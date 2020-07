Estallan las redes por premio a Bad Bunny como compositor del año

Sin duda el organismo que le otorgó el premio no tomó en cuenta criterios de calidad, sino su número de reproducciones.

Por: EFE 03:38 PM / 10/07/2020

La Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (Ascap) otorgó el martes 7-J al puertorriqueño Benito Antonio Martínez, más conocido como Bad Bunny, el premio al Mejor Compositor del Año, en una gala virtual dedicada a la música latina.

El artista, autor de éxitos globales como Safaera, Qué pretendes, Yo perreo sola, Ni bien ni mal, Callaíta, La canción, Solo de mí, No me conoce o Soltera, no ha reaccionado en sus redes sociales, pero sí lo han hecho miles de internautas que han expresado su perplejidad e incluso su indignación por el fallo del jurado.

Una de las letras de esta superestrella de la música urbana que se han citado en redes sociales para ridiculizar el premio es la de 'Pa Romperla', que dice:

"Hoy quiero que la noche salga / Pa' romperla, pa' romperla /

Baby, pónteme de espalda / Pa' romperla, pa' romperla /

Hoy quiero que la noche salga / Pa' romperla, pa' romperla /

Mamacita, póngase de espalda / Pa' romperla, pa' romperla /

Evidentemente hay muchos compositores que se merecen el premio más que Bad Bunny --destacó el diario español ABC-- pero la decisión de la Ascap tiene su explicación, y es que no se valoran criterios de calidad, sino que se tienen mucho más en cuenta el número de reproducciones y visualizaciones que los artistas consiguen con sus canciones y videos en todo el mundo.

Por eso, la institución estadounidense también ha reconocido el trabajo de Daddy Yankee entregándole el galardón a Mejor Canción del Año por 'Con calma'.

"La música latina es una de las más populares en el mundo", dijo en un videomensaje el presidente de Ascap, Paul Williams. "Esto es así porque sus ritmos, su pasión, honestidad y el profundo amor por sus tradiciones y el don de traspasar barreras nos hablan a todos por igual, no importa el lenguaje que hablemos".

Otros ganadores de premios Ascap han sido Romeo Santos (Mejor Artista del Año), Belinda, Sebastián Yatra, Anuel AA, Billie Eilish, Karol G, Natti Natasha y Natalia Lafourcade, Lunay y Piso 21, entre otros.

Operado de apendicitis

Apenas dos días después de anunciarse su distinción como Compositor del Año, Bad Bunny fue sometido a una operación de apendicitis el jueves 9-J en San Juan, Puerto Rico, informó la agencia Efe.



El artista se encontraba hospitalizado este viernes 10-J en el Doctors Center de la capital puertorriqueña, en Santurce. "Él va estar bien, se está recuperando", indicó una fuente.



Se prevé que la recuperación del músico sea de hasta cinco días.



Bad Bunny se convirtió el martes 7-J en el segundo hombre que aparece solo --sin una mujer-- en la portada de la revista Playboy y en el primer reguetonero en acaparar la tapa de esa publicación para adultos.