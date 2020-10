Este es el horóscopo del 11 al 17 de octubre de 2020

Por: Carlos Pineda 07:34 AM / 11/10/2020

ARIES: Marzo 20 – Abril 20

Si decretas cosas positivas, llegará esa energía a tu ser. Debes estar más pendiente de tu madre. Viaje corto por carretera, cuidado con el exceso de velocidad. TRABAJO: Te llegará por sorpresa un aumento de sueldo que te llenará de nuevas esperanzas. Otros consiguen el empleo que estaban esperando. AMOR: Recuerda que la pareja es de dos, es importante que tu media naranja oiga las peticiones que tienes en mente. SALUD: Molestias circulatorias. CONSEJO: Di lo que necesites decir, de nada vale guardárselo

TAURO Abril 21 – Mayo 21

Trámite o arreglo de vehículo. Nuevos retos, saldrás bien librado porque todo lo haces con convicción. EMPLEO: Mucho trabajo. Notarás cambios que parecen bruscos, pero que, al final, son positivos. No le temas a los cambios, busca adaptarte. AMOR: Harás una buena llave con tu pareja. Aumentarán sus ganancias, y ello será lo primero de muchas cosas que harán juntos. SALUD: Problemas alérgicos. CONSEJO: La suerte está tocando tu vida para que la aproveches, pero recuerda: un paso a la vez.

GÉMINIS Mayo 22 – Junio 21

Algo a nivel espiritual te perturba, cuida más tu puesto de trabajo, documentos que movilizas en solicitud de dinero. EMPLEO: Cuida más el trabajo que tienes, estarás desganado para cumplir con tus labores. AMOR: Estás distanciado de la familia, busca la unificación, ya que lo necesitas. SALUD: Evita lugares donde hay fumadores, y si eres uno de ellos o déjalo de una vez. CONSEJO: Mantente cerca de personas que te quieren, acepta los consejos que te sirvan y los demás déjalos al olvido, debes aprender a escuchar

CÁNCER Junio 22 – Julio 23

Todo lo que hagas por mejorar será de provecho para ti y para tus seres queridos. Trabaja más para unificar a la familia y limar asperezas. TRABAJO: Contratiempos que te causan estrés, todo tiene su momento. AMOR: Tu vida amorosa es activa y feliz. Estarás más cerca de tu pareja. Si estás soltero, encontrarás pareja, aunque esa persona tendrá problemas para respetar tu espacio individual. SALUD: No te saltes las comidas. CONSEJO: Llénate de buenos pensamientos y la felicidad estará más cerca de ti.

LEO Julio 24 - Agosto 23

Debes equilibrar tus emociones y estar consciente de lo que necesitas y deseas en tu vida. Al levantarte, agradecer a Dios por todo lo que tienes. Amigo es el que está en todos los momentos de tu vida y quien no duda para decirte las verdades. TRABAJO: Necesitas sentir más seguridad, haz los ajustes que creas necesarios. AMOR: Este es un terreno donde tienes que pisar con calma, sin impulsividad, porque puedes herir corazones. CONSEJO: Aprende a mantenerte en la lucha, el que persevera, alcanza. Más constancia.

VIRGO Agosto 24 – Septiembre 20

Harás trámites solicitarás un crédito. Escucha los consejos de tu madre. No te sacrifiques demasiado, suelta cargas que no son tuyas. TRABAJO: Los desempleados consiguen trabajo. Los que ya lo tienen vivirán cambios dentro de la empresa que, sin duda, les beneficiarán. AMOR: Mucha compenetración en pareja, ya pasaron el período de prueba, estabilidad. Los solteros quieren apostarle duro al amor. SALUD: Dolores de cabeza. CONSEJO: Refuerza la confianza en ti mismo, vive con valor y fortaleza.

LIBRA Septiembre 24 – Octubre 23

Recuperación económica. Recuerda que Dios nos pone en el camino a quien conviene y quita a quien quiere perjudicarnos. Eres escéptico en lo espiritual, algo ocurrirá que te hará pensar diferente. TRABAJO: Aparta las inseguridades para que todo fluya. Asumes nuevas responsabilidades. AMOR: Cupido flechará a quienes buscan pareja. Todo marchará en armonía entre quienes ya la tienen. SALUD Visita al gastroenterólogo .CONSEJO: Siempre busca lo positivo aunque todo te parezca negativo.

ESCORPION Octubre 24 - Noviembre 22

Si piensas emprender un negocio, es oportuno que lo hagas en solitario. Aprende a conectarte con tu yo interno y recibirás respuestas. No reniegues ni te quejes por nada de lo que te ha tocado vivir, hacerlo atrae malas energías. TRABAJO: Suerte y evolución producto de tus esfuerzos; mantente en la lucha y activa tu creatividad. AMOR: Días felices en los que te sentirás amado. Cuidado con la competencia de poderes. SALUD: Bienestar. CONSEJO: Reconoce las señales divinas que se presentan en tu vida.

SAGITARIO Noviembre 23 - Diciembre 21

Colocarás en una balanza muchos aspectos de tu vida porque quieres sentirte realmente estable y no quieres sentirte perturbado por nada ni por nadie. TRABAJO: Tienes metas fijadas en un tiempo estimado y eso es importante porque te permitirá exigirte aun más para lograr el cometido. AMOR: No permitas que terceros se involucren en tu vida privada SALUD: Te hacen falta unas vacaciones. CONSEJO: Te gustan los retos y tienes el potencial para superarlos. Simplemente trabaja la paciencia.

CAPRICORNIO Diciembre 22 - Enero 20

Te has vuelto extremista, producto del cansancio o de situaciones que agotaron tu paciencia, por lo que ahora has decidido cambiar la estrategia para ver qué pasa. Un viejo amigo te llama para proponerte una actividad lucrativa. TRABAJO: Nuevo camino que puede estresarte más de lo normal, ten control y paciencia. AMOR: Recibes mucho apoyo de tu pareja. Los solteros están dándose nuevas oportunidades. SALUD: Dieta y ejercicios. CONSEJO: Está permitido caerse, pero es obligatorio levantarse.

ACUARIO Enero 21 - Febrero 19

Días difíciles, sientes que alguien te traiciona. Si tienes miedo a encontrar, no indagues. La vida es una constante toma de decisiones. Suelta cargas que no te pertenecen. T RABAJO: Un poco de apatía. Separa las cosas, todo tiene su momento y su lugar. AMOR: Estás luchando con gran fortaleza para mantener la unión, pero recuerda que el amor es de dos y la intención tiene que estar en el corazón de ambos. SALUD: Insomnio. CONSEJO: No seas caprichoso, sé realista al momento de estudiar las situaciones.

PISCIS Febrero 20 - Marzo 20

Chismes que llegan dejándote muchas confusiones. Tomarás una actitud un poco misteriosa, no pagues con la misma moneda, sé más astuto y menos predecible. TRABAJO: Harás lo posible por mejorar el ambiente de trabajo. Habrá quienes se resistirán, deja el agua correr. AMOR: Deberás dedicarles más tiempo a los hijos. Madre o hermana mayor te causan susto por quebranto de salud. SALUD: Acidez estomacal. CONSEJO: Vive de manera sencilla y profunda cada día, recuerda que la vida es un regalo.