Este es el horóscopo del 19 al 25 de julio de 2020

Por: Carlos Pineda 07:15 AM / 19/07/2020

ARIES: Marzo 20 – Abril 20

Te desesperas porque no te alcanza el tiempo. Con paciencia lograras vencer los obstáculos. Te preocupa la estabilidad de una hermana. Es momento de que te pongas tú en primer lugar, quieres resolverle la vida a otro y no te ocupas de la tuya. TRABAJO: La energía esta moviéndose para brindarte nuevas oportunidades, no las dejes pasar. AMOR: Darse un tiempo, es muy oportuno para que sepas que quieres realmente. SALUD: Molestias circulatorias. CONSEJO: No te lamentes, piensa siempre en positivo

TAURO Abril 21 – Mayo 21

Aprenderás algo importante que te dejará pensando. Di siempre la verdad, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Situación incómoda con familia. Mudanza en puerta. TRABAJO: Evita comentar más de la cuenta si no quieres verte envuelto(a) en un problema. AMOR: No es solo decir te quiero, tu pareja también tiene la necesidad de sentirlo, sorpréndela con algo diferente. SALUD: Molestia en la cervical. CONSEJO: Entre cielo y tierra no hay nada oculto, por eso es mejor andar por el camino de la verdad

GÉMINIS Mayo 22 – Junio 21

Logras firmar un documento importante. El que persevera alcanza y tienes una buena oportunidad para progresar. Mide tus gastos, Llegarán tiempos mejores. TRABAJO: Tu sexto sentido te indicará los pasos para evolucionar, no te desvíes que la suerte está en tu puerta. AMOR: Desde hace tiempo notas distante a tu pareja y la incertidumbre está ahogándote. Todo en la vida es un ciclo y una misión y tú ya cumpliste la tuya con tu pareja. SALUD: Bienestar. CONSEJO: Descifra las dudas y habla con serenidad.

CÁNCER Junio 22 – Julio 23

Tu vida es contrastante, tienes algo que te quita el sueño, pero, al mismo tiempo, se mueven las energías y recibes una buena noticia, días de sentimientos encontrados. TRABAJO: Brillaras con luz propia, se te abrirán los caminos. Muchos consiguen empleo a través de su dedicación. AMOR: Unos cuantos comienzan romances, valió la pena la espera. Los que ya tienen pareja se sentirán renovados. SALUD: Trata de comer a la hora y más sano. CONSEJO: Sigue adelante, con fortaleza y fe en tu corazón.

LEO Julio 24 - Agosto 23

Es hora de comunicarse, de decir lo que te disgusta. Donde hay más confianza debe existir más respeto. No sobreprotejas a los hijos, déjalos crecer. TRABAJO: Tocaras nuevas puertas, sientes la necesidad de cambiar de ambiente y de hacer cosas nuevas que te abran nuevos horizontes. AMOR: Puede venir un embarazo inesperado, así que a cuidarse si no está en tus planes. La fertilidad está a flor de piel. SALUD: Dieta y ejercicio. CONSEJO: No enseñes tus miedos, enseña tus fortalezas y tendrás mejores resultados.

VIRGO Agosto 24 – Septiembre 20

Recibirás noticias de un familiar que está lejos. Te dirá algo que no te agradará. Te regalan algo que deseabas. TRABAJO: Muchos están en la búsqueda de trabajo y pronto lo conseguirán. Otros están abriéndose nuevas oportunidades donde se asegura éxito. AMOR: Conversación profunda y sincera para poner todo en orden y comenzar una nueva etapa en pareja. SALUD: Necesitas un buen descanso, el exceso de trabajo te mantiene agobiado(a). CONSEJO: Nada pasa por casualidad sino por causalidad.

LIBRA Septiembre 24 – Octubre 23

Recibes un dinero que esperabas desde hace tiempo. Recuerda que Dios nos pone en el camino a quien nos conviene y quita de él a quien nos quiere perjudicar. Tendrás un sueño muy revelador. TRABAJO: Sientes más seguridad que en días anteriores, oportunidad de resolver o de tomar decisiones. AMOR: Más dedicación, preocúpate por los detalles que son los que fortalecen el amor. SALUD: Irritación en la vista. CONSEJO: Dale más calor a tu hogar, que se sienta tu presencia y entrega afectiva.

ESCORPION Octubre 24 - Noviembre 22

Organiza tu tiempo y fíjate metas a corto plazo. Cuando las logres, trázate una un poco más compleja y así vas midiendo tu capacidad. No te limites tú mismo(a), el tiempo de Dios es perfecto. TRABAJO: No pienses en la complacencia, piensa en lo que sea mejor para ti y te haga trabajar alegre. AMOR: Llena a tu pareja de detalles, verás que se fortalece la unión y dará un giro sorprendente. SALUD: Molestias en una rodilla. CONSEJO: Un solo palo no hace montaña, pero debes saber elegir a tus verdaderos aliados.

SAGITARIO Noviembre 23 - Diciembre 21

Días de lucha. Todo lo verás muy lento, pero tienes que poner más de tu parte para propiciar cambios importantes. Observa muy bien a tu alrededor y no te dejes guiar por comentarios. Te encontrarás a un viejo amigo, será un momento agradable. TRABAJO: Ten mucho cuidado con lo que digas, no vayan a sorprenderte. AMOR: Hay que equilibrar la relación, conversa con tu pareja lo que quieres. SALUD: Reposo, gripe. CONSEJO: La inteligencia y la madurez van de la mano, enséñale eso a tu pareja.

CAPRICORNIO Diciembre 22 - Enero 20

Si algo no se da en el tiempo planeado, recuerda que el tiempo de Dios es perfecto y solo él sabe por qué hace las cosas. Retoma actividades que antes aportaban mucho a tu crecimiento personal. EMPLEO: Sientes que te esfuerzas mucho y no le ves el queso a la tostada, no te canses de tocar puertas, busca tu estabilidad. AMOR: Buen momento sentimental, se sienten a gusto y felices con su media naranja. SALUD: Controla los nervios. CONSEJO: Se autentico y veras que así consigues más oportunidades.

ACUARIO Enero 21 - Febrero 19

Superas un periodo de transición; ahora tendrás nuevas oportunidades de crecer. Tu manera de expresarte te abrirá más puertas. En el hogar distribuir las tareas para que no te sientas agobiado(a). EMPLEO: Hay desarrollo, simplemente déjate llevar por los cambios que están por llegar a tu vida. AMOR: A quienes andan en búsqueda del amor, Cupido los flechara, para los que ya tienen todo marchara en armonía SALUD: Bienestar. CONSEJO: No le busques las cinco patas al gato, deja que todo fluya, contrólate.

PISCIS Febrero 20 - Marzo 20

Recibirás una buena noticia a principios de la semana. No soportas la hipocresía y tendrás un asunto que resolver muy pronto. Es preferible que hables claro para evitar enredos. EMPLEO: Veras cambios en el trabajo que te preocupaban, saldrás airoso(a), siempre y cuando te mantengas al margen. AMOR: Te quieres dar una oportunidad, tienes la necesidad de sentir la magia del amor, otórgate el permiso de ser amado y de amar de verdad. SALUD: Migrañas intensas. CONSEJO: Todo tiene su momento preciso.