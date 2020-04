Este es el horóscopo del 26 de abril al 2 de mayo

Por: Carlos Pineda 06:36 AM / 26/04/2020

ARIES: Marzo 20 – Abril 20

Controla los imprevistos y no te precipites. Tensiones en el trabajo crean comentarios que te perjudican. Cuidado con tu seguridad, pérdidas. En el amor las soluciones deben ser compartidas, apertura el diálogo. Tu impulsividad y la impaciencia no te ayudan a concretar. Concéntrate

TAURO Abril 21 – Mayo 21

Recuerda no siempre tienes la razón, reflexiona. Las imprudencias te traerán complicaciones y accidentes. En el amor maneja la sinceridad, cuídate de los comentarios mal intencionados. No dejes pasar las oportunidades, enfócate en tus planes y no dejes pasar este ciclo de expansión y éxitos, direcciona la energía hacia progreso

GÉMINIS Mayo 22 – Junio 21

Tu destreza y audacia te llevan a lograr lo que quieres. Tu habilidad para trabajar con los demás te provee de ingresos extra. Pon al día tus cuentas, ahorra para los planes que tienes. En tus relaciones no dejar nada del pasado sin resolver. Evita los enredos. Cuidadoso al comentar tus proyectos, note confíes, hay envidias

CÁNCER Junio 22 – Julio 23.

Necesitas fortalecer la voluntad, a mitad de semana reacciones impulsivas. Es importante centrarte en tus objetivos. Busca un balance en tus gastos. Cuidado al firmar documentos. Las inseguridades hacia tu pareja producen rupturas. Cuida tu alimentación. Equilibra tus energías para que las cosas cambien a tu alrededor

LEO Julio 24 - Agosto 23

Esta semana organizas tus cuentas. No te involucres en problemas de terceros. Rápido para pensar y muy directo en tus opiniones. En el trabajo no improvises, la clave es concretar. El amor se nutre del compartir y de los detalles. Apertura hacia la buena salud. El que suma multiplica, utiliza el diálogo y habrá logros

VIRGO Agosto 24 – Septiembre 20

Semana de cambios de energía, habrá mucha habilidad para el trabajo. Muy emprendedor, cierras un negocio Obtienes reconocimientos y estímulos laborales. En el amor ciclo para concretar y renovarte. Adquisiciones materiales. Balancea tu dieta. Atento a tus sueños y visualizarte siendo exitoso/a. Nada ni nadie te dañará

LIBRA Septiembre 24 – Octubre 23

Debes aprender a mirar más allá de tu nariz. Profundiza en tus emociones. Es importante que te enfoque en tus responsabilidades. Cuídate de los gastos no planificados. En el amor recuerda que el sexo no lo es todo. No descuides a tus familiares. En la salud relájate. Es necesario sanar el pasado y perdonar a los demás

ESCORPION Octubre 23 - Noviembre 22

Tomarás una decisión que marcará tu vida. Todos tus proyectos pueden cumplirse. Mantén el equilibrio y deja la ansiedad. Aprende a expresar lo que sientes para que puedan entenderte. No calles. La estabilidad en el amor te vitaliza y te da tranquilidad. Cuidado con caídas. No asumas las vivencias de otros, asume las tuyas

SAGITARIO Noviembre 23 - Diciembre 21

No corras riesgos no te involucres en problemas de otros. Deja las peleas y piensa en positivo. En el trabajo evita las discusiones, muy irritable e impaciente. En el amor es difícil decidirte a asumir responsabilidades. Cuidado con los líquidos. Lo que está por venir llega en el momento perfecto tú, sabe cuándo y cómo actuar

CAPRICORNIO Diciembre 22 - Enero 20

Satisfacciones y progresos laborales. Lo importante es que mantengas tu humildad y tu estrategia para seguir avanzando. Júpiter te aporta abundancia e inversiones. En el amor de sentimientos profundos y emociones duraderas. Relaja tus músculos. Ve lo positivo de lo negativo y tómalo como una experiencia para tu vida

ACUARIO Enero 21 - Febrero 19

Nuevas oportunidades para ti. Tienes que aprender a valorar las cosas. La abundancia se materializa.No critiques tanto a los demás y ponte en su lugar. En el amor escucha lo que tienen que decirte, y aclara los enredos. Tu vida estará muy agitada. Ten paciencia y usa tu intuición. Es importante práctica la humildad

PISCIS Febrero 20 - Marzo 20

Las relaciones afectivas traerán sus pruebas esta semana. Nuevos proyectos causa envidia a tu alrededor. Gastos extras. Recoges los frutos sembrados. La Luna en tu signo. Necesitas fortalecer la voluntad para no dejarte influir por lo externo. Agradece por las cosas maravillosas que la vida te ha dado. Tú eres un ser de luz.