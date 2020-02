Esperando esta noche: J. Lo sobre su presentación en el Super Bowl

La cantante dijo que espera que su actuación con la cantante colombiana Shakira inspire y una a la gente.

Por: AP 10:00 AM / 02/02/2020

Faltan menos de 24 horas para el escenario y Jennifer López está preparando su gran actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, resumiendo con siete palabras: "Sí, estamos en el meollo".

“Sabes, todo sucede cuando se supone que debe suceder. Hubo muchos años en los que pensé en hacer el Super Bowl y que era algo que quería hacer e incluso donde me hablaron al respecto. Aquí es cuando Dios me elige para hacerlo ”, dijo la noche del sábado en una entrevista con The Associated Press, tomando un descanso de los ensayos.

“Esto es cuando estaba destinado a ser. Esto es cuando estaba destinado a ser y estamos listos y no podemos esperar. No puedo esperar ".

López abrirá el escenario este domingo 2-F en el Hard Rock Stadium de Miami cuando los San Francisco 49ers se enfrenten a los Kansas City Chiefs.

La cantante, cuyos éxitos incluyen "Waiting for Tonight", "I'm Real", "Jenny from the Block" y otros, dijo que espera que su actuación con la cantante colombiana Shakira inspire y una a la gente.

"Es una plataforma tan grande y piensas, 'OK, ¿qué es lo que quiero hacer?' Y para decirte la verdad, ya sabes, cuando pienso en los deportes ... y la música, esas son las dos cosas que realmente, realmente unen a las personas. Entonces, para mí, es una oportunidad para unir realmente a las personas en un momento de celebración, en alegría, amor, unidad y felicidad. Eso es lo que siento que vamos a proporcionar (el domingo) ”, dijo. "Realmente se trata de amor y unidad y celebrar el potencial en cada persona que está dentro de cada uno de nosotros por todas las cosas hermosas que somos".

La cantante del Bronx, cuyo año de gran éxito incluyó críticas entusiastas de su actuación en la película "Hustlers", que le valió una nominación al Globo de Oro, dijo que está orgullosa de ver a dos exitosos creadores latinos en un escenario tan global.

“Soy una mujer, soy latina y estadounidense y estoy orgullosa de todas esas cosas. Si me vas a describir, supongo, eso es lo que es. Entonces, todas esas cosas serán parte de la actuación con seguridad. Realmente espero que empodere a las personas ”, dijo. “Hay tanto que podemos lograr, solo Shakira y yo estar en ese escenario es algo a lo que la gente dice: 'Sí, todo es posible. También podemos estar allá arriba '”.

López dijo en voz alta quién se uniría a ella y a Shakira en el escenario, y dijo: "Quiero que cada momento la gente diga: 'Oh, Dios mío, oh sí'". Pero una persona cercana al Super Bowl, que habló sobre la condición de anonimato porque no se les permitió hablar públicamente sobre el juego, le dijeron a AP que la hija de López, Emme, de 11 años, el rapero puertorriqueño Bad Bunny y el intérprete colombiano J Balvin serán invitados especiales durante la actuación de 12 minutos.

“El Super Bowl es el santo grial de las presentaciones en vivo ... por lo que estás pensando a gran escala, grandes momentos, pero también necesita sentirte muy personal y muy personal, y también quieres algún tipo de momentos íntimos y emocionales. Solo he estado pensando en tener un buen equilibrio entre los momentos íntimos grandes y similares, también ”, dijo.

Una de las partes más difíciles, dijo, fue reducir la lista de canciones para el programa, que será coproducido por Jay-Z y su compañía Roc Nation por primera vez.

"Alguien dijo: 'Oh, ¿son los mejores éxitos?' Yo estaba como, '¿TODOS?' ”, Recordó, riendo.

"Es un conjunto divertido y divertido y no había forma de encajar en todo lo que la gente pedía", continuó. "Pero eso es una bendición y, al final del día, creo que lo que armé con mi equipo es algo muy divertido, mucha energía y súper emocionante".