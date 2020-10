Este es el horóscopo del 18 al 24 de octubre de 2020

Por: Carlos Pineda 07:13 AM / 18/10/2020

ARIES: Marzo 20 – Abril 20

Manéjate con diplomacia. Ambiente hostil en tu trabajo. Mucha serenidad, no caigas en provocaciones. TRABAJO: Te ofrecen un cambio, acéptalo porque, obtendrás más beneficios de los que te imaginas. AMOR: No estarás en los mejores momentos para dar ni recibir afectos. Pon de tu parte, no dejes que los problemas enfríen tus relaciones, separa las emociones. SALUD: Inquietud al dormir, hay que combatir el estrés. CONSEJO: Si recibes y das amor, la carga de los problemas se te hará menos pesada.

TAURO Abril 21 – Mayo 21

Altibajos en lo sentimental. Cuidado con trampas que te hagan con tu propio dinero. TRABAJO: Verás el lado positivo de las circunstancias que se te presenten, todo tiene un porqué. AMOR: No caigas en conflictos, deberás tomar sabias y serias decisiones. Los solteros quieren tomar riesgos, sienten que el amor llegó a su vida. SALUD: Mucho cansancio, trata de dormir completo. CONSEJO: Te darás cuenta de que perdiendo también se gana. Busca tu verdadera tranquilidad que sólo tú sabrás dónde conseguirla

GÉMINIS Mayo 22 – Junio 21

Deberás posponer un viaje que tenías planeado porque no te han cancelado un dinero. Cómo sabrás si algo será bueno o malo si no tomas el riesgo. Te ocurrirá algo muy curioso con vehículo. TRABAJO: A las oportunidades analízalas y actúa. AMOR: Conoces a alguien que te impactará. Nueva relación sentimental. Los casados logran mudarse y estar más cómodos. SALUD: Dolores de cabeza frecuentes. CONSEJO: Serás reconocido por tus buenas acciones y grandes conocimientos. El que siembra, recoge.

CÁNCER Junio 22 – Julio 23

Sorpresas agradables en cuanto a la parte sentimental. Todo marcha viento en popa, comienza un período de suerte. Más comunicación con tu familia. TRABAJO: Más seguridad y entusiasmo activarán tu creatividad. Los límites están en tu mente si tú quieres que estén. AMOR: Estarás disfrutando de una espléndida semana. La parte sentimental brillará con todo su esplendor. SALUD: Visita al médico para tratamiento, debes mantenerte en forma y lleno de mucha energía. CONSEJO: Después de la tempestad siempre llega la calma, así que vívela como una recompensa, no busques motivos para inquietarte.

LEO Julio 24 - Agosto 23

Las personas van y vienen, solo se quedan quienes realmente son amistades verdaderas. Alguien te busca para pedirte dinero. Te preocupa la salud de un familiar. TRABAJO: Atiende con la mejor disposición las labores que estén a tu cargo, están observándote. AMOR: Separaciones momentáneas. SALUD: Malestar en tus piernas, calambres repentinos, evita movimientos bruscos. CONSEJO: Separa tu estado emocional de tus demás obligaciones, céntrate y canaliza mejor lo que de verdad quieres lograr y proyectar.

VIRGO Agosto 24 – Septiembre 20

Se abren los caminos de la prosperidad, asumirás responsabilidades que se te deleguen. Planes de unirte en matrimonio. TRABAJO: Viaje por trabajo, te fortalecerá y te preparará para el cambio. AMOR: Se unifican más las parejas. Días de muchas sorpresas agradables, celebraciones. SALUD: No te excedas con las bebidas, malestares. CONSEJO: Si consideras que llegó el momento de asumir responsabilidades, sigue adelante y evoluciona. Cuando la felicidad toca a la puerta hay que abrirla de par en par.

LIBRA Septiembre 24 – Octubre 23

Te sentirás confundido, no logras controlar los cambios de humor. Algo te disgusta en casa por lo reiterativo. Es importante hablar de los cambios que necesitas. TRABAJO: Sentirás molestias con las personas que te rodean en tu trabajo. AMOR: No lleves los problemas del trabajo a la casa, trata de pasarla bien y descansar lo más que puedas. SALUD: Erupción en la piel. CONSEJO: No hagas caso a todo lo que dice la gente, recuerda que hay personas a quienes no les gusta ver ojos bonitos en cara ajena.

ESCORPION Octubre 24 - Noviembre 22

Celebraciones. Persona te dará un buen consejo. Profunda reflexión en cuanto a la importancia de la familia. TRABAJO: Todo gira en torno a ti, no busques fallas donde no las hay, te exigirán cumplir con horario. AMOR: Estás dedicado por completo a la pareja. Disfrutas y compartes días a plenitud. SALUD: Necesidad de dormir y descansar. CONSEJO: Todo llega en su justo momento y éste es el de disfrutar por lo que tanto tuviste que luchar y sacrificar. No dejes que empañen tus sueños hechos realidad.

SAGITARIO Noviembre 23 - Diciembre 21

Mejora tu vida profesional. Evita dar tu opinión en relación a las personas que comparten contigo. TRABAJO: Cambias de empleo, saldrás favorecido. Dedicarás más tiempo a tu preparación profesional AMOR: Buscas apostar de forma definitiva al amor, ya no quieres más la soledad. No intervengas en los conflictos de familia, podrías salir con las tablas en la cabeza. SALUD: Chequeo. CONSEJO: Toma tus estudios con más seriedad. Sólo tus conocimientos te harán ser cada día mejor, por eso debes pulirlos.

CAPRICORNIO Diciembre 22 - Enero 20

Te exigirás más de lo que puedes dar. Controla tus impulsos. Conversación con una hermana, ella te dirá algo muy importante. TRABAJO: Todo estará calmado, aprovecha para adelantar trabajo atrasado. AMOR: Encuentros que te regresan al pasado. Suspiras por ese amor que, presientes, está alejándose de ti. Actúa si no lo quieres dejar ir. SALUD: Evita las grasas. Problemas leves con la respiración. CONSEJO: En el amor todo se vale siempre y cuando el sentimiento sea sincero y recíproco.

ACUARIO Enero 21 - Febrero 19

Te ofrecen una buena oferta de empleo. Hay respuestas que están dentro de ti. TRABAJO: Oportunidad que aceptas sin pensarlo, otros consiguen mejorar en sus puestos de trabajo. AMOR: Preocupación por la pareja. Solventas muchas de las dificultades que te incomodaban, pero hay que trabajar, en la pasión. SALUD: Toma vitaminas. CONSEJO: Todos los excesos son malos, mantén equilibrio para todo. Cada día es una oportunidad para reconciliarnos con nosotros mismos, con la gente que nos rodea y con la vida.

PISCIS Febrero 20 - Marzo 20

Deberás resolver conflicto que está quitándote la tranquilidad. TRABAJO: Mejoran tus ingresos gracias a tu buen desempeño. Cansancio por no estar acostumbrado a algunas labores. AMOR: Debes prestarle atención a familiar por su comportamiento rebelde. Dedica más tiempo a tus seres queridos. El amor te sonríe, sólo queda cuidarlo y protegerlo. SALUD: Evita comer muy seguido en la calle, no es sano. CONSEJO: Necesitas organizarte un poco más, lleva una agenda de las cosas pendientes.