empezar una nueva etapa, pero recomiendo hacer terapia primero para que sea de verdad y no haya lugar a los resentimientos. SALUD: Kilos de más pueden traerte problemas de salud. CONSEJO: Es importante valorar lo que nos rodea: la gente, la familia, las amistades, las oportunidades.

TAURO Abril 21 – Mayo 21

Días para pensar en los cambios que necesitas en tu vida, debes tenerlos bien claros. Debes ser realista y pensar lo que quieres emprender en lo económico. TRABAJO: Cambios que te tomarán por sorpresa. A quienes buscan empleo se les presentará una excelente oportunidad. AMOR: Busca justo lo que tu corazón necesite para ser feliz, la perfección no existe, deja que fluya el sentimiento. SALUD: Insomnio por las preocupaciones. CONSEJO: En tus manos está revertir las situaciones para lograr tus metas

GÉMINIS Mayo 22 – Junio 21

Recibirás una grata noticia. Gastos por un vehículo. Logras salir de deudas y eso te hará sentir más tranquilo. Es el momento, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. TRABAJO: Éxito, buenas noticias. Después de una larga espera te cumplen con algo que te habían ofrecido. AMOR: Te sientes apoyado y para ti eso tiene mucho valor. Te motivarás a asumir un verdadero compromiso. SALUD: Malestares por alergias. CONSEJO: Establece prioridades y no te disperses para ahorrar tiempo.

CÁNCER Junio 22 – Julio 23

Quieres comenzar una etapa en tu vida en la que te sientas feliz con lo que haces y contigo mismo. A veces los cambios nos toman por sorpresa y cuesta adaptarse a ellos. TRABAJO: Se abre un abanico de opciones, escogerás la mejor para ti, confía en tu intuición. AMOR: Tu pareja estará muy temperamental. Otros quieren tiempo para mejorar en el ámbito profesional. SALUD: Chequeos médicos de la sangre. CONSEJO: El éxito está dentro de ti, solo lleva una agenda para aprovechar al máximo tú tiempo.

LEO Julio 24 - Agosto 23

Reflexiona y toma la sartén por el mango. En ocasiones, el orgullo no es buen consejero. Pensarás en solicitar un crédito bancario. TRABAJO: Trata de cumplir a tiempo, organízate y evitarás comentarios en tu contra. AMOR: Estás intentando bajar la guardia para que la relación no se pierda. Tu iniciativa funcionará, verás lo importancia de encontrar un punto medio. SALUD: Dolor en una rodilla. CONSEJO: Cada vez que algo te parezca difícil, saca fuerzas y optimismo, tendrás la recompensa, no lo dudes.

VIRGO Agosto 24 – Septiembre 20

Te sentirás un poco presionado por tantos compromisos y responsabilidades que debes enfrentar, pero tienes todo lo necesario para salir con éxito, ¡adelante! Debes manejar mejor tu dinero. TRABAJO: Con tu dedicación y astucia has ganado terreno y el respeto de tus compañeros de trabajo. Viaje imprevisto. AMOR: En la pareja la compenetración y el dividirse las actividades es importante para sentirse realmente estables. CONSEJO: Si hay amor muto nada es imposible, sólo hay que ponerle pasión.

LIBRA Septiembre 24 – Octubre 23

Todo comienza a tomar un rumbo definitivo. Demostrarás tu fuerza y entusiasmo para seguir adelante y hacer realidad lo que anhelas desde hace tiempo. Tendrás sueños muy reveladores, así que trata de descifrarlos. TRABAJO: Mucho movimiento, arreglo de cuentas, te exigirán mucho. Trabajar bajo presión no es nada fácil. AMOR: Una actitud de tu pareja te pone a dudar, busca la verdad antes de señalar por adelantado. CONSEJO: Estas en una etapa de reafirmar la personalidad no lo dudes.

ESCORPION Octubre 24 - Noviembre 22

Recibirás una buena noticia en lo laboral, te tomará de sorpresa. Al que actúa bien le va bien, y cuando se hacen las cosas con convicción lo demás viene por añadidura. En los asuntos legales estarás a la defensiva. TRABAJO: Celebrarás un triunfo, una mejora, algo que traerá nuevos planes a tu vida y te abrirá nuevas posibilidades. AMOR: No siembres la duda en tu pareja, los pequeños detalles alimentan y hacen crecer las relaciones. SALUD: Bienestar CONSEJO: Visualiza tus proyectos, nada es imposible.

SAGITARIO Noviembre 23 - Diciembre 21

Te sentirás muy preocupado, lo que se verá reflejado en tu humor. Relájate y no hagas los problemas más grandes. TRABAJO: Un poco de lentitud que te desespera, pero recuerda que el tiempo de Dios es perfecto, no todo es malo como parece, toma una actitud más positiva. AMOR: Te harán una petición que tiene que ver con el amor, permítete que afloren tus sentimientos. SALUD: Ansiedad y nervios. CONSEJO: No importa cuánto te tardes en alcanzar tus metas, lo importante es que no las abandones.

CAPRICORNIO Diciembre 22 - Enero 20

Mucha intranquilidad. Trata de controlarlo. Es necesario limar asperezas con la familia, comienza por hablar con el corazón en la mano. Firma de vehículo. Más disciplina con los hijos. TRABAJO: Mejora el ambiente laboral. Reza todos los días el salmo número siete antes de salir de casa. AMOR: Mantén los terceros a raya porque alimentarán tus problemas, entiéndete con tu pareja. Mejora la comunicación. SALUD: Visita al odontólogo. CONSEJO: Distribuye bien tu tiempo y el estrés bajará también.

ACUARIO Enero 21 - Febrero 19

Tienes fuerza y energía para cambiar las circunstancias a tu favor, pero trabajando todos los días en función de ello, sin predisposición. Cambia la manera de pensar. TRABAJO: Debes tratar de ser constante, hay días en los que entregas mucho a tu trabajo y otros dónde estás bajo de energía. AMOR: Tienes una gran necesidad de afecto, no te apresures por temor a la soledad. SALUD: Cuida tu alimentación, sobrepeso. CONSEJO: La vida es un arcoíris, tienes que aprender a ver todos sus colores.

PISCIS Febrero 20 - Marzo 20

Pensamientos pesimistas, no te dejes caer, piensa en positivo. Superarás pruebas difíciles que, a la larga, te fortalecerán. Estarás muy pendiente de la salud de un familiar Sé realista y practico. TRABAJO: Buena noticia que verás como un triunfo, Dios aprieta pero no ahorca, concéntrate y actúa. AMOR: Planes en pareja que van a ir tomando forma, te sentirás más entusiasmado con tu nueva vida. SALUD: Molestias musculares. CONSEJO: La luna influirá en tus decisiones, cuidado con lo sentimental.