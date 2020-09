Este es el horóscopo del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2020

Por: Carlos Pineda 07:25 AM / 27/09/2020

ARIES: Marzo 20 – Abril 20

Pon al día las deudas y los compromisos económicos, establece prioridades visualiza tus proyectos. Un familiar con problemas de salud. TRABAJO: Alguien se - te declara en tu sitio de trabajo. Buscarás la forma de mejorar el ambiente laboral. AMOR: - Los solitarios serán flechados por Cupido, pero lleven las cosas con calma. Los casados estarán con los celos alborotados. SALUD: Ejercicios, dietas. CONSEJO: Analiza las circunstancias que se te presentan y la moraleja te hará crecer como persona.

TAURO Abril 21 – Mayo 21

Te sientes agotado por la rutina, hacer cosas diferentes para sentirte renovado. Más disciplina y orden con los hijos. Es oportuno canalizar las metas y trabajar en función de lo más importante. TRABAJO: Los cambios vendrán si aprendes a atraerlos con el pensamiento, visualízalos y hazlos tuyos. AMOR: En la relación hace falta más picardía, más complicidad y más pasión. SALUD: Malestar en la garganta. CONSEJO: Las dificultades debes atacarlas en el momento, no esperes a que te enreden.

GÉMINIS Mayo 22 – Junio 21

Situación con una vivienda cuidado con las confusiones, lo vas a solucionar, sólo un poco de paciencia. Planificas un viaje en familia. Todo lo referente a estudios sale bien, sigue con esa energía. TRABAJO: Es el momento para hacer la petición de un cambio, sigue tu sexto sentido y tendrás buenos resultados. AMOR: Quieres hacer las cosas bien pero con calma, necesitas empezar de nuevo. SALUD: Cuídate la columna. CONSEJO: Todo en la vida tiene su momento, el tiempo de Dios es perfecto.

CÁNCER Junio 22 – Julio 23

Cree en tu potencial, persigue tus sueños. Viaje para poner tus ideas en orden y descansar. La ansiedad te hace perder el sueño. Trata de ser un poco más complaciente con tu madre. TRABAJO: Conversación con tu jefe, te dará un nuevo proyecto. Te cancelan un dinero que te debían hace tiempo. AMOR: La relación irá mejorando, tienes que poner más de tu parte, deja que afloren tus sentimientos. SALUD: Cuidado con caídas CONSEJO: No busques la felicidad afuera cuando no la has conseguido dentro de ti.

LEO Julio 24 - Agosto 23

Mucho movimiento, reorganizas planes para mejorar tu vivienda. Estás comenzando un nuevo ciclo de vida que será contundente si te organizas. EMPLEO: Es importante dejar siempre las puertas abiertas, esperas una respuesta, te llamarán con seguridad. AMOR: Romanticismo, entrega, sensualidad para los solteros. Los casados tendrán que replantearse la relación, hay mucho que corregir SALUD: Exámenes de sangre. CONSEJO: Cuando las cosas se hacen con el corazón siempre salen bien.

VIRGO Agosto 24 – Septiembre 23

Semana estresante, tienes que mantener la calma. Trata de estar en armonía contigo mismo para que fluya mejor la energía. Remodelaciones en el hogar. TRABAJO: exigencias que te alterarán, serás del tamaño del compromiso que se te presente. AMOR: Has tenido que manejar situaciones con mucho tacto para no perder todo lo que has construido hasta ahora. Con inteligencia y humildad lograrás lo que quieres. SALUD: Dolores de cabeza. CONSEJO: Superarás las pruebas de tu destino, sigue adelante.

LIBRA Septiembre 24 – Octubre 23

Dios no desampara a nadie ni tampoco pone pruebas que no podamos superar, piensa con optimismo. Ahorras para hacer trámites para una vivienda. La envidia está presente, toma precauciones. EMPLEO: Comenzarás un nuevo ciclo, tendrás lo que quieras siempre que no dejes de luchar y de tocar puertas. AMOR: No permitas que las ocupaciones te envuelvan tanto y descuides el amor, valora lo que tienes al lado. SALUD: Alergias. CONSEJO: Busca más el contacto con Dios, llénate de esa energía.

ESCORPION Octubre 24 - Noviembre 22

En tus manos está que el ambiente mejore en tu casa, trabaja la armonía y el tacto para que reine el amor. Te sientes estresado porque tienes trabajo atrasado y no quieres quedar mal. Algo con unos documentos se resuelve. TRABAJO: Muchos comienzan en un nuevo empleo, es exitoso pero el ambiente es hostil, manéjate con diplomacia. AMOR: Paciencia, tu pareja no estará fácil esta semana, dale apoyo. SALUD: Bienestar. CONSEJO: La terquedad no lleva a ningún lado, aprende a descifrar la situación.

SAGITARIO Noviembre 23 - Diciembre 21

El mundo se abre para darte más posibilidades de éxito y nuevos comienzos. Ten cuidado con lo que dices, puedes comprometerte más de la cuenta. TRABAJO: Si estás buscando empleo es el momento para tocar puertas y no rendirse, vienen cambios interesantes en tu vida. Recuerda que el que busca encuentra. AMOR: Habla con sinceridad, no es bueno acumular inconformidades. SALUD: Molestias articulares CONSEJO: Arranca la hierba mala y te sentirás renovado, con ganas de sembrar rosas.

CAPRICORNIO Diciembre 22 - Enero 20

Estás confundido y eso te atormenta. Trata de ver el lado positivo de las cosas. Pídele mucho a Dios: te oirá. TRABAJO: Trabajarás para triunfar por tus propios méritos. Se terminó lo difícil, ya aprendiste y comienza un período de prosperidad y abundancia. AMOR: Una persona te conmueve más de la cuenta y logra confundirte, pero no es suficiente para arriesgarte. Pensarás: "nada es perfecto". SALUD: Bienestar CONSEJO: Libérate de las ataduras, haz lo que realmente te haga sentir feliz.

ACUARIO Enero 21 - Febrero 19

Cuidado no tienes claro lo que quieres, no atraigas energías negativas, te recomiendo una limpieza mental. TRABAJO: Deberás de mantener a distancia a personas conflictivas, aléjate de las discusiones. AMOR: Con el tiempo conseguirás la estabilidad que tu corazón necesita para ser feliz. Lo bueno se hace esperar. Los casados estarán más compenetrados que nunca. SALUD: Cambios de temperamento. CONSEJO: No te desanimes si un proyecto se escapa de tus manos, quizá no era conveniente.

PISCIS Febrero 20 - Marzo 20

Semana de lucha y de concretar. Equilibra tus energías. Bríndale amor a los tuyos, es importante demostrar nuestros afectos. TRABAJO: Toca puertas, no sabes cual está por abrirse. Días de reuniones que dejarán frutos. AMOR: Estarás muy radical porque sientes que tu pareja responde más bajo presión. Recuerda que todo debe ser recíproco. SALUD: Cansancio, trata de relajarte. CONSEJO: Necesitas tranquilidad para ordenar tus ideas, si te botan por la puerta, trépate por la ventana.