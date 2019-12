Estas fueron las 10 canciones más reproducidas del 2019 en Spotify

En el género latino “Calma” de Pedro Capó y Farruko fue el tema más sonado dentro de la plataforma. En el segundo lugar se encuentra “Con Calma” de Daddy Yankee y en el tercer lugar “Con Altura” de Rosalía y J Balvin.

Por: Serena Di Zazzo 09:20 AM / 31/12/2019

La forma de inspiración y relajación más popular en el mundo siempre ha sido la música debido a su gran alcance alrededor del mundo, que se da, en mayor parte, gracias a las plataformas de streaming, como Spotify.

Como es costumbre, la empresa de difusión de canciones publicó la lista de canciones y álbumes más reproducidos en los últimos 12 meses.

El Top 5 de las canciones más escuchadas se encuentra liderado por Camila Cabello y Shawn Mendes con su romántico tema Señorita que alcanzó 1.000 millones de reproducciones desde su estreno en junio.

A la pareja del momento le siguen Bad Guy de Billie Eilish que obtuvo 990 millones de escuchas y Sunflower de Post Malone, artista más escuchado de 2019 en la plataforma, en el tercer lugar.

En el género latino “Calma” de Pedro Capó y Farruko fue el tema más sonado dentro de la plataforma. En el segundo lugar se encuentra “Con Calma” de Daddy Yankee y en el tercer lugar “Con Altura” de Rosalía y J Balvin.

En el apartado de álbumes, la estadounidense Billie Eilish es quien encabeza la lista, seguida de Post Malone y Ariana Grande.

A continuación el Top 5 de las canciones preferidas por los usuarios de Spotify.

1. “Señorita” de Camila Cabello y Shawn Mendes

2. “Bad Guy” de Billie Eilish

3. “Sunflower” de Post Malone y Swae Lee

4. “7 Rings” de Ariana Grande

5. “Old Town Road-Remix” de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus

Aquí el Top 5 cinco de los álbumes más reproducidos.

1. When we all fall asleep, where do we go? de Billie Eilish

2. Hollywood’s Bleeding de Post Malone

3. Thank U, Next de Ariana Grande

4. No.6 Collaborations Project de Ed Sheeran

5. Shawn Mendes de Shawn Mendes