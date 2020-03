Este es el horóscopo del 22 al 28 de marzo

Por: Carlos Pineda 06:00 AM / 22/03/2020

ARIES: Marzo 20 – Abril 20

Debes evitar los excesos tanto de licor como de comida poco sana. Viaje que realizas en búsqueda de alguien en especial para vivir algo que quedó pendiente. Tendrás que tomar decisiones un poco bruscas, pero necesarias. TRABAJO: Mucho trabajo y esfuerzo. Realmente te sientes agotado y con necesidad de unas vacaciones. AMOR: Por casualidad te encuentras con un amor del pasado y sentirás nuevamente la necesidad de compartir. SALUD: Cuida la tensión. CONSEJO: Perdiendo también se gana.

TAURO Abril 21 – Mayo 21

No trates de imponer tu punto de vista, pago de deudas. Más atención a problemas de una hermana. TRABAJO: Si algo no se te da es porque no era conveniente, toca otras puertas y encontrarás una nueva salida. AMOR: Altibajos que te originan angustia, vas a poner los puntos sobre las íes porque no te gustan las medias tintas. SALUD: Dolores de cabeza. CONSEJO: Aunque te cause problemas sé lo más sincero(a) posible, tendrás pocas amistades, pero sabrás que son leales y honestas contigo.

GÉMINIS Mayo 22 – Junio 21

Cuidado con triángulos amorosos que sólo pueden causarte dolores de cabeza. Cobras un dinero muy esperado. Descubrirás comentarios que han hecho a tus espaldas. TRABAJO: Unas puertas se abren y otras se cierran, utiliza tu sexto sentido para que te quedes con la mejor opción. AMOR: Deberás dejar clara tu posición dentro de tu relación sentimental, evitando arrepentimientos futuros. ¡Decisiones! SALUD: Buena salud. CONSEJO: Debes tomar decisiones que representen tu estabilidad.

CÁNCER Junio 22 – Julio 23

Se ve alguna complicación en tu casa, estarás muy pensativo quieres hacer las cosas bien y estás cuidando los detalles. Te ha tocado vivir momentos duros de aprendizaje, pero recuerda que perdiendo también se gana. TRABAJO: Mejoran tus ingresos y contarás con el apoyo incondicional de alguien especial. AMOR: Es bueno refugiarse en el cariño de tu pareja para hacer todo más ligero de llevar. SALUD: Dolor en una pierna. CONSEJO: No te guardes lo que quieres decir, puedes ahorrarte malos momentos

LEO Julio 24 - Agosto 23

Mantendrás una actitud que, aunque parezca un poco brusca para los demás, es necesaria para que avances más rápido. No comentes lo que planificas hacer para que se te cumpla. TRABAJO: Se acercan nuevos retos, sólo confía en ti. AMOR: Cierta melancolía, quisieras que las cosas fueran diferentes, pero son pruebas que se te ponen en el camino para medir el amor. SALUD: Dolor en una pierna. CONSEJO: Los cambios se hicieron para ponerle un toque de suspenso a la vida y para confiar en nosotros.

VIRGO Agosto 24 – Septiembre 20

Estarás concentrado(a) en tus metas, en tus proyectos. Pueden decirte que eres un poco egoísta, pero es que sientes que es tu momento. No dejes de darle importancia a lo que se lo merece. TRABAJO: Buena oportunidad. Aprovéchala porque te sentirás bien tratado y remunerado. AMOR: Hay algo de tu pasado que te ata o que no has logrado superar del todo. No compares las situaciones, cada cabeza es un mundo. SALUD: Dolores de cabeza producto del cansancio. CONSEJO: Cierra los ciclos y te sentirás renovado.

LIBRA Septiembre 24 – Octubre 23

Buenas noticias. Buena energía para evolucionar y proponerse nuevas metas. Nuevo reto en tu vida te hace sentir diferente y animado(a). A quienes piensan comprar vehículo se les cumplirá el deseo. TRABAJO: Caminos abiertos para lograr lo que quieras. AMOR: La desconfianza estará reinando, propondrás darte un tiempo para ver qué pasa y si amas realmente a esa persona hablarán y se entenderán. SALUD: Cuídate mucho el estómago. CONSEJO: Mira las dos caras de la moneda antes de opinar.

ESCORPION Octubre 24 - Noviembre 22

Se consolidan planes con una vivienda. Mudanza dentro de poco tiempo. Busca el equilibrio que necesitas para sentirte realmente cómodo(a). Tendrás que ser más observador y detallista para ahorrarte problemas. TRABAJO: Utiliza tu creatividad y astucia para hacer crecer tus posibilidades. AMOR: Muchos quieren comenzar un romance. Sé tú mismo(a) y ganarás terreno. Los casados superan etapa difícil. SALUD: Cuida tu piel. CONSEJO: Que en cada sitio que visites irradies seguridad y amabilidad al hablar.

SAGITARIO Noviembre 23 - Diciembre 21

Si estás esperando dinero, lo cobrarás. La suerte está de tu lado, no pierdas tiempo y trata de llevar a la acción rápidamente tus proyectos. TRABAJO: Caminos firmes y seguros para lograr lo que quieras, así que aprovecha esta energía. AMOR: Hay un ambiente de armonía y seguridad que da paz a tu espíritu y te deja concentrarte más en tus metas. SALUD: Luces saludable, dedícale más tiempo al ejercicio físico. CONSEJO: Ten mucha precaución a la hora de darle entrada a alguien a tu casa, pueden perjudicarte.

CAPRICORNIO Diciembre 22 - Enero 20

Te sentirás con desconfianza hacia los demás. Modera tu carácter. Trata de hacer cosas que te relajen. Hay algo que tienes muy guardado, sácalo porque no te deja vivir tranquilo(a). TRABAJO: Viene una oportunidad de invertir dinero que te generará ganancias, no tengas temores. Muchos comienzan en un nuevo empleo. AMOR: Los que tienen pareja están luchando para entenderse. Los solitarios se pondrán en plan de conquista. SALUD: Dolor de garganta. CONSEJO: No vivas caprichos, ve la realidad.

ACUARIO Enero 21 - Febrero 19

Dale la bienvenida a los cambios y agradece al Creador. Coloca cada cosa en su lugar, sentirás que quieren robar tu espacio o que de alguna manera quieren involucrarse en tu vida. TRABAJO: Buenos contactos. Te consiguen una oportunidad genial. AMOR: Estás trabajando la paciencia para que la relación realmente funcione, aunque algo te hace dudar y pensarás hablarlo con franqueza. SALUD: Sensibilidad, evita los disgustos. CONSEJO: No te enganches con situaciones ajenas porque te agotarás.

PISCIS Febrero 20 - Marzo 20

Pensamientos profundos. Situaciones que no te parecen justas o que quieres resolver como sea. Al mismo tiempo buscas la forma de compartir con amistades para escapar de lo que te angustia. Más atención a los hijos. Trata de negociar con ellos. TRABAJO: Aparecerán actividades extra que te caerán como anillo al dedo. AMOR: Recibirás en la misma medida que das, así que irradia mucho amor. SALUD: Dolores de cabeza. CONSEJO: Aprende a escuchar tu corazón, allí encontrarás muchas respuestas.