Este es el horóscopo del 2 al 8 de agosto de 2020

Por: Carlos Pineda 07:32 AM / 02/08/2020

ARIES: Marzo 20 – Abril 20

Debes dejar atrás los temores y las dudas. Dale fuerza y optimismo los proyectos que tienes en mente y verás que no hay imposibles. Arreglo de documentos que tienen que ver con un vehículo. TRABAJO: Quienes están buscando empleo o quieren un cambio lo conseguirán. AMOR: Necesidad de sentirse amados(as). Los solitarios están muy ansiosos, quieren que llegue su alma gemela. SALUD: Visita al oftalmólogo. CONSEJO: Maneja la impulsividad, aprende a oír. Recuerda que la verdad es relativa.

TAURO Abril 21 – Mayo 21

Intenta resolver los problemas que tienen que ver con tu casa, algo tendrás que remodelar. No le tengas miedo a los cambios. TRABAJO: Viene un cambio, sentirás que valió la pena el trabajo que venías haciendo. AMOR: El amor es la base de toda relación, pero la alimentan la comunicación, la amistad, la solidaridad y los detalles. SALUD: Molestia en la columna. CONSEJO: Es necesario renovar tus energías. Báñate con sales energéticas de coco o de San Miguel, por lo menos siete días continuos.

GÉMINIS Mayo 22 – Junio 21

Debes distraerte o hacer alguna actividad que te agrade, lo necesitas. Antes de señalar a alguien investiga bien las circunstancias, recuerda que las palabras no pueden recogerse. TRABAJO: Si piensas pedir un cambio en tu trabajo, hazlo, te sentirás con mejor disposición para hacer tus deberes. AMOR: Manéjate con armonía e inteligencia para que ganes terreno en el amor y se disipen la dificultades. SALUD: Estarás saludable. CONSEJO: No hay que esperar a que pase la tormenta, hay que danzar bajo la lluvia.

CÁNCER Junio 22 – Julio 23

Recibirás un dinero que te ha costado mucho trabajo recuperar. Mantén la confianza en ti mismo, será tu mejor escudo. No es bueno crearse falsas expectativas. TRABAJO: El ambiente mejora; debes actuar con diplomacia, recuerda que "caras vemos corazones no sabemos". AMOR: Entiendes, pero no comprendes. No hagan llover sobre mojado, hace falta ponerse en los zapatos del otro. SALUD: Preocupaciones que te quitan el sueño. CONSEJO: Muchos tendrán que pagar una promesa por asunto de trabajo.

LEO Julio 24 - Agosto 23

Es tiempo de crecimiento. Darás pasos hacia tu estabilidad y verás que sí se puede mientras estén las ganas vivas. Reencuentro con amistades te hará sentir renovado(a), te hace falta hacer cosas diferentes. TRABAJO: Aprenderás cosas nuevas que, si bien son un poco complicadas, te harán ganar terreno en lo laboral. AMOR: Etapa de plenitud en pareja para ir creciendo juntos. SALUD: Molestias circulatorias. CONSEJO: Preocúpate por tu salud, visita al médico, aliméntate sano y haz un poco de ejercicio

VIRGO Agosto 24 – Septiembre 20

Estás buscando equilibrio económico y lo conseguirás por tus propios medios. Mejora la comunicación con la familia. TRABAJO: Se despierta la suerte en este plano, se te presentará la manera de hacer dinero, lo demás depende de ti. Trata de administrarte mejor. AMOR: El amor, definitivamente, siempre vence los obstáculos y lo que es del cura llega a la iglesia. Ahora quedará de tu parte dar lo mejor de ti. SALUD: Necesidad de dormir, hay cansancio CONSEJO: Sigue tu instinto; allí encontrarás el camino a seguir.

LIBRA Septiembre 24 – Octubre 23

Debes fortalecer la confianza en ti mismo(a). Suelta los miedos y ábrete al amor. Venta de vehículo. Comenzarás una rutina de dietas y ejercicios, necesitas sentirte más seguro(a) de la imagen que irradias. TRABAJO: Con tus pensamientos puedes atraer cosas maravillosas. AMOR: Puedes buscar las mejoras económicas, pero jamás dejes a un lado la familia. SALUD: Estrés. AZAR: CONSEJO: No olvides que hay un Dios que todo lo ve, él no nos pone pruebas que no podamos superar.

ESCORPION Octubre 24 - Noviembre 22

Aclara las dudas. Es recomendable encontrarte con tu yo interno en un lugar que te inspire. Te preocupa la salud de una hija. Proyectos que se consolidan, darás gracias a Dios. TRABAJO: Todo lo que hagas o emprendas hazlo por ti. AMOR: No empeñes tu palabra hasta no estar seguro(a) de lo que piensas hacer. SALUD: Migrañas. CONSEJO: Distribuye tu tiempo para que no te sientas agobiado(a) y ello repercuta en tu comportamiento o estado de humor.

SAGITARIO Noviembre 23 - Diciembre 21

Tienes un potencial espiritual muy bonito. Sueños premonitorios te indicarán el camino a seguir. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Semana de cambios energéticos, aprovéchalos. TRABAJO: Tus destrezas serán el blanco de envidia de mucha gente. AMOR: Están en un buen momento, quieren apostarle duro al amor y dejarse llevar por su magia. SALUD: Cuidado con la columna. CONSEJO: Todo lo que ocurre en nuestras vidas es para aprender y hacernos más fuertes. Renacerás como el ave fénix.

CAPRICORNIO Diciembre 22 - Enero 20

Reflexiona. Prepárate para asumir nuevos retos. Aclaras una situación familiar. Estás rodeado de suerte, aprovéchala para concretar los proyectos. No exagerar. Cuidado. TRABAJO: Tendrás oportunidades para sentirte realmente a gusto. Recibes una llamada muy importante. SALUD: Dolores de cabeza. AMOR: Romance intenso. Los casados estarán planificando un viaje o alguna actividad para escapar de la rutina. CONSEJO: La paciencia y la tolerancia te dan la posibilidad de analizar mejor las circunstancias.

ACUARIO Enero 21 - Febrero 19

Planificarás hacer algo diferente. Te hace falta drenar las preocupaciones. Recibes noticias de un trámite legal que te causará alegrías. Saldrás de compras porque quieres sorprender a alguien. TRABAJO: Reconocimientos, prosperidad y abundancia. Cambios para bien. Te delegan algo importante. Apoyarás a un familiar en un negocio. AMOR: La vida te ha premiado con el ser que te acompaña. SALUD: Gripes. CONSEJO: Muchas ideas productivas, pero te cuesta ponerlas en marcha, busca la manera.

PISCIS Febrero 20 - Marzo 20

Comenzarás la semana con ideas revueltas que no te ayudarán a resolver las dificultades. Piensa en positivo, confía en ti y organiza lo que es prioridad en tu vida. TRABAJO: Avanzas a pasos agigantados. AMOR: Ciertas inconformidades te hacen dudar. La verdad está dentro de ti, aprende a escuchar lo que necesita tu corazón. SALUD: Bienestar. CONSEJO: Ten fortaleza, no tires la toalla. Piensa en que todo tiene solución en la vida, simplemente actúa sobre la marcha y, sobre todo, con la fe en tu corazón.