Este es el horóscopo del 13 al 19 de diciembre de 2020

Por: Carlos Pineda 07:26 AM / 13/12/2020

ARIES: Marzo 20 – Abril 20

La terquedad y la soberbia no te llevarán a ningún lado, soluciona las dificultades con optimismo. Sueños premonitorios. TRABAJO: Mientras más humilde seas más oportunidades conseguirás. Si te llenas de armonía nada podrá quebrantarte. AMOR: Tienes que aprender a oír más a tu pareja para que puedan ser felices, la relación no es una lucha entre inteligentes. SALUD: Cuida tu vista. CONSEJO: Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, mejor cuida lo que tienes para que después no te lamentes

TAURO Abril 21 – Mayo 21

Hay algo dentro de ti que te perturba. Déjalo salir para que puedas tener tranquilidad. Se resuelve alguna situación legal. Realiza actividad física para drenar estrés. TRABAJO: En búsqueda de una mejora, tocarás puertas para lograr estabilidad. AMOR: Te sentirás tranquilo, quieres llevar las cosas con calma y disfrutar del amor. SALUD: Trata de comer a la hora y tómate tu tiempo para descansar. CONSEJO: La meditación y el descanso te darán más claridad de pensamiento, no quieras correr antes de caminar.

GÉMINIS Mayo 22 – Junio 21

Hay mucho cansancio, te hace falta un paréntesis. Quieres demostrar que sí puedes con un proyecto que estará en tus manos. Sientes que el tiempo no te alcanza. Le brindas tu mano amiga a alguien que en verdad lo necesita. TRABAJO: Mucho movimiento. Ganas terreno porque te has manejado con inteligencia y paciencia. AMOR: Tiempo de adaptación, plenitud. El amor hace todo posible SALUD: Contracción muscular, descansa. CONSEJO: Si estás en armonía internamente, pensarás positivamente

CÁNCER Junio 22 – Julio 23

No involucres a terceros en situaciones que dependen sólo de ti, tendrás que poner normas en tu casa para evitar conflictos. TRABAJO: Todo marcha bien en un ambiente agradable. Harás una inversión importante, analiza bien antes de decidir. AMOR: Sientes un poco fría a tu pareja, incentiva el amor, la rutina deteriora el amor. SALUD: Maneja tu carácter para que no te estreses CONSEJO: Tienes varios proyectos en mente dale la fuerza suficiente, concentra tus energías y verás resultados sorprendentes.

LEO Julio 24 - Agosto 23

Te tocará asumir nuevos retos que te parecerán difíciles, pero así es la vida: llena de retos, con aciertos y desaciertos. Trata de controlar tu carácter puedes lastimar a las personas que te rodean. TRABAJO: Debes organizar tus planes y activa tus ideas creativas. AMOR: Evita las discusiones, armoniza tu hogar, prende mucho incienso de canela y miel. SALUD: Un poco de malestar en el estómago. CONSEJO: El orden en tu casa es muy importante para que la energía fluya, cambia los muebles de sitio.

VIRGO Agosto 24 – Septiembre 20

Nueva faceta en tu vida, analiza bien los pro y contra de ese proyecto, pero recuerda que quien no arriesga no gana. Empiezas a dudar por un comentario, no escuches chismes. TRABAJO: Te harán varias propuestas, por lo que te sentirás un poco confundido ya que quieres más estabilidad y beneficios. AMOR: Disfrutas de una etapa de dedicación, estás feliz. El amor es una magia… SALUD: Dolor en un pie. CONSEJO: La vida es por etapas, disfruta y aprende de cada una de ellas y te sentirás complacido.

LIBRA Septiembre 24 – Octubre 23

Mucho entusiasmo, comienzas un nuevo proyecto y sentirás el apoyo de la gente que te rodea. Te invitan a una celebración fuera de lo normal. Te preocupas por la conducta de un hijo. TRABAJO: Con esfuerzo irás avanzando, dedícate a lo tuyo sin aceptar distracciones que te desvíen. AMOR: Alguien te invita a salir y te entusiasma mucho. Los que ya tienen pareja vivirán momentos muy intensos. SALUD: Bienestar CONSEJO: No hay mal que por bien no venga, recuerda que el tiempo de Dios es perfecto.

ESCORPION Octubre 24 - Noviembre 22

Algo te causará asombro. Necesidad de afectos o de más unión en la familia, prepara algo especial. TRABAJO: Estás ahorrando quieres tener tu propio negocio que te brinde estabilidad y, sobre todo, que nadie te dé los parámetros a seguir. AMOR: Adoras a la persona que comparte contigo, pero hay un vacío que no ha descubierto; cuando lo haga se ganará por completo tu corazón. SALUD: Visita al oftalmólogo. CONSEJO: Cada quien es el dueño de su vida, de su destino, por eso agarra la sartén por el mango.

SAGITARIO Noviembre 23 - Diciembre 21

Mucho movimiento. Tendrás que ganarle la batalla al estrés. Dedícale más tiempo al hogar y planifica salidas, recarga tus pilas y ordena tus ideas. TRABAJO: Sientes que te sacrificas y no le ves el resultado a tanto esfuerzo, no te desanimes, te levantarás. AMOR: Quisieras sentir apoyo y comprensión. Conversen porque cada quien anda por su lado y puede perderse la esencia. SALUD: Estrés, dolencia en la cervical. CONSEJO: Llénate de "buena vibra" y ¡demuéstrale al mundo que sí puedes!

CAPRICORNIO Diciembre 22 - Enero 20

Necesitas una limpieza espiritual, busca canalizar tus energías mentales y espirituales para que concretes todo lo que tiene que ver con lo económico. Planifica y organízate tus ideas. TRABAJO: En una reunión de amigos conocerás a una persona que te ofrecerá una oportunidad que debes aprovechar. AMOR: Compromisos firmes en pareja. SALUD: Dolores de cabeza por disgustos, tómate las cosas con calma. CONSEJO: No tomes la vida a la ligera, disfruta de los momentos, poniendo las cosas en su lugar.

ACUARIO Enero 21 - Febrero 19

Enfrentarás críticas, lo importante es que te sientas bien contigo mismo. Necesitas un descanso o alejarte de la rutina. Dedícale tiempo a tu círculo familiar. TRABAJO: Ciclos de abundancia. Aprovecha la época de las vacas gordas para que cuando venga la de las flacas estés bien. AMOR: Alguien despierta una nueva ilusión en tu vida. Comienza un nuevo ciclo y estarás más tranquilo. SALUD: Exámenes pendientes. CONSEJO: Si hablan de ti no te preocupes, preocúpate si pasa lo contrario.

PISCIS Febrero 20 - Marzo 20

Quieres arreglar ciertos detalles en tu casa. No confíes mucho en amistades, pueden traer chismes y generar conflictos TRABAJO: Establece buenas relaciones públicas y encontraras la estabilidad que tanto anhelas. AMOR: Momentos de tensión que te pondrán en una encrucijada, deja el agua correr y todo volverá a su cauce. SALUD: Lumbagos, no levantes pesos en frío ni hagas movimientos bruscos. CONSEJO: Cada experiencia enseña una nueva lección y te hará crecer como ser humano.