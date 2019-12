Enrique y Meghan registran como marca el nombre de su fundación: Sussex Royal

El duque y duquesa de Sussex establecieron su propia fundación este año, separándose del vehículo filantrópico Royal Foundation que compartían desde hace una década con el príncipe Guillermo y su esposa Catalina.

Por: Reuters 02:00 PM / 30/12/2019

El príncipe británico Enrique y su esposa Meghan solicitaron registrar como marca el nombre de su fundación benéfica, Sussex Royal, según un documento publicado en el sitio web de la Oficina de Propiedad Intelectual.

Enrique y Meghan, duque y duquesa de Sussex, establecieron su propia fundación este año, separándose del vehículo filantrópico Royal Foundation que compartían desde hace una década con el príncipe Guillermo y su esposa Catalina.

La solicitud de marca cubre una amplia gama de productos y servicios, desde libros y ropa hasta campañas educativas y benéficas.

La Oficina de Propiedad Intelectual dijo que la aplicación fue presentada en junio por Sussex Royal, The Foundation Of The Duke And Duchess Of Sussex, y publicada el 20 de diciembre.

El príncipe Enrique, de 35 años, es el nieto de la reina Isabel II y el sexto en la línea de sucesión al trono.