Esposa de Will Smith confesó que le fue infiel con un rapero

La pareja habló cara a cara sobre la relación de Jada Pinkett Smith con el rapero August Alsina.

Por: Agencias 04:00 PM / 11/07/2020

Desde hace unas semanas, el aparente sólido matrimonio de Will Smith y Jada Pinkett Smith pasó ser foco de todos los medios luego de que el rapero August Alsina asegurara en el programa Breakfast Club haber mantenido un romance con la actriz con el consentimiento de su esposo.

A través de voceros, el protagonista de “Hombres de negro” y su esposa desmintieron estas declaraciones; sin embargo, Alsina se mantuvo firme en su versión y aseguró que entre ellos existía una relación abierta.

Ahora, luego de que el rapero revalidara el testimonio, la querida pareja de Hollywood decidió hablar frente a frente y con el mundo de testigo sobre lo ocurrido en su relación hace unos años en el programa de Facebook que conduce Jada, Red Table Talk.

La pareja se sentó en la mesa redonda roja y fue ahí donde la intérprete finalmente se sinceró y admitió haber sido infiel a su marido con August, un amigo de su hijo Jaden Smith, conmocionando a los espectadores.

“Creo que debes decir de manera clara qué pasó”, señaló Smith. “¿Sobre qué?”, contestó ella evasiva, provocando entonces que la querida estrella hollywoodense comenzara a guiar la conversación.

“Nosotros decidimos que íbamos a darnos nuestro espacio… ¿y qué pasó?”, le preguntó, recordando dónde comenzó ese tumultuoso momento de su relación.

“Sí, y entonces yo me metí en enredo con August”, confesó. “¿Un enredo?”, inquirió él entre risas. “Sí”, contestó, pero Smith la corrigió: “Una relación”.

Tras la revelación inicial, ambos comenzaron a abrirse y por primera vez confesaron que hace 5 años su relación atravesó por una crisis y pensaron en separarse. En este tiempo fue que Jada conoció a August Alsina, quien estaba sufriendo con su salud mental.

“Realmente pensé que nunca más íbamos a hablarnos, sentí que había terminado”, confesó el reconocido histrión. “Definitivamente habíamos roto”, agregó ella y entonces procedió a explicar cómo fue que se “enredó” con el joven 21 años menor que ella.

“Hace 4 años y medio o 4 empecé una amistad con August. De hecho nos volvimos muy, muy amigos. Todo empezó porque él necesitaba ayuda. Yo quería ayudarlo con su salud, con su estado mental. Y yo también tenía mucho dolor, me sentía destruida y en el proceso de esa relación me di cuenta de que no se puede encontrar felicidad fuera de ti mismo”, reconoció.

“Lo que yo recuerdo es que cuando apareció August, estaba muy enfermo”, dijo Will interviniendo. “¿Y luego qué hiciste, Jada?”, la cuestionó.

“A medida que pasaba el tiempo, me metí en otro tipo de enredo con August. Solo quería sentirme bien. Había pasado tanto tiempo desde que no me sentía bien. Y fue una alegría ayudar a sanar a alguien”, confesó.

Luego de haberse descubierto ante su esposo y el mundo, ambos entonces hicieron hincapié en que lograron superar el oscuro episodio y salvaron su matrimonio. Aunque no dieron detalles, enfatizaron que ya cumplen más de 20 años juntos y que planean seguir unidos.

La pareja se conoció después de que ella fuera rechazada en el casting para interpretar a la novia del actor en "El príncipe del rap", la popular serie de los 90 que Will Smith protagonizó. En la actualidad, los actores llevan casi 23 años casados, y son padres de Jaden y Willow Smith, de 21 y 19 años respectivamente.