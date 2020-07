Este es el horóscopo del 12 al 18 de julio de 2020

Por: Carlos Pineda 06:37 AM / 12/07/2020

ARIES: Marzo 20 – Abril 20

Tomas las riendas de tu vida. Colocaras las cosas en su sitio en relación con lo que debes hacer para contribuir a tu felicidad. Libérate de las ataduras y lograras la armonía contigo mismo(a). TRABAJO: Confía en tus fortalezas y tendrás un largo camino de triunfos. AMOR: Lucha por un sentimiento que se hace difícil por restricciones que tú mismo(a) has puesto en el camino. SALUD: No abandones el gimnasio. CONSEJO: Visita sitios que te pongan en contacto con la naturaleza, te sentirás renovado(a).

TAURO Abril 21 – Mayo 21

Te recomiendo un baño con infusión de hojas de menta para que todo fluya con más claridad. Época de gastar en lo necesario y no en lujos. TRABAJO: Apertura en lo económico y laboral. Sin duda alguna, algo te sorprenderá y te caerá como del cielo, como anillo al dedo. AMOR: No soportas las mentiras y alguna descubrirás esta semana, piensa muy bien como manejaras la información para que luego no te arrepientas. SALUD: Cuida tu estomago. CONSEJO: Escucha tu voz interior, allí esta la mejor respuesta

GÉMINIS Mayo 22 – Junio 21

Adquieres una responsabilidad que cambiará tu vida. La prudencia te lleva a la recuperación económica. Alguien te trata con doble cara, afina tu sexto sentido y descubrirás de quien se trata. TRABAJO: Se te ocurrirá una idea que le comunicarás a una mujer que te apoyará fielmente. AMOR: Muchos quieren comenzar un romance. Simplemente sé tú mismo(a) y ganarás terreno. SALUD: Dolores de espalda. CONSEJO: Trata de compartir un poco más con la familia para buscar compenetración.

CÁNCER Junio 22 – Julio 23

Cuídate de envidias a tu alrededor. Cuidado al bajar escaleras, puedes caerte. Andas en una eterna búsqueda para evitar malas decisiones. Toma una tregua para que sepas que es lo que realmente quieres. TRABAJO: Es el momento para hacer solicitudes y tocar nuevas puertas. AMOR: Sientes más apoyo de la pareja y trataran de hacer más cosas juntos. SALUD: Cuidado con el estomago. CONSEJO: Tendrás que ser mas observador y detallista para ahorrarte problemas, recuerda que cada cabeza es un mundo.

LEO Julio 24 - Agosto 23

Muchos compromisos. Te preparas para sorprender a personas de tu círculo social. Necesitas quedar bien con un grupo de conocidos. Buscas mejorar tu aspecto físico. TRABAJO: Hay trabajo atrasado y eso te mantendrá muy agitado. AMOR: Compartes momentos de tranquilidad. Extrañas algo que dejaste en el pasado. SALUD: Molestias en la garganta. CONSEJO: A punto de comenzar una nueva vida, mantén la firmeza con la que has enfrentado muchas situaciones para lograr lo que consideras mejor para ti.

VIRGO Agosto 24 – Septiembre 20

Logras concretar un negocio que te beneficia. Delegas responsabilidades en alguien que te ha demostrado amistad verdadera, recupera tus energías para conquistar cosas mejores. TRABAJO: Algo no anda bien en tu lugar de trabajo, tratarás de averiguar qué es lo que pasa. AMOR: Quieres una unión estable, aunque a veces te invaden las dudas. SALUD: Dificultad en la visión. CONSEJO: Requieres tiempo para canalizar tus proyectos y para esto debes estar claro en tus propias necesidades, habla con tu yo interno.

LIBRA Septiembre 24 – Octubre 23

Cambios positivos. Te sentirás renovado(a) y con los caminos abiertos para el triunfo. Buscaras la orientación de una persona del mundo espiritual para aclarar ciertas dudas. TRABAJO: El as de bastos, el sol y la rueda de la fortuna indican que disfrutaras de un gran golpe de suerte. AMOR: Reconciliaciones, etapas superadas para el bienestar y felicidad de ambos. La vida es un continuo aprendizaje. SALUD: Alergias en la piel. CONSEJO: Aprende a decir cuando sea necesario lo que piensas, comunícate.

ESCORPION Octubre 24 - Noviembre 22

Debes hacer una retrospección acerca de tu forma de actuar. Analízate de corazón y te darás cuenta de tus errores. TRABAJO: Cambios importantes que te harán ver de que eras feliz y no lo sabías, pero la vida es así: pone fuertes pruebas en el camino. AMOR: La creatividad debe estar a la orden del día si quieres mantener viva tu relacion. Cuentas con la disposición de tu pareja. SALUD: Un poco de dolor de cabeza. CONSEJO: Preocúpate por la familia o por tu madre. Pregunta como esta de salud. Te necesita.

SAGITARIO Noviembre 23 - Diciembre 21

Alguien acudirá a ti para pedirte un dinero prestado, recuerda que una mano lava la otra y las dos lavan la cara. TRABAJO: Harás una petición justa y sabrán escucharte. También te veo haciendo trabajos extra que te caen como anillo al dedo. AMOR: Tienes en tus manos la oportunidad de ser feliz, ¡aprovéchala! Los solteros están en búsqueda de su media naranja, pero, primero, tienen que vencer los temores que les han quedado del pasado. SALUD: Es necesario ejercitar tu cuerpo. CONSEJO: Hay que dar para recibir.

CAPRICORNIO Diciembre 22 - Enero 20

Debes compartir y salir un poco de la rutina, es bueno escuchar música, compartir con amistades. Tendrás un sueño que será muy revelador, analízalo, porque tiene que ver con situaciones espirituales. TRABAJO: Tocaste una puerta que se te abrirá para consolidar lo que quieras. AMOR: Tienes que tratar de lograr un mejor entendimiento con tu pareja. SALUD: Evita los disgustos. CONSEJO: No esperes acumular una larga lista de problemas para estallar, conversa en su momento lo que te moleste y veras que es más fácil

ACUARIO Enero 21 - Febrero 19

Estarás con el sexto sentido muy afinado, te avisara de situaciones ocultas que están en tu entorno. Mantén tus planes en silencio para que no se te caigan. Cuidado con documentos o situaciones legales. TRABAJO: Caras vemos, corazones no sabemos, cuidado a quien le entregas tu confianza para evitar traiciones. AMOR: No hagas lo que no te gusta que te hagan. SALUD: Molestia en una pierna, CONSEJO: La vida es un boomerang, por eso siempre es mejor hacer el bien si mirar a quien.

PISCIS Febrero 20 - Marzo 20

El entorno puede propiciar cambios bruscos en tu vida, no confíes, no emitas comentarios sin pensarlos muy bien antes. Intranquilidad que debe ser vencida con más esfuerzo y dedicación. TRABAJO: El ambiente esta tenso, manéjate con mucha diplomacia para no aparecer en los conflictos. AMOR: Hay que ser objetivos para no chocar con la realidad de golpe. SALUD: Cuida tu estomago. CONSEJO: Todo lo que anhelas se te dará cuando realmente estés preparado(a) para aceptar los cambios en tu vida.