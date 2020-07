Este es el horóscopo del 5 al 11 de julio de 2020

Por: Carlos Pineda 07:22 AM / 05/07/2020

ARIES: Marzo 20 – Abril 20

Es necesario que restablezca el orden y disciplina dentro de su ambiente laboral, de esa manera llegara fácilmente a las metas que se ha propuesto. Conserve su actitud positiva. AMOR: Hay un buen clima, para lograr buena comunicación en pareja. Te encontraras a menudo rodeado de familiares y amigos, y eso ayudara en su vínculo amoroso. SALUD: Cuídese y lleve una vida más saludable. MENSAJE: La impaciencia es una debilidad que debes superar, para tener progreso en la vida.

TAURO Abril 21 – Mayo 21

Aparecerán nuevas oportunidades laborales, deberá estar atento para no dar pasos en falso. Tendrá grandes logros, si aprovecha las nuevas posibilidades que se le estarán presentando. AMOR: Vivirá una nueva etapa con su pareja, mucho más confortable y de calidad. Respete las decisiones del otro. Comprométase, eso cambiara rotundamente su camino. SALUD: Ejercítese, camine. MENSAJE: Aprenda a controlar sus pasiones y celos, practique la humildad sin esperar nada a cambio.

GÉMINIS Mayo 22 – Junio 21

Hay nuevas posibilidades y formas de ver su trabajo y eso le genera optimismo. Deje de lado aquellos problemas laborales que trae del pasado con sus socios. Planifique su economía. AMOR: Este atento a toda posibilidad de reconciliación que surja con personas con las que estuvo, Ud. sabrá si vale la pena reencontrarse o seguir con su camino. . SALUD: relájese y armonícese. MENSAJE: Tiene que aprender a quererse más a sí mismo y pensar primero que nada en su salud.

CÁNCER Junio 22 – Julio 23

Toda su actividad mercantil y económica crece, y Ud. se encuentra apto para tomar las decisiones que quiera. Superara ampliamente las expectativas que tiene. Es un momento ideal para asegurarse el futuro, deberá tomar una decisión. AMOR: Aparecen muchas de sus fantasías realizadas. Sus deseos serán convertidos en realidad. SALUD: Manéjese con más cuidado. MENSAJE: Etapa profunda para meditar y pensar lo que verdaderamente siente. Póngase en contacto con sus sentimientos

LEO Julio 24 - Agosto 23

Es tiempo de compartir. Todo mejorara y su economía crece con esfuerzo y responsabilidad. Proponga nuevas ideas para el futuro. No se deje llevar por las opiniones, no se descuide. AMOR: Proponga soluciones a su pareja, algo original para salir de la rutina. Déjese llevar por su imaginación. Renueve su actitud hacia el amor, exprésese con libertad, libere sus sentimientos. SALUD: Busca dormir mas. MENSAJE: No acapares los aplausos deja que los demás también luzcan.

VIRGO Agosto 24 – Septiembre 20

Es momento de madurar, y tomarse las cosas con mayor seriedad. Tenga en claro lo que Ud. quiere, y así encontrara la manera de evitarse conflictos. Empiece a realizar acuerdos con sus colegas, y mantenga el orden. AMOR: Es tiempo de armonía, atento a las necesidades de su pareja. Abra el dialogo, y descubrirá un nuevo momento para disfrutar. SALUD: Cambios en su dieta. MENSAJE: En todos tus actos discreción, huir de las tensiones que te enferman, dar afecto y evitar la discriminación.

LIBRA Septiembre 24 – Octubre 23

Nuevos impulsos que vienen de afuera le dan un empujón para arrancar. Deberá sentarse a escuchar en las nuevas propuestas y pensarlas para tomar una correcta decisión. Piense antes de arriesgar lo que hasta ahora consiguió. Sus finanzas empezaran a mejorar. AMOR: Deja atrás viejas inseguridades, empieza a confiar más en el otro, y provoca una mayor intimidad. SALUD: No te descuides. MENSAJE: Deje que fluya el amor que hay en su corazón y convierta ese amor en realidad

ESCORPION Octubre 24 - Noviembre 22

Genera confusión una realidad que lo tiene un poco atado a sus viejas tendencias. Déjese llevar por lo que Ud. siente y desea deje su fluir su intuición. Defienda los proyectos suyos con pasión. Elabore una nueva estrategia. AMOR: Se empiezan a dar todos sus sueños, buen momento para concretar. Posibilidad de empezar nuevas relaciones, o mejorar la su relación. SALUD: Mucha energía. MENSAJE: El dinero dejara de preocuparle, la paz inundara su vida y encontrara muchas satisfacciones

SAGITARIO Noviembre 23 - Diciembre 21

Ser responsable beneficia su rendimiento laboral. No llegue a situaciones extremas. Ud. podrá vencer las dificultades fácilmente. Empiece a hacer contactos, le serán de gran utilidad. AMOR: Busque acercarse a su pareja, de manera calma y en pos de buscar la paz y el dialogo. Realice nuevos proyectos con su pareja. Es tiempo para disfrutar de la convivencia. SALUD: Ejercítate al aire libre. MENSAJE: La amabilidad en la palabra y la sonrisa amistosa son el mejor remedio en todo momento.

CAPRICORNIO Diciembre 22 - Enero 20

Nuevas oportunidades para concretar sus proyectos. Aproveche al máximo su tiempo. Actúe de manera independiente. Su confianza generara confianza en su alrededor .AMOR. Las necesidades del amor hacen que sea su principal foco de atención. Exprese sus sentimientos a su pareja. Es necesario demostrar lo que siente. SALUD: Relájese tome las cosas con calma. MENSAJE: La tolerancia es una cualidad que debe cultivarse para mantener el equilibrio y la parte positiva de su personalidad

ACUARIO Enero 21 - Febrero 19

Estará muy decidido con las opciones que pretende tomar. Deberá ser claro con cualquiera decisión, no actúe por impulso. Piense bien sus ideas. Aproveche este momento para arriesgarse. AMOR: Deberá alejar aquello que lo hace retroceder. Busque el espacio perfecto para la intimidad, y proponga nuevas cosas para salir de la rutina diaria. SALUD: Cuidar las manos. MENSAJE: Evite la terquedad, el pensar que todo lo sabe, además no sea demasiado intransigente cuando algo sale mal.

PISCIS Febrero 20 - Marzo 20

Sea más diplomático. Piense las respuestas antes de decirlas. Edítelas. Hable con sus socios para llegar a mejores acuerdos. Liderara fácilmente una tarea de trabajo ya que es innato en Ud. AMOR: Tiempo de ser sincero. Necesita renovarse un poco. Busque la confianza de su pareja no lo haga dudar, ya que eso lo alejara aun más. Improvise. SALUD: Manténgase activo. MENSAJE: Explore su inteligencia, controle su lado ambicioso. Su nerviosismo o el de los otros pueden perjudicar sus contactos