Este es el horóscopo del 30-A al 5 de septiembre de 2020

ARIES: Marzo 20 – Abril 20

Muchas ilusiones, vivirás nuevas experiencias que te mantendrán contento, lo que sientas por dentro se reflejara en tu imagen, mantente así. TRABAJO: Trabaja en armonía, no le eches leña al fuego ni comentes sin pensar, no actúes por impulso. AMOR: Etapa de transición, no cierres la puerta esta no estar muy seguro de lo que quieres. SALUD: Hacerte un chequeo médico. MENSAJE: Si se dan cambios en tu vida ten la seguridad de que serán para mejorar, el aprendizaje es lo importante.

TAURO Abril 21 – Mayo 21

Debes tomar decisiones, no puedes estar luchando por algo que a la final no es viable, se realista y objetivo. Mantén en tu vida lo que te hace sentir pleno y feliz, libera las cargas que te acorralan. TRABAJO: Pueden copiarse tus ideas y usarlas primero, alerta. AMOR: De los momentos difíciles se aprende, el amor es maravilloso y siempre vale la pena una segunda oportunidad. SALUD: Buena energía física. MENSAJE: Fortalece la confianza en ti mismo y sigue adelante.

GÉMINIS Mayo 22 – Junio 21

Entusiasmo, verás las cosas desde otro punto de vista y conseguirás soluciones, viajes por trabajo, visualizar mejor tus metas es importante. TRABAJO: Mantén la calma ante un situación muy tensa, deja que los ánimos se calmen y luego das tu punto de vistas. AMOR: Conversación profunda para solucionar malos entendidos, trata de que todo sea claro como el agua, para evitar dificultades mas adelante. SALUD: Cuidar piernas. MENSAJE: Busca una actividad que te saque de la rutina.

CÁNCER Junio 22 – Julio 23

Estás abriendo nuevos ciclos, serán muy contundentes, estarás más directo que nunca y eso te permitirá ganar tiempo, alguien cercano te hace una mala jugada. TRABAJO: Trata de hacer otras actividades para ganar dinero extra. AMOR: Los solteros serán flechados por alguien que siempre ha estado allí, los casados deben trabajar más la comunicación. SALUD: Debes controlar los excesos. MENSAJE: Todo lo que cuesta sacrificio se valora y se cuida más, busca el aprendizaje, la raíz, no lo superficial.

LEO Julio 24 - Agosto 23

Trabaja la paciencia, la calma y la tolerancia, recuerda que el tiempo de Dios es perfecto, abre tus sentidos al aprendizaje, oye y analiza. TRABAJO: Acepta los retos que puedes cumplir. AMOR: Si decides pasar la página en tu relación, tienes que estar muy seguro para no lamentarlo después, te recomiendo que primero agotes los recursos para que funcione. SALUD: Molestias gripales. MENSAJE: Comienza a rodearte de personas positivas y de cosas agradables, decreta lo bueno para ti.

VIRGO Agosto 24 – Septiembre 20

Trata de tener siempre la fe y la esperanza vivas en tu corazón y lograras lo que quieras. No te conectes con el pasado. TRABAJO: Tendrás una actitud de bajo perfil para no verte envuelto en dificultades, deberás organizarte mejor para sentirte más aliviado. AMOR: Los solteros arriesgar mucho por amor, los casados no descansaran hasta ver cumplidos sus planes. SALUD: Molestias alérgicas y en la garganta. MENSAJE: Piensa bien antes de hablar ya que puedes decir cosas hirientes.

LIBRA Septiembre 24 – Octubre 23

Hay algo que te causa conflicto, despeja tu mente y piensa las cosas en frío, hay un familiar que te preocupa, pero no consigues la fórmula para ayudarlo. TRABAJO: Se presentaran dos opciones que serán buenas para ti, escoge la mejor. Estas gastando mucho, organízate mejor. AMOR: Sorpresas agradables te harán sentir como pez en el agua. SALUD: Malestares digestivos ocasionados por el nerviosismo y el estrés. MENSAJE: Nada es imposible. Si quieres puedes. Decreta el éxito.

ESCORPION Octubre 24 - Noviembre 22

Realiza tus sueños que parecían imposibles, eres como un árbol que ha florecido en situaciones difíciles. Involucrarte más en tus asuntos personales, no dudes. TRABAJO: Motivaciones que te ayudan a lograr los que tenias en mente, ganas terreno, pero cuídate las espaldas. AMOR: Darle una segunda oportunidad a tu pareja te causa preocupación, busca la seguridad. SALUD: Cuidar la circulación. MENSAJE: Canaliza tus energías, límpiate los chakras, adopta una actitud positiva y veras el cambio.

SAGITARIO Noviembre 23 - Diciembre 21

Te sientes útil, fuerte y con buena vibra para lograr tus proyectos. Te llama la atención tu realización espiritual, te recomiendo que busques respuestas en tu mundo interior y te sorprenderás. TRABAJO: Si estas en búsqueda de trabajo se te presentara una oportunidad maravillosa, aprovéchala. AMOR: No caigas en el error de compara a tu pareja con relaciones del pasado, modérate. SALUD: Dolencias musculares. MENSAJE: Concéntrate en lo tuyo, el que se quiera sumar bienvenido sea.

CAPRICORNIO Diciembre 22 - Enero 20

Semana en la cual deberás aclarar situaciones para despejar la mente y sentirte más enfocado en lo que te interesa. TRABAJO: Tendrás que tomar el sartén por el mango para sentirte respetado, hazlo pero con altura y diplomacia. AMOR: Date un tiempo para sanar heridas y veras que la vida te sorprenderá con una persona que realmente te valore y te brinde estabilidad. SALUD: Hacer ejercicios, MENSAJE: Muchas veces no comprendemos los cambios, pero recuerda que siempre es mejor lo que pasa.

ACUARIO Enero 21 - Febrero 19

Los momentos difíciles han dificultado los proyectos o sean quedado a mitad de camino, es tiempo de reactivarlos, la suerte te acompañara. Se resuelve algo con unos documentos. TRABAJO: Debes concentrarte y poner orden en tus actividades. AMOR: Hay cierta confusión, llevas las cosas con calma y te sentirás preparado para vivir el amor. SALUD: Visita al oftalmólogo. MENSAJE: Es momento de reencontrarte con los tuyos, propicia una reunión familiar y te sentirás a gusto.

PISCIS Febrero 20 - Marzo 20

Esta semana te mueves en dos aguas por un lado expansión, logros y oportunidades y por el otro asuntos del pasado sin resolver, utiliza la mente concreta el don de análisis y saldrás adelante. TRABAJO. Si te limitas en los gastos, lograras avanzar más rápido en lo económico. AMOR: Habla con tu yo interior para que descifres que es lo que quieres. SALUD: Cuida tu estomago. MENSAJE: La experiencia no se adquiere por la simple acumulación de años, sino por la reflexión de las vivencias.