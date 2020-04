Especial de celebridades One World recaudó $ 127 millones

El concierto fue organizado por la OMS y Global Citizen, una organización sin fines de lucro. Fue visto por 20,7 millones de personas en EE UU.

Por: Reuters 02:39 PM / 21/04/2020

Casi 21 millones de estadounidenses vieron el sábado el especial One World: Together At Home, en apoyo a los trabajadores de primera línea que luchan contra la pandemia de coronavirus, según datos de Nielsen.

Nielsen dijo el lunes 20-A que el concierto de dos horas, que contó con apariciones y actuaciones desde sus hogares de celebridades como Taylor Swift, Lady Gaga, the Rolling Stones, Oprah Winfrey y Beyoncé, se transmitió en 26 cadenas de televisión de Estados Unidos.

El evento, el mayor esfuerzo de celebridades durante el brote de coronavirus, fue visto por aproximadamente 20,7 millones de personas en Estados Unidos, dijo Nielsen. Los datos de las audiencias de otros países y plataformas de transmisión no estaban disponibles.

El concierto, organizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Global Citizen, una organización sin fines de lucro, recaudó unos 127 millones de dólares de corporaciones y filántropos para el trabajo que realiza el Fondo de Respuesta a la Solidaridad Covid-19 de la OMS.

A los miembros del público no se les pidió que donaran, pero se los alentó a ejercer el distanciamiento social y a mostrar su apoyo a los trabajadores de las áreas de la salud, los alimentos, la entrega, el transporte y otros.

La transmisión especial de dos horas del sábado 18-A estuvo precedida por un evento de seis horas que presentó a músicos y otras celebridades de lugares tan distantes como Asia y Oriente Medio.