Este es el horóscopo del 13 al 19 de septiembre de 2020

Por: Carlos Pineda 07:00 AM / 13/09/2020

ARIES: Marzo 20 – Abril 20

Esta semana recarga tus pilas y prepárate para los retos, te pondrán pruebas en tu camino, que al final te fortalecerán, la clave es ser humilde. TRABAJO. Te recomiendo que mantengas la calma ante energías encontradas que hay en tu sitio de trabajo. Tolerancia. AMOR: Aclara las dudas a tiempo, no permitas que las circunstancias se te escapen de las manos. Puedes ser muy duro(a) o directo(a) y eso a veces duele. SALUD: Molestias en la zona lumbar. CONSEJO: Querrás hacer un viaje para relajar tensiones

TAURO Abril 21 – Mayo 21

Hay algo que te hace sentir incómodo(a) en tu casa, busca la solución. Alimenta tu mundo interior, allí siempre encontraras respuestas. TRABAJO: Mejora el ambiente, la solidaridad y el compañerismo llegan a tu oficina. AMOR: Conversación pendiente con tu pareja donde es preciso poner las cartas sobre la mesa para entenderse mejor. Es importante no solo decir palabras bonitas. SALUD: Molestia en una pierna. CONSEJO: No acumules los disgustos, háblalos en el momento oportuno y pasa la página



GÉMINIS Mayo 22 – Junio 21

Es recomendable poner en orden tus ideas para canalizar tus energías. La dispersión mental es tu talón de Aquiles- TRABAJO: Conversación productiva que generara un nuevo proyecto. AMOR: Estarán viviendo los mejores momentos en tu relación, sientes más apoyo de tu pareja y te entusiasmas a hacer las cosas bien. SALUD: Contracciones musculares en la espalda. CONSEJO: Lleva las cosas con mucha calma, si has esperado tanto, llénate de paciencia y tolerancia.

CÁNCER Junio 22 – Julio 23

Semana donde todo comienza a tomar un rumbo definitivo. Noticia que te afectara los sentimientos. Lo que no se da es porque no te conviene. TRABAJO: Mucho movimiento, arreglo de cuentas, te exigirán tener algo al día. Prueba tu suerte viene un dinero inesperado. AMOR: Persiste una sensación de vacío que no sabes descifrar y te hace cambiar de temperamento con tu pareja. SALUD: Molestias gripales CONSEJO: Muchas veces nos quejamos por lo que nos toca vivir, recuerda que son aprendizajes.

LEO Julio 24 - Agosto 23

Tomarás control de tu vida, poniéndote restricciones y organizándote. Limpia tu casa, hay una energía que atrae discordia, coloca flores frescas. TRABAJO: Estás trabajando tu seguridad económica, tendrás que tomar decisiones drásticas. AMOR: Quieres poner a prueba el amor, si sientes que esto te dará más estabilidad emocional, ¡hazlo! SALUD: Chequeo del estómago... CONSEJO: El amor se disfruta, y si diseñas una estrategia que sea para conducir a la felicidad que sea pensando en sumar, nunca en restar

VIRGO Agosto 24 – Septiembre 20

Estás temperamental y asumes actitudes fuera de lugar, eso te confunde a ti y a los demás Trata de limar asperezas. Logras salir de una deuda que te quitaba el sueño. TRABAJO: Busca triunfar por tus propios méritos. Comienzas un período de prosperidad y abundancia, lograras lo que quieras. AMOR: Los que tienen pareja quieren sentir más el calor del hogar. Los solteros quieren sentir tranquilidad en su corazón. SALUD: Resequedad en la piel. CONSEJO: Te estás presionando mucho para lograr tus objetivos.

LIBRA Septiembre 24 – Octubre 23

Deja que todo siga su curso en completo orden divino. Saldrás muy beneficiado de todos estos cambios si los manejas con mucha inteligencia. EMPLEO: Se dará una buena oportunidad, tienes que irte ganando las cosas. AMOR: Nostalgia porque quisieras que las cosas fueran diferentes, pero no consigues la fórmula para lograr el cambio, conversa profundamente con tu pareja. SALUD: Suma a tu rutina alguna actividad física. CONSEJO: Aprende de las lecciones que te da la vida para que no vuelvas a repetirlas.

ESCORPION Octubre 24 - Noviembre 22

Quieres darle una lección a alguien que te incomoda. Un ex vuelve a la carga y logra confundirte. Pon de tu parte para solucionar algo con vivienda. TRABAJO: Te sentirán muy bien en lo laboral. Los que esperaban quedar fijos reciben esa buena noticia y los que están en búsqueda de empleo lo consiguen. AMOR: Busca un punto de encuentro para poder entenderse y dialogar. SALUD: Cuidado con el colesterol y los triglicéridos. CONSEJO: Si sientes la necesidad de decir algo, dilo pero con tranquilidad.

SAGITARIO Noviembre 23 - Diciembre 21

Logras hacer un cambio en tu vivienda. Promesa que debes cumplir. Cuida los gastos. Conversación con un hermano para limar asperezas. TRABAJO: Se te presentará oportunidad que te brindará estabilidad. Aprovecha el tiempo al máximo. AMOR: Quieres un tiempo de soledad para hacer otras cosas y sanar su corazón, aunque no faltarán las conquistas. SALUD: Calambre o molestias circulatorias. CONSEJO: En ocasiones tu sinceridad te ocasionará problemas, pero correrás el riesgo, es parte de tu personalidad.

CAPRICORNIO Diciembre 22 - Enero 20

Durante esta semana te sentirás un tanto intranquilo, incómodo y hasta pesimista. Trata de no inmiscuirte en asuntos ajenos, ni de controlarle la vida a los demás. TRABAJO: Te sientes tranquilo, cuentas con ayuda de tus compañeros y hacen un buen equipo. Los que buscan empleo lo conseguirán. AMOR: Dale calidad de tiempo a tu pareja, para que no des lugar a las dudas ni a las inconformidades. SALUD: Malestar en la garganta. CONSEJO: Alimenta tu paz interior y con eso te sentirás fuerte.

ACUARIO Enero 21 - Febrero 19

Hay una situación que te tiene muy pensativo(a) con temores, no le des fuerza a esa energía, canaliza tus pensamientos y aleja la negatividad. EMPLEO: Luchas por una posición que mereces, simplemente paciencia. Hay una persona que te presiona y exige mucho. AMOR: Estás confundida(o). Date un tiempo para analizar qué es lo que quieres en tu vida. SALUD: Trata de dormir completo. CONSEJO: No hay que forzar las circunstancias, si algo no se cumple es porque simplemente no te convenía.

PISCIS Febrero 20 - Marzo 20

Te darás cuenta que el tiempo de Dios es perfecto y nada pasa por casualidad. Realiza alguna actividad donde drenes o conozcas gente nueva. TRABAJO: Algo contundente pasará en tu sitio de trabajo, que te hará pensar en buscar nuevos espacios. AMOR: Tendrás una conversación con tu pareja, acerca de tus necesidades y lo que planificas para tu vida, le darás un ultimátum. SALUD: Un poco de malestar en el estómago. CONSEJO: Si piensa invertir un dinero, no te dejes llevar por las primeras impresiones.