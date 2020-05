Estas son las series y filmes que Netflix estrenará en junio

Este mes se lanzará la última temporada del popular drama adolescente Por trece razones.

Por: Agencias 08:05 AM / 31/05/2020

Netflix lanzará nuevas temporadas de algunas de sus series más populares en junio de 2020, junto con nuevas películas de Spike Lee y Will Ferrell.

Este mes verá las temporadas finales de la comedia de renacimiento de los 90 Fuller House, así como el drama adolescente 13 Reasons Why. La oscura comedia electoral de Ryan Murphy The Politician regresa para una segunda temporada, Queer Eye se muda a Filadelfia para su quinta temporada de cambios de imagen y el sencillo y dulce programa de citas Dating Around vuelve para una segunda temporada, esta vez ambientada en Nueva Orleans.

Lo más destacado del mes para Netflix puede ser la primera película de transmisión directa de Spike Lee, Da 5 Bloods, cuando cuatro veteranos afroamericanos de Vietnam regresen a ese país en busca del cuerpo de un compañero caído, y un alijo de oro.

En el lado más brillante también está Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, un documental musical protagonizado por Will Ferrell y Rachel McAdams como un dúo de cantantes islandeses.

Otras ofertas potencialmente intrigantes incluyen el documental de ortografía Spelling the Dream, el documental médico ambientado en un hospital de la ciudad de Nueva York Lenox Hill y el ridículo programa de juegos Floor Is Lava, donde los equipos navegan por una habitación sin tocar el piso porque, lo adivinaste, el piso es lava.

Netflix también ha anunciado que la tercera y última temporada del exitoso thriller de conspiración de viajes en el tiempo alemán Dark se lanzará el 27 de junio, no por casualidad, la fecha del apocalipsis en la línea de tiempo de la serie.

¿Qué más viene en junio?

Series

‘Las Kardashian’ T1-2: estreno 1 de junio

‘Mujeres ricas de Beverly Hills’ T1-2: estreno 1 de junio

‘Married to Medicine’ T1: estreno 1 de junio

‘The Real Housewives of New York City’ T1: estreno 1 de junio

‘Miraculous - Las aventuras de Ladybug’ T1-3: estreno 1 de junio

‘Bellow Deck’ T1: estreno 1 de junio

‘44 gatos’ T2: estreno 1 de junio

‘Madres forzosas’, episodios finales: estreno 2 de junio

Fuller House: The Farewell Season: estreno 2 de junio

‘Baki’ parte 3: estreno 4 de junio

‘¿Me oyes?’: estreno 4 de junio

‘Por 13 razones’ T4: estreno 5 de junio

‘Perdida’: estreno 5 de junio

‘Queer Eye’ T5: estreno 5 de junio

‘Reality Z’ T1: estreno 10 de junio

‘F is for Family’ T4: estreno 12 de junio

‘Kipo y la era de las bestias mágicas’, temporada 2: estreno 12 de junio

‘The Woods’: estreno 12 de junio

‘Pose’ T2: estreno 12 de junio

‘Alexa & Katie’ T3: estreno 13 de junio

‘Rick y Morty’ T4: estreno 17 de junio

‘La orden’ T2: estreno 18 de junio

‘Feel the Beat’: estreno 19 de junio

‘Floor is lava’: estreno 19 de junio

‘One Way for Tomorrow’: estreno 19 de junio

‘The Politician’ T2: estreno 19 de junio

‘The Sinner: Jamie’: estreno 19 de junio

‘Dark’ T3: estreno 27 de junio

‘Rupaul´s Drag Race’ T12+Untucked': sin fecha.

Películas y documentales