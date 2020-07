Este es el horóscopo del 26 de julio al 1 de agosto

Por: Carlos Pineda 07:26 AM / 26/07/2020

ARIES: Marzo 20 – Abril 20

Eventos repentinos. Sueños reveladores. Es bueno que coloques un "resguardo" en tu casa, puede ser una penca de sábila con una cinta roja o una palma bendita con la estampita de San Miguel. Recuerda que no todo lo que brilla es oro. TRABAJO: Ambiente difícil por culpa de chismes, la paciencia se te agota, pero actúa con inteligencia. AMOR: Logras nuevos acuerdos porque te cansa la rutina. SALUD: Dolor en una rodilla. CONSEJO: Hablar con la verdad por delante te hará sentir mejor y te ahorrará tiempo y esfuerzo.

TAURO Abril 21 – Mayo 21

Se cumplen aspiraciones. Las propuestas estarán a la orden del día. Familiar te dará un consejo. No te quedes esperando el cambio, propícialo tú mismo TRABAJO: Halagos por tu desempeño, lo que hará que escales posiciones más rápidamente. AMOR: Estás poniendo las cosas en una balanza, busca la realidad. Vivir el amor sin ataduras es lo máximo. Recuerda mantener a los terceros al margen. SALUD: Estrés, cansancio. CONSEJO: La pareja es un aliado, una mano amiga, siempre debe sumar, nunca restar.

GÉMINIS Mayo 22 – Junio 21

Mucho trabajo y poco descanso. Para lograr un sueño intranquilo, desconéctate de la rutina. Antes de emitir un comentario, piénsalo muy bien para que no te comprometas. Hay cierto alejamiento en tu familia. TRABAJO: Te delegarán nuevas responsabilidades. AMOR: Estarás concentrado(a) en el trabajo; sin embargo, querrás tener un detalle tierno con tu pareja. SALUD: Dolor de cabeza. CONSEJO: No todo es trabajo. Ten tiempo para el disfrute de las cosas simples de la vida, eso recarga las pilas.

CÁNCER Junio 22 – Julio 23

No te lamentes por lo que ya pasó, preocúpate por lo que vendrá. Actúa con firmeza y encontrarás el éxito. No te lamentes por lo que no hiciste, es el momento de reorganizar tus planes. TRABAJO: Propuestas te generan buenos dividendos. Conocerás gente nueva. AMOR: Te gusta disfrutar de tu espacio y exiges respeto. Encontrar el balance con tu pareja tomará su tiempo. SALUD: Molestias gripales o alérgicas. CONSEJO: Establece prioridades y toma decisiones para que avances más rápido.

LEO Julio 24 - Agosto 23

Situación que te tiene pensativo(a) y con temores muy fuertes, no le des fuerza a esa energía, canaliza tus pensamientos en libertad absoluta. Algo relacionado con una vivienda se soluciona. Viaje que te ayudará a poner en orden tus proyectos. TRABAJO: Desarrollo y ganas inmensas de hacer las cosas bien. Buena Comunicación. AMOR: Despejas dudas y eso te hará sentir más cómodo(a). Planes firmes en pareja. SALUD: Cansancio, trata de dormir mejor. CONSEJO: Estarás muy sensible, piensa las cosas en frío.

VIRGO Agosto 24 – Septiembre 20

Cierta nostalgia porque ves concreción en tus planes. Decreta cosas positivas cuando te levantes y verás como todo fluye. Te preocupa un familiar. TRABAJO: Nada cae del cielo, todo cuesta mucho sacrificio, pero tu entusiasmo y entereza te llevarán al triunfo. Propuesta firme y segura. AMOR: Más atención a tus hijos y comparte las tareas del hogar con tu pareja, así funcionan los hogares de hoy en día. SALUD: Sin novedades. CONSEJO: Estar pendiente de los pequeños detalles aumentará tu posibilidad de éxito.

LIBRA Septiembre 24 – Octubre 23

Conversación importante con una mujer que será una buena aliada para tu crecimiento profesional. Recuerda tienes nuevas energías. Algo que resolver en familia. TRABAJO: Llénate de entusiasmo y valor, poco a poco irás logrando lo que quieres. AMOR: Se te presentarán situaciones que te parecerán irónicas, pero el tiempo tiene la última palabra. SALUD: Molestias en el vientre o en el estómago. CONSEJO: Llénate de fe porque a veces reprochas de ello, llénate de espiritualidad, no reniegues.

ESCORPION Octubre 24 - Noviembre 22

Hay algo que te causa conflicto; despeja tu mente y piensa las cosas en frío para que luego no te lamentes. Una mujer mayor de la familia se enferma. No hay mal que por bien no venga. Busca acercarte más a tus hijos. TRABAJO: No pasará mucho tiempo para que, de manera inesperada, te hagan una oferta. AMOR: Estás dejándote llevar por tu sexto sentido, miedo al fracaso, evita las discusiones. SALUD: Molestias en una pierna o en una rodilla. CONSEJO: Sé humilde y auténtico(a) y las cosas vendrán a ti por si solas.

SAGITARIO Noviembre 23 - Diciembre 21

Quieres evitar los enfrentamientos o el rechazo de algún ser querido, sabes que tienes que tomar una decisión importante, pero no te atreves y el tiempo pasa. Propicia cambios, no puedes tapar el sol con un dedo. TRABAJO: Te mueven de sitio, vienen cambios favorables. AMOR: Necesidad de estar solo para ordenar los pensamientos y descifrar lo que quiere el corazón. SALUD: Cuida tu alimentación, no a la comida grasosa. CONSEJO: Toma las cosas con calma, recuerda que del apuro sólo queda el cansancio.

CAPRICORNIO Diciembre 22 - Enero 20

Después de una etapa de intranquilidad, logras alcanzar la armonía y la paz interior. Ten paciencia y evita la predisposición. TRABAJO: Caminos abiertos. Ciclo en el cual se abren nuevos senderos, aprovéchalos. AMOR: Estás muy pensativo(a), hay algo que quieres cambiar, pero tu pareja muestra resistencia. Quieres que demuestren más amor por ti, da el primer paso. SALUD: El estrés hace estragos. CONSEJO: La fuerza que necesitas para consolidar lo que quieres está dentro de ti, no la busques en otro lado.

ACUARIO Enero 21 - Febrero 19

Hay cierta rivalidad. Alguien te causa rechazo, aléjate, deja que todo fluya. A través de una conversación llega al éxito, llénate de coraje y valentía y vencerás cualquier obstáculo. Ciclo para concretar. TRABAJO: Triunfo sobre las dificultades, pero dependerá de tu entereza y creatividad. Hazte sentir profesionalmente. AMOR: Planes en pareja que llevan a una mejor compenetración. Mudanza dentro de poco tiempo. SALUD: Alergias. CONSEJO: No te rindas, la perseverancia trae buenos frutos.

PISCIS Febrero 20 - Marzo 20

Caminos abiertos. Lograrás llevar a la acción todo lo que te propongas. Llénate de fuerza y verás cómo logras las bases sólidas que tanto deseas. Toma resguardos a mitad de semana. TRABAJO: Si estás en espera de un ascenso o de alguna mejora en lo laboral, lo lograrás. AMOR: Te invaden los miedos cuando quieres tomar una decisión, recuerda que los temores restan felicidad. SALUD: Dolores de cabeza. CONSEJO: Los ciclos hay que cerrarlos porque, de lo contrario, sólo obtienes inestabilidad