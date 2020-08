Este es el horóscopo del 23 al 29 de agosto de 2020

Por: Carlos Pineda 07:00 AM / 23/08/2020

ARIES: Marzo 20 – Abril 20

Controla tu carácter que puede generarte problemas, trata de pensar antes de actuar. Podrás tener mejoras en tus relaciones a través de tu iniciativa, el que no pide no obtiene. TRABAJO: Se flexible con tus ideas y fija tu atención en los posibles logros. AMOR: La monotonía en tu relación cambiara si te activas y cambias la rutina, vivirás nuevas experiencias. SALUD: Cuida la vista. MENSAJE: No dejes las cosas a medias, organízate si tienes algo pendiente con los estudios.

TAURO Abril 21 – Mayo 21

Evita estar endeudándote al menos durante esta semana, lanza un cable a tierra y tendrás mejores resultados, te liberas de una obligación. TRABAJO: Deberás hacer cosas diferentes para estar tranquilo y romper con la monotonía. AMOR: Tus seres queridos te brinda confianza no los defraudes, una breve visita a tus padres los llenara de alegría. SALUD: Cuidado con la columna. MENSAJE: No hagas alarde de tu éxito, pero tampoco te disculpes por tenerlo.

GÉMINIS Mayo 22 – Junio 21

Mantén en silencio tus planes para que se cumpla, piensa y decreta lo positivo y tendrás buenos resultados. TRABAJO: Te hacen un ofrecimiento pero debes pensarlo mejor. Más vale pájaro en mano que cien volando. AMOR: Los solteros asimilan la soledad, los casados ponen de su parte para evitar fracasos, fin de semana muy activo. SALUD: Cansancio, aliméntate bien y sano. MENSAJE: El saber no basta, debemos aplicarlo; el desear no es suficiente, debemos hacerlo.

CÁNCER Junio 22 – Julio 23

La vida está llena de pruebas y es de valientes superarlas, sigue adelante sin mirar atrás, comunícate sin generar conflictos y lograras la confianza de los demás. TRABAJO: Deberás prepararte par una labor de mucha responsabilidad, la cual debes analizar con responsabilidad. AMOR: Comienzas una relación que te traerá alegrías, comparte con amistades. SALUD: Cuida tu piel no abuses del sol. MENSAJE: Trabaja tus energías para que ilumines cada sitio donde llegues y se note tu presencia.

LEO Julio 24 - Agosto 23

Iniciarás la semana dispuesto al ser el primero y alcanzar lo que te propongas, estarás muy pendiente de tu aspecto físico. TRABAJO: Oportunidad que mejorara tu empleo, la cual te dará mucha tranquilidad y estabilidad., será una semana muy fructífera en lo profesional. AMOR: Preocupación con la pareja, solucionas dificultades que te incomodan. SALUD: Busca la tranquilidad. MENSAJE: No permitas que las obsesiones influyan en tus decisiones, mantén el equilibrio para todo.

VIRGO Agosto 24 – Septiembre 20

Deberás relajarte y salir de la rutina, la semana no será muy satisfactoria si pretendes controlarlo todo, ¡Se más flexible! TRABAJO: Si quieres cambiar de ambiente laboral, te aconsejo que esperes hasta tener algo seguro y estable. AMOR: Sigues en la búsqueda de esa persona especial que te brinde amor, llegara pronto. SALUD: Mucho cuidado con el estrés, regulariza las comidas. MENSAJE: Después de trabajar arduamente para obtener los que quieres, tomate para disfrutarlo.

LIBRA Septiembre 24 – Octubre 23

Semana en la cual mejoran muchos aspectos de tu vida profesional, evita dar tu opinión sobre personas que comparten contigo, deja el agua correr, todo pasa por algo. TRABAJO: Todo estará en completa normalidad, aprovecha estos días para organizar mas tu trabajo. AMOR: Encuentros que te regresan al pasado, tu pareja está pendiente de ti. SALUD: Cuidar el sistema digestivo. MENSAJE: No descanses hasta terminar lo que empezaste, no dejes ciclos a medias.

ESCORPION Octubre 24 - Noviembre 22

Tienes que controlar los gastos si quieres avanzar, evita las discusiones con tus familiares, deseos de independizarte, si tienes hijos dedícales tiempo. TRABAJO: Piensa positivo, todo lo que pase por tu mente sucederá, viajes por asuntos de trabajo. AMOR: Relaciones serias, pero con limitaciones, te gusta vivir el amor a plenitud. SALUD: Fortalece tu organismo. MENSAJE: Buscaras la conexión espiritual, sigue tu intuición porque vendrán cambios a tu vida para romper estructuras.

SAGITARIO Noviembre 23 - Diciembre 21

Es tiempo de concentrarte en lo que realmente quieres en tu vida, escucha consejos, evita discusiones con hermanos. TRABAJO: Buen momento para vender cosas, hacer negocios, ten cuidado con lo que dices, las mejoras laborales llegaran pronto. AMOR: Semana de mucha actividad en el romance y la aventura. SALUD: Físicamente estable. MENSAJE: La meta esta cerca, tu inteligencia e intuición te hará destacarte, si piensas positivo, atraerás lo positivo.

CAPRICORNIO Diciembre 22 - Enero 20

Aprovecha la semana para serenarte, sientes que una parte de ti está cambiando para bien, préstale atención a tus sueños pueden ser premonitores. TRABAJO: Quieres producir o incrementar ganancias, tienes que ahorra y no gastar en cosas innecesarias. Organízate para que le veas el queso a la tostada. AMOR: Uniones duradera, semana de entrega y buenos momentos, aprovéchalos. SALUD: Cuídate de las infecciones y alergias. MENSAJE: Los nervios y el estrés no son buenos aliados.

ACUARIO Enero 21 - Febrero 19

Sentimientos encontrados durante la semana, quisieras tener una varita mágica para cambiar las situaciones, estará triste y buscara momentos de soledad. TRABAJO: Deberás exponer tus puntos de vista si no quieres sentirte utilizado. AMOR: Romances intensos, maneja el carácter de tu pareja, habrá tensiones sino se ponen de acuerdo. SALUD: Cuida tu circulación. MENSAJE: Los problemas hay que resolverlos al momento, si no crecen hasta que se escapan de las manos.

PISCIS Febrero 20 - Marzo 20

Estará estimulado con sus proyectos, mudanzas, otros quieren viajar al extranjero a probar suerte, tendrás una discusión y terminaras con una amistad. TRABAJO: Tu creatividad te hará ganar dinero, cambios, lograras el bienestar económico si te lanzas a la lucha. AMOR: Romancen pero con los pies en la tierra, mentiras te hacen cambiar con tu pareja. SALUD: Cuida tu estomago. MENSAJE: Tienes que aprender a controlar y manejar tus temores para que no te resten oportunidades.