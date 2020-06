Este es el horóscopo del 21 al 27 de junio de 2020

Por: Carlos Pineda 06:24 AM / 21/06/2020

ARIES: Marzo 20 – Abril 20

Te darás cuenta de que Dios aprieta, pero no ahorca. Alegrías con la familia después de días de mucha tensión. Sueños reveladores, préstales atención. TRABAJO: Semana para pedir aumento o lograr el cambio que tanto deseas, no dejes escapar el momento. AMOR: Muy dispuesto (a) a creer, quieres vivir el amor a plenitud, así que comienza por superar los miedos que solo restan oportunidades. SALUD: Control médico. CONSEJO: Presta toda la atención a tu evolución espiritual, es tu fortaleza y tu energía.

TAURO Abril 21 – Mayo 21

Debes tomar esas decisiones que no has querido afrontar. Firma de un documento que está pendiente. Es importante oír y escuchar a los hijos para poder entenderlos. TRABAJO: Inyéctale mas energía a lo que haces, así evitaras malos comentarios. AMOR: Tomate el tiempo para saber lo que necesita tu corazón. Los que tienen pareja deben renovar la relación, pues está presente la amenaza de la rutina. SALUD: Problemas hormonales. CONSEJO: Convierte el día a día en algo menos pesado, afróntalo con optimismo

GÉMINIS Mayo 22 – Junio 21

Tienes los caminos abiertos para una mudanza. Los que están en la espera de un crédito, lo obtendrán. No dudes de tus capacidades, sólo es cuestión de organización. TRABAJO: Mejoran tus ingresos, lo que te proporciona estabilidad. Mucho movimiento y necesidad de descansar. AMOR: Dedica más tiempo a tu pareja, los pequeños detalles dicen más que mil palabras. SALUD: Cuidado con los excesos, en la alimentación. CONSEJO: Pon los pies sobre la tierra y ve lo tangible para que avances más rápido.

CÁNCER Junio 22 – Julio 23

Recuerda que el que persevera alcanza. No prometas a tus hijos cosas que no puedas cumplir. El hogar y la familia son tu refugio, controla tu carácter para que no se vea afectado tu templo. TRABAJO: Nuevas oportunidades, habrá cierta lentitud. Aprende de lo que te ha tocado vivir para que no repitas escenarios. AMOR: Limpia tu mente y corazón de resentimientos. Así vivirás mejor y creerás de nuevo en el amor. SALUD: Te hacen falta unas vacaciones. CONSEJO: Nada es imposible cuando se lucha con el corazón.

LEO Julio 24 - Agosto 23

No permitas que nada te perturbe. Si piensas mudarte, lo lograras; y por eso tendrás que pagar una promesa. TRABAJO: Sin darte cuenta iras progresando cada día mas. Se consolida un cambio que te habían prometido, estarás dispuesto(a) a nuevas responsabilidades. AMOR: Mejora la comunicación en pareja, sentirás renovada la relación. Es importante trazarse metas en conjunto. SALUD: Contracciones musculares. CONSEJO: Da gracias a Dios por todo lo que pone en tu camino, bueno o malo.

VIRGO Agosto 24 – Septiembre 20

Concéntrate en tus proyectos. Viene un período de mucho trabajo, necesitas tener todo bajo control. Busca la unificación familiar para que reine la armonía, cuidado con adquirir deudas. TRABAJO: "Buena vibra". Estarás muy entusiasmado(a). Los desempleados encuentran su trabajo ideal. AMOR: El amor llega para quedarse en tu corazón, te sentirás estable. Los casados deben compenetrarse más. SALUD: Gripes o afección respiratoria. CONSEJO: Recuerda ayudar al prójimo, eso atrae el bienestar

LIBRA Septiembre 24 – Octubre 23

Fortalecer tu autoestima para tener una visión más clara de lo que quieres y así comenzar nuevas etapas. Cuidado con los comentarios que haces, puedes ser muy sincero(a) y eso no le gusta a todo el mundo. TRABAJO: Muy activo aunque puedes dar más, concentra tus energías en lo que quieres. AMOR: Te sentirás celoso(a) por una actitud extraña en tu pareja, indaga con guantes de seda que es lo que le pasa y atráela. SALUD: Dolores de cabeza. CONSEJO: No juzgues por adelantado, se mas cauteloso(a).

ESCORPION Octubre 24 - Noviembre 22

Buscarás una conexión con lo espiritual que te ayudará a sentirte más seguro(a). Descubrirás que viene algo muy bueno en lo económico. La familia necesita de tu apoyo, no le falles. TRABAJO: Te ofrecerán algo interesante que te pondrá en una disyuntiva entre el empleo y el amor, porque tiene que ver con traslados o distanciamientos. AMOR: Cupido te sorprenderá, déjate llevar por el sentimiento. SALUD: Dieta y ejercicios. CONSEJO: La respuesta a todo lo que te agobia esta dentro de ti, escucha tu corazón.

SAGITARIO Noviembre 23 - Diciembre 21

Préstale mucha atención a tu sexto sentido, recibirás mensajes importantes. Te sientes un poco más tranquilo(a), tu fortaleza interior te ha ayudado a vencer las dificultades. TRABAJO: Ten firmeza al momento de decir lo que no te agrada, mereces ser valorado(a) en el lugar de trabajo. Sensación de inestabilidad te hace sentir estresado(a). AMOR: La vida te recompensa con el amor verdadero. SALUD: Cansancio en la vista. CONSEJO: Organízate para que no tengas que dar carreras de último momento.

CAPRICORNIO Diciembre 22 - Enero 20

No puedes descuidarte esta semana. Evita las celebraciones hasta muy tarde. TRABAJO: Sentirás tus pilas recargadas y tendrán muchas ganas de salir adelante. Recuerda que no hay mal que por bien no venga. AMOR: Experimentas una baja de cariño, necesitas más que nunca el apoyo incondicional de tu pareja. Los solteros preparan su corazón para la conquista. SALUD: Bienestar. CONSEJO: Las pruebas que has tenido que pasar te han hecho crecer como ser humano y valorar a las personas que te rodean.

ACUARIO Enero 21 - Febrero 19

Debes controlar la ansiedad para que puedas concentrarte en tus proyectos, nada hecho con impulsividad sale bien, piensa las cosas en frio. TRABAJO: Se te ocurrirá una idea que comunicaras a una mujer, quien te apoyara fielmente. Quieres evolucionar para independizarte de la familia y conformar tu propio hogar. AMOR: La relación tomara un rumbo más estable. Los solteros muy activos buscando la estabilidad. SALUD: Cuidado con el estomago. CONSEJO: Controla la parte nerviosa, puedes enfermarte.

PISCIS Febrero 20 - Marzo 20

Es hora de mover las energías y estar muy atento(a) a los cambios. Te darás cuenta que la acción genera resultados. Firma importante. TRABAJO: Concéntrate en tu trabajo, vas ganando terreno. Te proponen algo nuevo y extra que generara frutos. AMOR: La comunicación con la persona que quieres estará un poco difícil, pero ten paciencia que todo pasara. SALUD: Un poco de insomnio. CONSEJO: Te darás cuenta de que en la vida hay que organizarse y trazarse metas para alcanzar la victoria.