Este es el horóscopo del 6 al 12 de septiembre de 2020

ARIES: Marzo 20 – Abril

Asuntos pendientes necesitan de tu atención, ahora sabrás quien es realmente tu amigo, preocupaciones por la salud de un familiar, muchos planes y poca acción, no te preocupes, ocúpate. TRABAJO: Ponen a prueba tu capacidad de acción y de resolver problemas bajo presión. AMOR: Para tu tranquilidad es mejor decir la verdad por más dura que parezca. SALUD: Dolores en el cuello. MENSAJE: Preocúpate por sembrar buenas semillas para que recojas buena cosecha.

TAURO Abril 21 – Mayo 21

Contarás con protecciones espirituales, los sueños son para realizarlos, estás viendo la vida desde otro ángulo, con responsabilidad y claridad. TRABAJO: Mucha envidia en tu entorno, no te confíes de nadie, te recomiendo no preocuparte sino ocuparte. AMOR: Tómate un tiempo para pensar mejor las cosas y no repetir viejos escenarios. SALUD: Visita al odontólogo. MENSAJE: La felicidad no se logra con grandes golpes de suerte, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días.

GÉMINIS Mayo 22 – Junio 21

Organiza mejor tu tiempo, aclara situaciones y sigue hacia adelante, harás una petición que te parecerá justa, créditos que serán aprobados. TRABAJO: Tienes nuevas ideas dando vueltas en tu cabeza, mantenlas en silencio y empieza a activarlas cuando sientas que es el momento. AMOR: Arriésgate un poco más para ganar el corazón de alguien que te seduce. SALUD: No comas tantas grasas, modérate. MENSAJE: No te detengas y mantente constante, no te lamentes por nada y sigue tu camino.

CÁNCER Junio 22 – Julio 23

Semana en la cual deberás tranquilizar las emociones para logar una mejoría en economía, utiliza tu habilidad comercial, debes ahorrar y ser más racional con el dinero, preocupaciones por salud de un familiar. TRABAJO: Busca nuevas opciones para ganar dinero y lo conseguirás. AMOR: Los celos y la rabia influyen negativamente en tus relaciones afectivas. SALUD: Mejora tu alimentación. MENSAJE: Decreta lo positivo y da pasos firmes para alcanzar el éxito, no permitas que nada te distraiga.

LEO Julio 24 - Agosto 23

Recibirás buenas noticias relacionada con una vivienda, sentirás que te ponen a prueba, peros será del tamaño del compromiso. TRABAJO: Nuevas propuestas te colocan ante un verdadero dilema, no te apresures analiza y escoge la mejor. AMOR: Recibes apoyo incondicional de tu pareja lo cual es importante para mantener la estabilidad. SALUD: Mucha energía para enfrentar retos. MENSAJE: Mantén tu mente receptiva a los cambios que están por efectuarse.

VIRGO Agosto 24 – Septiembre 20

Recuerda que todo en la vida se maneja por la ley de causa y efecto, así que dedícate a hacer el bien sin mirar a quien. Un conflicto te mantendrá preocupado(a) y te quitara el sueño. TRABAJO: Mucha responsabilidad sobre tus espaldas, tendrás que delegar y hacer valer tu posición o autoridad. AMOR: Es importante llegar a acuerdos en pareja, en los que se maneje el equilibrio, y la relación sea ganar-ganar. SALUD: Chuequeo de rutina. MENSAJE: Busca atraer l armonía y la paz.

LIBRA Septiembre 24 – Octubre 23

Mucha tensión, no quieres cometer errores, por el contrario deseas demostrar que si puedes. Esta comenzando un nuevo ciclo, con nuevos sueños y ambientes, que te harán sentir como pez en el agua. TRABAJO: No pierdas el tiempo, hay una oportunidad esperándote, fortalece tu autoestima y piensa que si puedes. AMOR: Si quieres algo distinto con tu pareja busca la manera de hacérselo entender. SALUD: Toma vitaminas. MENSAJE: Los miedos son para vencerlos.

ESCORPION Octubre 24 - Noviembre 22

A mitad de semana se dará una apertura económica y laboral, algo te sorprenderá y te caerá como del cielo. Los asuntos del pasado deben ser resueltos o te quitaran el sueño. TRABAJO: Te llamaran para darte una buena noticia, la vida siempre da segundas oportunidades. AMOR: Momentos de mucha soledad y dispersión afectiva, aclara tus sentimientos con sincero desapego. SALUD: Cuídate del estrés. MENSAJE: Es bueno que muevas las energías de tu casa.

SAGITARIO Noviembre 23 - Diciembre 21

Toma precauciones se te presentaran situaciones tormentosas, discordias por asuntos legales pendientes, cuidado con documentos. Tienes gran fortaleza interna y eso te hace cruzar barreras que parecían imposibles. TRABAJO: Nuevas situaciones para recoger lo sembrado. AMOR: Lo que mantiene unidad a la pareja es la comprensión y la sinceridad. SALUD: Cuidado con las caídas. MENSAJE: Obtendrás el triunfo y la estabilidad que deseas gracias a la firme convicción que tienes ante la vida.

CAPRICORNIO Diciembre 22 - Enero 20

Mejora tu ánimo y dale importancia a lo que valga la pena, busca serenarte y mantener la calma-ganancias que te llegan. TRABAJO: Busca estar más tranquilo alguien critica tu manera de cumplir con tus labores. No le hagas caso. AMOR: Sentirás la necesidad de recibir afecto y que te dediquen más tiempo, recuerda que la vida es dar y recibir. SALUD: Estas agotado(a) debes descansar. MENSAJE: Abre tus manos para que recibas el amor de todos los que te quieren.

ACUARIO Enero 21 - Febrero 19

Puedes conseguir lo que te propongas, tienes buena energía para hacer peticiones. Buscas un documento que te resuelve un problema. TRABAJO: El trabajar de manera independiente te dará resultados, se avecina un cambio laboral importante. AMOR: No temas vive el amor con plenitud. SALUD Bienestar, tomate todo con calma. MENSAJE: Tu intuición será la mejor guía y te dará los mejores consejos, deberás estar pendiente de los sueños porque pueden ser premonitores.

PISCIS Febrero 20 - Marzo 20

Te sentirás con mucha firmeza y seguridad que genera cambios en tu vida, busca el rol protagónico ya que tienes buenas ideas, concrétalas. TRABAJO: Mas concentración, no busques el camino más fácil, busca el que te haga sentir cómodo con tus responsabilidades. AMOR: Evita conflictos de celos sin motivos reales, busca la armonía dentro del hogar y con los seres queridos. SALUD: Dolores de cabeza. MENSAJE: La falta de comunicación es el motivo de la soledad, expresa lo que te incomoda.